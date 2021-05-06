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Ми цінуємо дружбу і партнерство з Україною, - Блінкен
Новини Цензор.НЕТ Політика України
США цінують партнерство з Україною, а також підтримують суверенітет і територіальну цілісність країни.
Про це сьогодні на спільній з президентом України пресконференції заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми цінуємо дружбу і партнерство з Україною. Ви зараз на шляху розвитку цього партнерства. Ми підтримуємо процвітаюче і світле майбутнє вашої країни ... Ми підтримуємо суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. Мені дуже приємно, що цю позицію поділяють всі члени G7", - зазначив Блінкен.
Він також поділився враженнями від візиту в Михайлівський Золотоверхий собор і до Стіни пам'яті полеглих за Україну, висловивши співчуття сім'ям загиблих під час захисту України.
Топ коментарі
+6 саша паламарчук
показати весь коментар06.05.2021 13:11
+3 Zelya Vsyo
показати весь коментар06.05.2021 13:08
+3 olele
показати весь коментар06.05.2021 13:09
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Я договорил за него.
Хохмачу, видать прилетело за кулисами...
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