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Готується законопроєкт, що дозволить розблокувати підвищення гарантованої суми вкладів

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Готується законопроєкт, що дозволить розблокувати підвищення гарантованої суми вкладів

До подання у ВР готується законопроєкт, яким передбачено реструктуризувати борг Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що дозволить підвищити гарантовану суму банківських вкладів та приєднати до системи гарантування державний Ощадбанк.

Про це повідомляє УНІАН.

За даними видання, залишок боргу Фонду гарантування перед державою становить понад 100 млрд грн (з яких понад 60 млрд грн – нараховані відсотки), що погашаються за рахунок регулярних внесків банків-учасників системи гарантування. У разі реструктуризації заборгованості вивільнені кошти пішли б на розвиток системи гарантування – на підвищення гарантованої суми, що нині становить 200 000 грн, та розширення гарантій, зокрема, приєднання до ФГВФО "Ощадбанку", який нині до нього не входить.

Готується законопроєкт, що дозволить розблокувати підвищення гарантованої суми вкладів 01

Як повідомляли представники Фонду гарантування, у планах ФГВ – поетапне підвищення гарантованої суми - до 400 000 грн, згодом до 600 000 грн, а надалі - до європейського рівня у 100 000 євро. Як передбачено рішенням Ради з фінансової стабільності, ухваленим у вересні 2020 р., передумовою для підвищення має стати реструктуризація боргів ФГВФО.

"Маємо визнати, що у Фонду гарантування не буде змоги повністю сплатити борг, оскільки він набагато більший, ніж потенційна кількість і якість активів в управлінні Фонду. Те, що Фонд отримав від збанкрутілих банків, в багато разів менше вартує, ніж необхідно виплатити кредиторам. Через це зрозуміло, що цей борг треба реструктуризувати", - наголосив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Нагадаємо, у вересні минулого року Рада з фінансової стабільності, до якої входять НБУ, Мінфін, Нацкомфінпослуг, Фонд гарантування вкладів та ін., ухвалила рішення про реструктуризацію боргів ФГВФО перед державою. Ці борги сформувались у 2014-16 рр., коли майже 100 банків були визнані неплатоспроможними і Фонд виплатив двом мільйонам вкладників 90 млрд грн гарантованого відшкодування. Для цього йому довелося взяти в борг 80 млрд грн кредитів від НБУ та Мінфіну.

На сьогодні ФГВФО розрахувався з Нацбанком, повернувши разом з відсотками 25,5 млрд грн, та достроково розраховується з Мінфіном. Однак залишок боргу все ще становить понад 100 млрд гривень - приблизно 50 млрд "тіла" та понад 60 млрд грн відсотків, що нараховуватимуться до 2031 р.

