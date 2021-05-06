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законопроект (3038) Фонд гарантирования вкладов (146)

Готовится законопроект, который позволит разблокировать повышение гарантированной суммы вкладов

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Готовится законопроект, который позволит разблокировать повышение гарантированной суммы вкладов

К представлению в ВР готовится законопроект, предусматривающий реструктуризацию долга Фонда гарантирования вкладов физических лиц, что позволит повысить гарантированную сумму банковских вкладов и присоединить к системе гарантирования государственный Ощадбанк.

 Об этом сообщает УНИАН.
По данным издания, остаток долга Фонда гарантирования перед государством составляет более 100 млрд грн (из которых более 60 млрд грн - начисленные проценты), погашаемые за счет регулярных взносов банков-участников системы гарантирования. В случае реструктуризации задолженности высвобожденные средства пошли бы на развитие системы гарантирования - повышение гарантированной суммы, которая в настоящее время составляет 200 000 грн, и расширение гарантий, в частности, присоединение к ФГВФЛ "Ощадбанка", который сейчас в него не входит.

Готовится законопроект, который позволит разблокировать повышение гарантированной суммы вкладов 01

Как сообщали представители Фонда гарантирования, в планах ФГВ - поэтапное повышение гарантированной суммы - до 400 000 грн, потом до 600 000 грн, а в дальнейшем - до европейского уровня в 100 000 евро. Как предусмотрено решением Совета по финансовой стабильности, принятым в сентябре 2020, предпосылкой для повышения должна стать реструктуризация долгов ФГВФЛ.

"Должны признать, что у Фонда гарантирования не будет возможности полностью погасить долг, поскольку он гораздо больше, чем потенциальное количество и качество активов в управлении Фонда. То, что Фонд получил от обанкротившихся банков, во много раз меньше стоит, чем необходимо выплатить кредиторам. Поэтому понятно, что этот долг надо реструктуризировать", - отметил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Напомним, в сентябре прошлого года Совет по финансовой стабильности, в который входят НБУ, Минфин, Нацкомфинуслуг, Фонд гарантирования вкладов и др., принял решение о реструктуризации долгов ФГВФЛ перед государством. Эти долги сформировались в 2014-16 гг., когда почти 100 банков были признаны неплатежеспособными и Фонд выплатил двум миллионам вкладчиков 90 млрд грн гарантированного возмещения. Для этого ему пришлось взять в долг 80 млрд грн кредитов от НБУ и Минфина.
На сегодня ФГВФЛ рассчитался с Нацбанком, вернув вместе с процентами 25,5 млрд грн, и досрочно рассчитывается с Минфином. Однако остаток долга все еще составляет более 100 млрд гривен - около 50 млрд "тела" и более 60 млрд грн процентов, которые будут начисляться до 2031.

