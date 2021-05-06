"Укрзализныця" возобновит движение поездов в Венгрию и Австрию уже в июне

"Укрзализныця" договорилась с Венгрией и Австрией о возобновлении железнодорожных путешествий с июня 2021 года.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

"Укрзализныця возобновляет международное сообщение. ... В июне возобновляем международные железнодорожные путешествия. Как сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик, уже достигнуты соответствующие договоренности с Австрией и Венгрией", - говорится в сообщении.

Кроме того, ведутся переговоры с PKP Intercity и польской железной дорогою по возобновлению скоростного сообщения между странами.

Читайте также: С 5 мая полноценное движение поездов восстанавливается по всей стране, - "Укрзализныця"