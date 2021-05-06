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Новости Общество Украинские заложники в РФ
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Бывшие узники Кремля просят Блинкена поспособствовать освобождению украинцев, которых удерживает РФ. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Бывшие узники Кремля просят Блинкена поспособствовать освобождению украинцев, которых удерживает РФ. ДОКУМЕНТ

Сущенко, Сенцов, Чийгоз, Жемчугов, Козловский и Гриб, освобожденные из российского плена, обратились с письмом к госсекретарю США Энтони Блинкену, который находится в Киеве с визитом.

Об этом сообщил в Фейсбуке бывший политзаключенный Кремля журналист Роман Сущенко, информирует Цензор.НЕТ.

Письмо бывших узников Кремля Блинкену передали во время посещения Михайловского собора.

"Вместе с побратимами - бывшими политзаключенными Кремля Ахтемом Чийгозом, Олегом Сенцовым, Владимиром Жемчуговым, Игорем Козловским и Павлом Грибом написали письмо государственному секретарю США Энтони Блинкену со словами благодарности за поддержку Украины Соединенными Штатами и исторический визит в Киев", - отметил Сущенко.

Бывшие политзаключенные напомнили Блинкену, что кремлевский режим по-прежнему удерживает 109 граждан Украины в тюрьмах на территории оккупированного Крыма и 230 - на временно оккупированной территории Донбасса.

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"Мы, бывшие политзаключенные Кремля, обращаемся к Вам как к авторитетному политическому деятелю, а в Вашем лице - к Президенту США, американским политикам и требуем во время контактов любого уровня с представителями России в качестве приоритетов выдвигать требование безусловного освобождения граждан Украины как предпосылку ведения переговоров и достижения договоренностей", - отметил Сущенко.

Бывшие узники Кремля просят Блинкена поспособствовать освобождению украинцев, которых удерживает РФ 01
Бывшие узники Кремля просят Блинкена поспособствовать освобождению украинцев, которых удерживает РФ 02

Автор: Ольга Лузан
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Назначить Блинкена министром обороны Украины ! Бывшие узники Кремля просят Блинкена поспособствовать освобождению украинцев, которых удерживает РФ - Цензор.НЕТ 266
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06.05.2021 16:19 Ответить
Красавцы!!!!!!!!!!!!!... это наша гордость, а не наша власть!!!
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06.05.2021 16:23 Ответить
Кстати, наша власть их и освободила.
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06.05.2021 16:31 Ответить
тільки половину. Жемчугов, Козловський і Чийгоз були звільнені раніше.
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06.05.2021 16:55 Ответить
Особенно Гриб там бывший узник...
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06.05.2021 16:27 Ответить
три роки полону з мальця, можливо, зробили мужчину.
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06.05.2021 16:53 Ответить
Для відома адмінів: "бывший политзаключенный Кремля журналист Роман Сущенко" нині є заступником голови Черкаської обласної ради. Він є державним чиновником.
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06.05.2021 16:52 Ответить
 
 