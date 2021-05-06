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Новости Политика Украины
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"Украина должна победить в геополитической битве", - Линкявичюс

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина должна победить в геополитической битве. Очень важно координировать усилия США и ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, таким сообщением сопроводил министр иностранных дел Литвы в 2012 - 2020 годах Линас Линкявичус пост в Twitter госсекретаря США о сегодняшнем визите в Киев.

"Украина должна победить в геополитической битве", - написал он.

Линкявичус, неоднократно посещавший линию фронта на Донбассе, добавил: "Это вызов для всего международного сообщества, и очень важно координировать усилия США и ЕС".

"Некоторые (только) стремятся, а они сражаются", – написал Линкявичус об Украине, добавив хэшег #стойзаУкраину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен об отношениях с РФ: США готовы ответить на безрассудные и агрессивные действия

В первые часы 6 мая 2021 года глава Госдепартамента США Энтони Блинкен прибыл в Киев с однодневным рабочим визитом. Это первое посещение Украины топ-чиновником новой администрации США.

Украина должна победить в геополитической битве, - Линкявичюс 01
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Эх,вам только и осталось для этого тянуть зекретина за уши ...если хотите -можете его бить)
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06.05.2021 10:07 Ответить
Главное почаще пинать всем вместе нашего *********** Зелю!
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06.05.2021 10:30 Ответить
 
 