Ми цінуємо дружбу і партнерство з Україною, - Блінкен

США цінують партнерство з Україною, а також підтримують суверенітет і територіальну цілісність країни.

Про це сьогодні на спільній з президентом України пресконференції заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми цінуємо дружбу і партнерство з Україною. Ви зараз на шляху розвитку цього партнерства. Ми підтримуємо процвітаюче і світле майбутнє вашої країни ... Ми підтримуємо суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. Мені дуже приємно, що цю позицію поділяють всі члени G7", - зазначив Блінкен.

Він також поділився враженнями від візиту в Михайлівський Золотоверхий собор і до Стіни пам'яті полеглих за Україну, висловивши співчуття сім'ям загиблих під час захисту України.

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