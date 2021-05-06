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Ми цінуємо дружбу і партнерство з Україною, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ми цінуємо дружбу і партнерство з Україною, - Блінкен

США цінують партнерство з Україною, а також підтримують суверенітет і територіальну цілісність країни.

Про це сьогодні на спільній з президентом України пресконференції заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми цінуємо дружбу і партнерство з Україною. Ви зараз на шляху розвитку цього партнерства. Ми підтримуємо процвітаюче і світле майбутнє вашої країни ... Ми підтримуємо суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. Мені дуже приємно, що цю позицію поділяють всі члени G7", - зазначив Блінкен.

Він також поділився враженнями від візиту в Михайлівський Золотоверхий собор і до Стіни пам'яті полеглих за Україну, висловивши співчуття сім'ям загиблих під час захисту України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про переговори з Блінкеном: Зустріч змістовна. Це буде фундаментальний рік для відносин зі США. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Порох сила! Зє могила.
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06.05.2021 13:11
+3
"США ценят партнерство с Украиной, а также поддерживают суверенитет и территориальную целостность страны" ... несмотря на все усилия зебилья сдать страну }{уйлу.
Я договорил за него. Мы ценим дружбу и партнерство с Украиной, - Блинкен - Цензор.НЕТ 9853
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06.05.2021 13:08
+3
Мы ценим дружбу и партнерство с Украиной, - Блинкен - Цензор.НЕТ 7734
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06.05.2021 13:09
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"США ценят партнерство с Украиной, а также поддерживают суверенитет и территориальную целостность страны" ... несмотря на все усилия зебилья сдать страну }{уйлу.
Я договорил за него. Мы ценим дружбу и партнерство с Украиной, - Блинкен - Цензор.НЕТ 9853
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06.05.2021 13:08 Відповісти
Мы ценим дружбу и партнерство с Украиной, - Блинкен - Цензор.НЕТ 7734
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06.05.2021 13:09 Відповісти
"Прекрасно ориентируются в том, что у нас просходит...Иногда, это даже минус"©(вазелинский)
Хохмачу, видать прилетело за кулисами...
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06.05.2021 13:11 Відповісти
Порох сила! Зє могила.
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06.05.2021 13:11 Відповісти
День Победы, Порох могыла.
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06.05.2021 13:16 Відповісти
щлемаЗЕл-жаргонное слово, имеющее распространение в одесском говоре, обозначает весёлого придурка.
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06.05.2021 13:18 Відповісти
Мы ценим дружбу и партнерство с Украиной, - Блинкен - Цензор.НЕТ 1566
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06.05.2021 13:24 Відповісти
..."чёколадный" прогрессивнее??.Осточертели вы,СКОТЫ,в своём противостояние-..или "ЗЕ",или "СВЫНОЧЁЛЫЙ"...Уймитесь ,******,когда вторжение со стороны "расеи" РЕАЛЬНО!!..а то как старые "маланцы" на базаре,один на одного говно льёте,чтобы потом вместе,нажухав "селюка",сказать.." НУ,КАК МЫ ЕМУ ДАЛИ",,,Надоело слушать бредни идиотов....Хотите,чтобы Украина,имеющая ещё,неплохой потенциал,стала нормальной,европейской страной??? Стулить пельки "чорні",та захищайте її!!!...
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06.05.2021 13:47 Відповісти
ты чего петушок раскукарекался? где у меня прочло про чеколадного? назвать дебильного наркомана дебильным наркоманом, позорящим страну, это с кем противостояние? расшифруй тетя.
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06.05.2021 13:58 Відповісти
...слухай,падло,якщо."пєтушок" -то це для тебе_ "ніяке"-бачу-виконуєш "замовлення",-ти ,з того гною,"что виступал на бой с Центральной радой і паровози оставлял ідя на баррікади"...Цуценя смердюче,ти ,був лайном,їм і залишишся!!!
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06.05.2021 14:23 Відповісти
ты девушка должна понимать, что тут эпистолярный жанр, здесь выражают мысли написанием. да, мой дед имел стаж в компартии 61 год, был депутатом горсовета и обл совета десятки раз. родители ветераны труда, и делегаты съездов комсомола. все чем мы пользуемся сегодня создали они. и что?
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06.05.2021 14:33 Відповісти
..бачу..ГІВНО!!!
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06.05.2021 14:46 Відповісти
...смердюче,та нікчемне....Нажаль,що Україна ще досі не зробила,того,що роблять в Дагестані,та Чечні-/це"расєя"/..Таке лайно в 24 години,без права,отримати"комірне"-за "парєбрик"..Я,-мабуть,років більше має ,чим твої батьки,але,дивлячись,на тебе-бачу,що ,ви,виродки,та непотріб на український землі-ВОРОГИ!!!- ГЕТЬ!!
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06.05.2021 14:52 Відповісти
тетя, ты походу не поняла на кого кукарекаешь, и подумало, что я тоже чмо как и ты? я в неделю плачу налогов в госбюджет больше, чем ты и твои выродки насосете за всю свою убогую жизнь. ты чмошница в результате моего труда получаешь пенсию, льготы и субсидии. ты мразь живешь за мой счет, и должна мне лизать обувь. за поребрик я могу хоть на запад хоть на юг, так ты же сдохнешь с голоду.
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06.05.2021 15:03 Відповісти
...было ,ты, ничем-говном-им и останешься...И ты,падаль,живёшь,как поганка,всю свою жизнь,вместе,с твоими "предками"-упырями,уничтожавшими ,всё,что,хотя бы,было украинским,где достаточно ресурса,чтобы уплатить и пенсионерам,но,"благодаря"-мерзости,заполонившую страну,имеем-ПОДОНКОВ!!! Я,мразь,умру..в отведённое,мне Богом,время,и тебя,"опущенного",по жизни с твоими предками-"грязными комми"-проклинаю!!! Сволоте-нет места,как и "гитлерам" на земле!!
...
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06.05.2021 15:28 Відповісти
 
 