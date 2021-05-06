"Укрзализныця" возобновит движение поездов в Венгрию и Австрию уже в июне
Новости Цензор.НЕТ Общество
"Укрзализныця" договорилась с Венгрией и Австрией о возобновлении железнодорожных путешествий с июня 2021 года.
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.
"Укрзализныця возобновляет международное сообщение. ... В июне возобновляем международные железнодорожные путешествия. Как сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик, уже достигнуты соответствующие договоренности с Австрией и Венгрией", - говорится в сообщении.
Кроме того, ведутся переговоры с PKP Intercity и польской железной дорогою по возобновлению скоростного сообщения между странами.
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