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Австрия (734) Венгрия (1532) железная дорога (1377) поезд (1010) Укрзализныця (2637)

"Укрзализныця" возобновит движение поездов в Венгрию и Австрию уже в июне

Новости Цензор.НЕТ Общество

"Укрзализныця" договорилась с Венгрией и Австрией о возобновлении железнодорожных путешествий с июня 2021 года.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

"Укрзализныця возобновляет международное сообщение. ... В июне возобновляем международные железнодорожные путешествия. Как сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик, уже достигнуты соответствующие договоренности с Австрией и Венгрией", - говорится в сообщении.

Кроме того, ведутся переговоры с PKP Intercity и польской железной дорогою по возобновлению скоростного сообщения между странами.

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Автор: Богдан Гуньковський
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А как будут проверять - настоящий ковидный паспорт, или поддельный ?
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06.05.2021 13:11 Ответить
Паспорт в нашій країні - це туфта, тіки клеймо.
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06.05.2021 13:14 Ответить
Ну вряд ли в Европу с какой-то липовой ксивой пустят.
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06.05.2021 13:15 Ответить
Я ж і кажу - тіки клеймо, бажано, на лобі, його важко підробити.
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06.05.2021 13:23 Ответить
 
 