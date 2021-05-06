Румунія передасть Україні 100 тис. доз COVID-вакцини AstraZeneca
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Уряд Румунії передасть Україні та Молдові по 100 тис. доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca.
Про це заявив на пресконференції прем'єр-міністр Румунії Флорін Кицу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На сьогоднішній зустрічі ми затвердили проєкт рішення про надання ще 100 000 доз вакцини AstraZeneca Молдові, а також приготували деталі надання 100 000 доз вакцини Україні", - сказав прем'єр Румунії.
Топ коментарі
+2 Andriy
показати весь коментар06.05.2021 11:27
+2 5 копійок
показати весь коментар06.05.2021 11:27
+2 Andriy
показати весь коментар06.05.2021 11:37
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Будь ласка, зачекайте...
При Порошенко такой ситуации с вакцинацией точно не было. Уже бы давно были бы организованы регулярные поставки качественных вакцин.
73 процентные это ваших рук дело.
Каждый из вас своей рукой поставил подпись за клоуна.
Так что Хавай.Те.