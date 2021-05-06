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Новости Политика Украины
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Времена Трампа были сложными для Украины, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Времена Трампа были сложными для Украины, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что времена администрации Трампа были "сложными" для Украины.

Об этом он сказал в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Это было сложное время, и мы в тот момент были сосредоточены на одном - чтобы сохранить двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах", - отметил Дмитрий Кулеба.

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Глава МИД добавил, что Украина и в дальнейшем продолжит работать над хорошими отношениями и с демократами, и с республиканцами, чтобы двусторонние отношения были "на твердой почве".

Напомним, в 2019 году Украина оказалась в центре скандала в американской внутренней политике после того, как Трампа обвинили в давлении на президента Владимира Зеленского по поводу расследования против Хантера Байдена, сына Джо Байдена, что привело к первой попытке импичмента Дональда Трампа.

Палата представителей Конгресса США вынесла обвинение против Трампа по двум статьям - о злоупотреблении властью путем привлечения иностранного правительства для преследования политического оппонента, и о препятствовании Конгрессу в расследовании его действий.

В итоге Сенат оправдал Трампа по обеим статьям.
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Топ комментарии
+4
Трамп это в прошлом. Тут бы Зелю и его олухов пережить...
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06.05.2021 12:24
+4
Це точно, так важко як при зєЛоху ще небуло
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06.05.2021 12:34
+3
Кулеба из всей отары более или менее вменяемый И образование и в МИДе почти 20 лет. В отличии от эксКВНщика лейтенанта СБУ Бакланова
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06.05.2021 12:27
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..ять - закройте уже пасти дебилы зеленые.

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06.05.2021 12:22 Ответить
Кулеба из всей отары более или менее вменяемый И образование и в МИДе почти 20 лет. В отличии от эксКВНщика лейтенанта СБУ Бакланова
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06.05.2021 12:27 Ответить
То да,только облизывает клоуна как ...может для пользы?)
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06.05.2021 12:35 Ответить
Трамп это в прошлом. Тут бы Зелю и его олухов пережить...
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06.05.2021 12:24 Ответить
Це точно, так важко як при зєЛоху ще небуло
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06.05.2021 12:34 Ответить
Для Украіни так, а для ПРорашистської зеб^@доти в ОПУ-цікаві часи принижень від Трампу й загравання перед ним на вигоду ***"лу ПРоститутками з ОПУ .
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06.05.2021 12:28 Ответить
Ермаку и Бубочке при встрече не забудь это повторить, а то они не в курсе.
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06.05.2021 12:31 Ответить
Просто Ермак и Зеля делали ставку на Трампа, поому теперь это оказался тяжёлый период. Если бы выиграл Трамп мы уже были бы ураинским округом Московии, фокус у Зели не удался.
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06.05.2021 12:31 Ответить
Вспоминается как зекретин хотел в самолёт Трампа ,а тот его не взял...жополизы,вам это не поможет)))))
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06.05.2021 12:33 Ответить
В чому складність? Надали високо технічну зброю?
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06.05.2021 13:56 Ответить
А времена зеленского, это вообще п-ц полный…
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02.10.2021 11:44 Ответить
 
 