Як повідомила фінансова директорка ФГВФО Олена Нужненко, реструктуризація не означає, що держава "дарує" Фонду його борг. "Це означає, що більша частина, а саме відсотки, буде погашатись з коштів, стягнутих з колишніх акціонерів збанкрутілих банків та пов’язаних осіб за завдані ними збитки, а перерахування до Міністерства фінансів за "тілом" кредиту буде здійснюватися у разі достатності капіталу Фонду для забезпечення майбутніх ризиків".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Основний борг Фонду - вкрадені Бєнєю гроші вкладників Приватбанку. Тому не закони приймати потрібно і борги перед державою структуризувати, а просто забрати у власників банків-прокладок заборговпні кошти.
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06.05.2021 10:03
+1
уловочка....отримувачі субсидій збільшать суму вкладів, переступлять за межу, і їх позбавлять субсидій
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06.05.2021 10:10
+1
Лохи не ведитесь на проценты, не держите деньги в банках украинских олигархов, держите деньги в банках с западной Европы, которые у нас работают: Германии, Франции, Италии, Великобритании, ни один из таких банков, ни одного украинского вкладчика не кинул... Готується законопроєкт, що дозволить розблокувати підвищення гарантованої суми вкладів - Цензор.НЕТ 8216
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06.05.2021 10:12
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Правила форума Рада форумчан
Основний борг Фонду - вкрадені Бєнєю гроші вкладників Приватбанку. Тому не закони приймати потрібно і борги перед державою структуризувати, а просто забрати у власників банків-прокладок заборговпні кошти.
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06.05.2021 10:03 Відповісти
уловочка....отримувачі субсидій збільшать суму вкладів, переступлять за межу, і їх позбавлять субсидій
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06.05.2021 10:10 Відповісти
Це трохи не так. 😊 Мається на увазі збільшення виплат вкладникам, як компенсацію у випадку банкрутування банку, де були ці вклади. До простих смертних то стосунку не має. Бо сумніваюся, що у них вклади становлять понад 400 000 гривень. 😊
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06.05.2021 10:22 Відповісти
це, ким мається на увазі?
так, ніби простих смертних позбавлять компенсацій у тому ж випадку того ж банку
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06.05.2021 10:39 Відповісти
Ні, простим смертним по одній-десять тисяч виплатять. А от суддям з депутатами, як діючи и, так і пенсами сума обмежена 400 000 гривнями. Тому цей закон депутати ініціюють саме у власних інтерсах. 😁
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06.05.2021 11:22 Відповісти
Бо сумніваюся, що у них вклади становлять понад 400 000 гривень. 😊
Готується законопроєкт, що дозволить розблокувати підвищення гарантованої суми вкладів - Цензор.НЕТ 5846 Приват Банк депозит на 1 месяц - 4% годовых.
По прогнозам НБУ, по итогам 2021 года экономика Украины вырастет на 3,8%, а инфляция ускорится до 8%.
По самым лучшим прогнозам положив деньги на вклад через год мы получим на 40 грн с тысячи меньше. У нас отрицательные банковские ставки.
Старикам с "гробовыми" деньгами - минус одна доска в гробу.
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06.05.2021 11:25 Відповісти
Це все правда. Але Фонд гарантування вкладів до цього всього не має прямого стосунку. Це образно кажучи банківський "общак", гроші з якого йдуть на погашення вкладів банків, які збанкрутували. Суми виплат і їх порядок саме і гарантується вище означений законом. Щодо проблеми, піднято Вами, и які можуть бути дохідні вклади, коли зелень для своїх придумала і повісила на банки іпотеку під еаднизькі відсотки? Іпотека - це кредит банку за разкюунок коштів вкладників. Заробляти немає на чому. 😊
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06.05.2021 11:35 Відповісти
Депутаты стали богатеть)
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06.05.2021 10:08 Відповісти
Клован и его шобла придумали новый кидок для лохобанов ?
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06.05.2021 10:09 Відповісти
Обьясни схему кидка.
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06.05.2021 10:32 Відповісти
Лохи не ведитесь на проценты, не держите деньги в банках украинских олигархов, держите деньги в банках с западной Европы, которые у нас работают: Германии, Франции, Италии, Великобритании, ни один из таких банков, ни одного украинского вкладчика не кинул... Готується законопроєкт, що дозволить розблокувати підвищення гарантованої суми вкладів - Цензор.НЕТ 8216
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06.05.2021 10:12 Відповісти
Имя, сестра, имя!! Инструкцию в студию.

Механизм; как реально положить, ну примерно 100 тысяч грн в банки с западной Европы, Готується законопроєкт, що дозволить розблокувати підвищення гарантованої суми вкладів - Цензор.НЕТ 5479 которые у нас работают: Германии, Франции, Италии, Великобритании.
Деятельность которых не регулирует НБУ?
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06.05.2021 11:31 Відповісти
А кто наполняет этот бездонный фонд,лохи которым хватило ума связаться с банковской системой,а кто снимает там сливки - крутые хлопчики,которые управляют этим золотым фондом.
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06.05.2021 10:19 Відповісти
Не забувайте також, що інфляція стосується не тільки гривні. Долар теж схильний до інфляції особливо, коли в Штатах багато людей втратили роботу через "вірус" - а гроші їм платить держава (друкарський верстат).
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06.05.2021 10:23 Відповісти
Это нога - кого надо нога. Это инфляция - кого надо инфляция. На примере стоимости бензина в США "вертолётные деньги" ещё не прорвались на потребительский рынок, НО на мировых рынках всё подорожало относительно доллара, и поэтому кинулись поставлять товары по повышенным ценам.
Т,е Чем больше в США напечатают и раздадут долларов (100 долларовая купюра обходится в 80 центов) тем больше зернотрейдеры и ОПУ вывезет пшеницы из Украины.
Грубо каждый напечатанный доллар - подорожание хлеба в Украине на 1 копейку.
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06.05.2021 11:44 Відповісти
Ну да .
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06.05.2021 12:12 Відповісти
 
 