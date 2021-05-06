Мы ценим дружбу и партнерство с Украиной, - Блинкен

США ценят партнерство с Украиной, а также поддерживают суверенитет и территориальную целостность страны .

Об этом сегодня на совместной с президентом Украины пресс-конференции заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы ценим дружбу и партнерство с Украиной. Вы сейчас на пути развития этого партнерства. Мы поддерживаем цветущее и светлое будущее вашей страны...Мы поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Мне очень приятно, что данную позицию разделяют все члены G7", - отметил Блинкен.

Он также поделился впечатлениями от визита в Михайловский Златоверхий собор и к Стене памяти павших за Украину, выразив соболезнования семьям погибших при защите Украины.

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