Как сообщила финансовый директор ФГВФЛ Елена Нужненко, реструктуризация не означает, что государство "дарит" Фонду его долг. "Это означает, что большая часть, а именно проценты, будет погашаться из средств, взысканных с бывших акционеров обанкротившихся банков и связанных лиц за причиненный ими ущерб, а перечисления в Министерство финансов по "телу" кредита будет осуществляться в случае достаточности капитала Фонда для обеспечения будущих рисков".
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Топ комментарии
+4
Основний борг Фонду - вкрадені Бєнєю гроші вкладників Приватбанку. Тому не закони приймати потрібно і борги перед державою структуризувати, а просто забрати у власників банків-прокладок заборговпні кошти.
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06.05.2021 10:03
+1
уловочка....отримувачі субсидій збільшать суму вкладів, переступлять за межу, і їх позбавлять субсидій
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06.05.2021 10:10
+1
Лохи не ведитесь на проценты, не держите деньги в банках украинских олигархов, держите деньги в банках с западной Европы, которые у нас работают: Германии, Франции, Италии, Великобритании, ни один из таких банков, ни одного украинского вкладчика не кинул... Готується законопроєкт, що дозволить розблокувати підвищення гарантованої суми вкладів - Цензор.НЕТ 8216
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06.05.2021 10:12
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Основний борг Фонду - вкрадені Бєнєю гроші вкладників Приватбанку. Тому не закони приймати потрібно і борги перед державою структуризувати, а просто забрати у власників банків-прокладок заборговпні кошти.
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06.05.2021 10:03 Ответить
уловочка....отримувачі субсидій збільшать суму вкладів, переступлять за межу, і їх позбавлять субсидій
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06.05.2021 10:10 Ответить
Це трохи не так. 😊 Мається на увазі збільшення виплат вкладникам, як компенсацію у випадку банкрутування банку, де були ці вклади. До простих смертних то стосунку не має. Бо сумніваюся, що у них вклади становлять понад 400 000 гривень. 😊
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06.05.2021 10:22 Ответить
це, ким мається на увазі?
так, ніби простих смертних позбавлять компенсацій у тому ж випадку того ж банку
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06.05.2021 10:39 Ответить
Ні, простим смертним по одній-десять тисяч виплатять. А от суддям з депутатами, як діючи и, так і пенсами сума обмежена 400 000 гривнями. Тому цей закон депутати ініціюють саме у власних інтерсах. 😁
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06.05.2021 11:22 Ответить
Бо сумніваюся, що у них вклади становлять понад 400 000 гривень. 😊
Готується законопроєкт, що дозволить розблокувати підвищення гарантованої суми вкладів - Цензор.НЕТ 5846 Приват Банк депозит на 1 месяц - 4% годовых.
По прогнозам НБУ, по итогам 2021 года экономика Украины вырастет на 3,8%, а инфляция ускорится до 8%.
По самым лучшим прогнозам положив деньги на вклад через год мы получим на 40 грн с тысячи меньше. У нас отрицательные банковские ставки.
Старикам с "гробовыми" деньгами - минус одна доска в гробу.
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06.05.2021 11:25 Ответить
Це все правда. Але Фонд гарантування вкладів до цього всього не має прямого стосунку. Це образно кажучи банківський "общак", гроші з якого йдуть на погашення вкладів банків, які збанкрутували. Суми виплат і їх порядок саме і гарантується вище означений законом. Щодо проблеми, піднято Вами, и які можуть бути дохідні вклади, коли зелень для своїх придумала і повісила на банки іпотеку під еаднизькі відсотки? Іпотека - це кредит банку за разкюунок коштів вкладників. Заробляти немає на чому. 😊
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06.05.2021 11:35 Ответить
Депутаты стали богатеть)
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06.05.2021 10:08 Ответить
Клован и его шобла придумали новый кидок для лохобанов ?
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06.05.2021 10:09 Ответить
Обьясни схему кидка.
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06.05.2021 10:32 Ответить
Лохи не ведитесь на проценты, не держите деньги в банках украинских олигархов, держите деньги в банках с западной Европы, которые у нас работают: Германии, Франции, Италии, Великобритании, ни один из таких банков, ни одного украинского вкладчика не кинул... Готується законопроєкт, що дозволить розблокувати підвищення гарантованої суми вкладів - Цензор.НЕТ 8216
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06.05.2021 10:12 Ответить
Имя, сестра, имя!! Инструкцию в студию.

Механизм; как реально положить, ну примерно 100 тысяч грн в банки с западной Европы, Готується законопроєкт, що дозволить розблокувати підвищення гарантованої суми вкладів - Цензор.НЕТ 5479 которые у нас работают: Германии, Франции, Италии, Великобритании.
Деятельность которых не регулирует НБУ?
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06.05.2021 11:31 Ответить
А кто наполняет этот бездонный фонд,лохи которым хватило ума связаться с банковской системой,а кто снимает там сливки - крутые хлопчики,которые управляют этим золотым фондом.
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06.05.2021 10:19 Ответить
Не забувайте також, що інфляція стосується не тільки гривні. Долар теж схильний до інфляції особливо, коли в Штатах багато людей втратили роботу через "вірус" - а гроші їм платить держава (друкарський верстат).
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06.05.2021 10:23 Ответить
Это нога - кого надо нога. Это инфляция - кого надо инфляция. На примере стоимости бензина в США "вертолётные деньги" ещё не прорвались на потребительский рынок, НО на мировых рынках всё подорожало относительно доллара, и поэтому кинулись поставлять товары по повышенным ценам.
Т,е Чем больше в США напечатают и раздадут долларов (100 долларовая купюра обходится в 80 центов) тем больше зернотрейдеры и ОПУ вывезет пшеницы из Украины.
Грубо каждый напечатанный доллар - подорожание хлеба в Украине на 1 копейку.
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06.05.2021 11:44 Ответить
Ну да .
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06.05.2021 12:12 Ответить
 
 