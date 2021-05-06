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Румыния передаст Украине 100 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Румыния передаст Украине 100 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca

Правительство Румынии передаст Украине и Молдове по 100 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Румынии Флорин Кицу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшней встрече мы утвердили проект решения о предоставлении еще 100 000 доз вакцины AstraZeneca Молдове, а также приготовили детали предоставления 100 000 доз вакцины Украине", - сказал премьер Румынии.

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Топ комментарии
+2
був би Порох, вже давно всі питання по вакцинах були б вирішені. а при лоху тільки на подачки надіятись
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06.05.2021 11:27
+2
Милостиня чемпіонам боротьби з ковідом. Румыния передаст Украине 100 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca - Цензор.НЕТ 6829
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06.05.2021 11:27
+2
серйозно? цікаво, чому якщо в нас так багато тих вакцин, я зареєструвався в Дії на вакцинацію і ще й досі стою в черзі?
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06.05.2021 11:37
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був би Порох, вже давно всі питання по вакцинах були б вирішені. а при лоху тільки на подачки надіятись
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06.05.2021 11:27 Ответить
а какае есть питання по вакцинах? У нас например (Днепр) вакцины больше чем желающих вакцинироватся. А то что желающих мало заслуга в том числе и Пороха
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06.05.2021 11:34 Ответить
серйозно? цікаво, чому якщо в нас так багато тих вакцин, я зареєструвався в Дії на вакцинацію і ще й досі стою в черзі?
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06.05.2021 11:37 Ответить
та дия это глюченое приложение туда возможно вообще не прийдет сообщение о вакцинации иди в поликлинику к семейному доктору и вакцинируйся, дитя цифрового века
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06.05.2021 11:41 Ответить
ого, я не знав. добре, що підказали. дякую
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06.05.2021 11:44 Ответить
Милостиня чемпіонам боротьби з ковідом. Румыния передаст Украине 100 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca - Цензор.НЕТ 6829
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06.05.2021 11:27 Ответить
Пока Молдова передает. Ждем от албанцев, гагаузов и зимбабвийцев. Слава слугам народа!
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06.05.2021 11:48 Ответить
Вам не угодишь покупают за деньги- гивно, бесплатно передают тоже фигня)))
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06.05.2021 11:53 Ответить
Потому что когда за деньги, то с расчетом и на курточку. А если бесплатно, то это нате вам что нам негоже.
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06.05.2021 11:56 Ответить
10млн пфайзера закупили, думаю у нас столько желающих вакцинироватся не будет.
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06.05.2021 11:59 Ответить
Где этот пфайзер? Тем более я готов и зенекой ширнуться. Но мне никто не предлагает ничем.
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06.05.2021 12:30 Ответить
Домой должны к вам прийти и предложить? К семейному врачу идите и вакцинируйтесь ждем с распростертыми всех желающих)))
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06.05.2021 16:02 Ответить
У нас уже четыре вида вакцины...и не одну не покупали..
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06.05.2021 14:23 Ответить
Как это не покупали? Одну вакцину из Китая получили как гуманитарку,а другую китайскую купили ПО ЦЕНЕ ПФАЙЗЕРА (почти по 14$ за штуку!) То есть две (незарегистрированные ВОЗ-ом) китайские вакцины каждая за полцены Пфайзера. Это соси-алисты так разрушают экономику Молдовы. А вот румынские пока все как подарок.
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06.05.2021 16:32 Ответить
Сегодня Украина занимает первые места по количеству новых смертей от ковида и последние по вакцинации населения.

При Порошенко такой ситуации с вакцинацией точно не было. Уже бы давно были бы организованы регулярные поставки качественных вакцин.

73 процентные это ваших рук дело.
Каждый из вас своей рукой поставил подпись за клоуна.
Так что Хавай.Те.
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06.05.2021 11:59 Ответить
Правительство Румынии,кроме этого,еще готово продать Молдове по 200 000 доз АстраЗенеки каждый месяц,по цене производителя! А кретины ждут вакцинироваться ветеринарной вакциной Спуцник...
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06.05.2021 12:00 Ответить
У людей должен быть выбор,какой вакциной колоться.Я лично вакцинировался Пфайзером,был бы тогда Спутник в наличии,привился бы Спутником.
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06.05.2021 14:30 Ответить
Зря ты вакцинировался Пфайзером,-нужно было любой ценой дождаться скрепного спуцника.
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06.05.2021 16:34 Ответить
 
 