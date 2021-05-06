Румыния передаст Украине 100 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca
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Правительство Румынии передаст Украине и Молдове по 100 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.
Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Румынии Флорин Кицу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На сегодняшней встрече мы утвердили проект решения о предоставлении еще 100 000 доз вакцины AstraZeneca Молдове, а также приготовили детали предоставления 100 000 доз вакцины Украине", - сказал премьер Румынии.
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+2 Andriy
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+2 Andriy
показать весь комментарий06.05.2021 11:37
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При Порошенко такой ситуации с вакцинацией точно не было. Уже бы давно были бы организованы регулярные поставки качественных вакцин.
73 процентные это ваших рук дело.
Каждый из вас своей рукой поставил подпись за клоуна.
Так что Хавай.Те.