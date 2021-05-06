Румунія передасть Україні 100 тис. доз COVID-вакцини AstraZeneca

Уряд Румунії передасть Україні та Молдові по 100 тис. доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca.

Про це заявив на пресконференції прем'єр-міністр Румунії Флорін Кицу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогоднішній зустрічі ми затвердили проєкт рішення про надання ще 100 000 доз вакцини AstraZeneca Молдові, а також приготували деталі надання 100 000 доз вакцини Україні", - сказав прем'єр Румунії.

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