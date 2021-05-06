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Мы ценим дружбу и партнерство с Украиной, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мы ценим дружбу и партнерство с Украиной, - Блинкен

США ценят партнерство с Украиной, а также поддерживают суверенитет и территориальную целостность страны .

Об этом сегодня на совместной с президентом Украины пресс-конференции заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы ценим дружбу и партнерство с Украиной. Вы сейчас на пути развития этого партнерства. Мы поддерживаем цветущее и светлое будущее вашей страны...Мы поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Мне очень приятно, что данную позицию разделяют все члены G7", - отметил Блинкен.

Он также поделился впечатлениями от визита в Михайловский Златоверхий собор и к Стене памяти павших за Украину, выразив соболезнования семьям погибших при защите Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о переговорах с Блинкеном: Встреча содержательная. Это будет фундаментальный год для отношений с США

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Порох сила! Зє могила.
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06.05.2021 13:11
+3
"США ценят партнерство с Украиной, а также поддерживают суверенитет и территориальную целостность страны" ... несмотря на все усилия зебилья сдать страну }{уйлу.
Я договорил за него. Мы ценим дружбу и партнерство с Украиной, - Блинкен - Цензор.НЕТ 9853
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06.05.2021 13:08
+3
Мы ценим дружбу и партнерство с Украиной, - Блинкен - Цензор.НЕТ 7734
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06.05.2021 13:09
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"США ценят партнерство с Украиной, а также поддерживают суверенитет и территориальную целостность страны" ... несмотря на все усилия зебилья сдать страну }{уйлу.
Я договорил за него. Мы ценим дружбу и партнерство с Украиной, - Блинкен - Цензор.НЕТ 9853
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06.05.2021 13:08 Ответить
Мы ценим дружбу и партнерство с Украиной, - Блинкен - Цензор.НЕТ 7734
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06.05.2021 13:09 Ответить
"Прекрасно ориентируются в том, что у нас просходит...Иногда, это даже минус"©(вазелинский)
Хохмачу, видать прилетело за кулисами...
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06.05.2021 13:11 Ответить
Порох сила! Зє могила.
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06.05.2021 13:11 Ответить
День Победы, Порох могыла.
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06.05.2021 13:16 Ответить
щлемаЗЕл-жаргонное слово, имеющее распространение в одесском говоре, обозначает весёлого придурка.
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06.05.2021 13:18 Ответить
Мы ценим дружбу и партнерство с Украиной, - Блинкен - Цензор.НЕТ 1566
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06.05.2021 13:24 Ответить
..."чёколадный" прогрессивнее??.Осточертели вы,СКОТЫ,в своём противостояние-..или "ЗЕ",или "СВЫНОЧЁЛЫЙ"...Уймитесь ,******,когда вторжение со стороны "расеи" РЕАЛЬНО!!..а то как старые "маланцы" на базаре,один на одного говно льёте,чтобы потом вместе,нажухав "селюка",сказать.." НУ,КАК МЫ ЕМУ ДАЛИ",,,Надоело слушать бредни идиотов....Хотите,чтобы Украина,имеющая ещё,неплохой потенциал,стала нормальной,европейской страной??? Стулить пельки "чорні",та захищайте її!!!...
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06.05.2021 13:47 Ответить
ты чего петушок раскукарекался? где у меня прочло про чеколадного? назвать дебильного наркомана дебильным наркоманом, позорящим страну, это с кем противостояние? расшифруй тетя.
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06.05.2021 13:58 Ответить
...слухай,падло,якщо."пєтушок" -то це для тебе_ "ніяке"-бачу-виконуєш "замовлення",-ти ,з того гною,"что виступал на бой с Центральной радой і паровози оставлял ідя на баррікади"...Цуценя смердюче,ти ,був лайном,їм і залишишся!!!
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06.05.2021 14:23 Ответить
ты девушка должна понимать, что тут эпистолярный жанр, здесь выражают мысли написанием. да, мой дед имел стаж в компартии 61 год, был депутатом горсовета и обл совета десятки раз. родители ветераны труда, и делегаты съездов комсомола. все чем мы пользуемся сегодня создали они. и что?
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06.05.2021 14:33 Ответить
..бачу..ГІВНО!!!
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06.05.2021 14:46 Ответить
...смердюче,та нікчемне....Нажаль,що Україна ще досі не зробила,того,що роблять в Дагестані,та Чечні-/це"расєя"/..Таке лайно в 24 години,без права,отримати"комірне"-за "парєбрик"..Я,-мабуть,років більше має ,чим твої батьки,але,дивлячись,на тебе-бачу,що ,ви,виродки,та непотріб на український землі-ВОРОГИ!!!- ГЕТЬ!!
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06.05.2021 14:52 Ответить
тетя, ты походу не поняла на кого кукарекаешь, и подумало, что я тоже чмо как и ты? я в неделю плачу налогов в госбюджет больше, чем ты и твои выродки насосете за всю свою убогую жизнь. ты чмошница в результате моего труда получаешь пенсию, льготы и субсидии. ты мразь живешь за мой счет, и должна мне лизать обувь. за поребрик я могу хоть на запад хоть на юг, так ты же сдохнешь с голоду.
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06.05.2021 15:03 Ответить
...было ,ты, ничем-говном-им и останешься...И ты,падаль,живёшь,как поганка,всю свою жизнь,вместе,с твоими "предками"-упырями,уничтожавшими ,всё,что,хотя бы,было украинским,где достаточно ресурса,чтобы уплатить и пенсионерам,но,"благодаря"-мерзости,заполонившую страну,имеем-ПОДОНКОВ!!! Я,мразь,умру..в отведённое,мне Богом,время,и тебя,"опущенного",по жизни с твоими предками-"грязными комми"-проклинаю!!! Сволоте-нет места,как и "гитлерам" на земле!!
...
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06.05.2021 15:28 Ответить
 
 