"Украина должна победить в геополитической битве", - Линкявичюс
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Украина должна победить в геополитической битве. Очень важно координировать усилия США и ЕС.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, таким сообщением сопроводил министр иностранных дел Литвы в 2012 - 2020 годах Линас Линкявичус пост в Twitter госсекретаря США о сегодняшнем визите в Киев.
"Украина должна победить в геополитической битве", - написал он.
Линкявичус, неоднократно посещавший линию фронта на Донбассе, добавил: "Это вызов для всего международного сообщества, и очень важно координировать усилия США и ЕС".
"Некоторые (только) стремятся, а они сражаются", – написал Линкявичус об Украине, добавив хэшег #стойзаУкраину.
В первые часы 6 мая 2021 года глава Госдепартамента США Энтони Блинкен прибыл в Киев с однодневным рабочим визитом. Это первое посещение Украины топ-чиновником новой администрации США.
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