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Канада первой в мире разрешила вакцинацию подростков от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Канада первой в мире разрешила вакцинацию подростков от COVID-19

Канадское управление по вопросам общественного здоровья утвердило использование вакцины Pfizer/BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет. Канада стала первой страной, где санкционировали вакцинацию подростков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Несовершеннолетних в возрасте от 16 лет в Канаде вакцинируют с 9 декабря 2020, когда в этой стране разрешили использование препарата Pfizer/BioNTech для людей такого возраста.

По результатам клинических испытаний этой вакцины, проведенных на 2260 детях в возрасте от 12 до 15 лет, в Pfizer сообщили Health Canada о стопроцентной эффективности вакцины среди участников исследования и фактическом отсутствии побочных эффектов.

Теперь Health Canada рекомендует вводить подросткам в возрасте 12-15 лет такую ​​же дозу, как и взрослым. Отслеживание эффективности и возможных побочных эффектов регулятор намерен продолжить.

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Автор: Богдан Гуньковський
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