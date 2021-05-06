Правительственный темник о назначении Витренко: постыдные ответы на неудобные вопросы
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Полный текст документа, посвященного ситуации относительно смены руководства НАК "Нафтогаз".
В распоряжении редакции Зеркала Недели оказался правительственный темник, посвященный ситуации со сменой руководства НАК "Нафтогаз".
В документе собраны готовые ответы на большинство неудобных вопросов, которые могут ставить действующей провластной команде после одиозной смены руководства компании.
Основной упор в большинстве готовых ответов делается на плохие финансовые результаты компании, и провал программы наращивания собственной добычи газа, которой кстати в свое время в НАК занимался сам Витренко, также без результатов. Но не чураются авторы темника и откровенных манипуляций и лжи.
В частности, в ответ на вопрос, не был ли Витренко назначен с нарушением антикоррупционного законодательства, учитывая, что закон запрещает назначение руководителями госкомпаний тех должностных лиц, которые ранее в исполнительной власти осуществляли надзор за этими госкомпаниями, советуют настаивать на том, что Министерство энергетики никакого надзора за работой Нафтогаза не осуществляет.
А назначение Витренко на должность, как оказывается, происходило "в соответствии с законом и ради интересов общества", буквально "Если в данном случае интересы общества расходятся с интересами отдельных менеджеров, отдельных экспертов или со взглядами друзей Украины за рубежом, то должны еще раз и еще раз объяснять, в чем конкретно заключаются интересы общества".
Вопросам об отношениях друзей Украины за рубежом отдельно посвящено несколько частей темнике. Основные посылы из них:
- "Западных политиков или дипломатов и не должно интересовать то, что интересует нашу власть и общество";
- "Важно корректно оценивать заявления, которые сейчас звучат. Что защищают на Западе? Не фамилии, а принципы - корпоративное управление. Мы поддерживаем корпоративное управление, мы уже третий год защищаем от нападок с разных сторон наблюдательные советы в государственных компаниях";
- "Надо отдать Андрею Коболеву должное. Вместе с командой в Нафтогазе с 2014 году он сделал многое. Но - вместе с командой. В какой был в том числе и Юрий Витренко на одной из лидирующих позиций".
При этом "обжалования в судах поставит Коболева в один ряд с такими деятелями, как экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров или какие-либо недобросовестные прокуроры, которых поувольняли из системы, а они пытаются восстановиться через суды".
Интересно, что в ответ на вопрос, почему же тогда не сменить руководство Укрзализныци, где финансовая ситуация значительно хуже, предлагают следующий тезис: "ситуация в УЗ особая и связана она, прежде всего, с тем, что до сих пор существует несправедливость в том, что не все, кто пользуется услугами компании, платит за это справедливую цену". Как в системе газоснабжения во времена существования различных цен для бизнеса и домохозяйств ситуация принципиально отличалась.
Отдельно а также полужирным выносится ответ на вопрос, который поставил ZN.UA, что реальная причина смены руководства компании связана с его отказом перечислять средства резервов на программу "Большая стройка". Ожидаемо, что аргументированного возражения этого в темнике вы не найдете - только пустые фразы.
Мы публикуем полный текст документа для ознакомления читателя с логикой государственной лжи и техниками очковтирательства.
Пожалуйста, подождите...
Текст відповіді Зеленського на питання про відкат реформ та Нафтогаз - це просто жах і шок
Сьогодні на прес-конференції Держсекретаря США та Зеленського одне з найбільш цікавих питань на мою думку поставила кореспондентка ВВС - про відкат реформ при Зеленському, ситуації навколо Нафтогазу, та ролі Джуліані і його впливу на Зеленського.
Victoria Maximenko взяла на себе титанічну працю законспектувати дослівно те, що відповів на це Зеленський:
Зеленський - Ви запитали з приводу пана Джуліані, що як він вплинув я просто не зовсім зрозумів питання як він вплинув на НАК Нафтогаз і-і-і-і що саме я просто не знав, що він і на наш Нафтогаз?
Корр.- Ні, то були два окремі запитання. Чи його активність тут на той час - чи це якимось чином вплинуло на відкат... те що було повернення або зниження активності реформ, сповзання назад мається на увазі.
Зеленський - Я просто чесно кажучи я я думаю що ви не зовсім я я не знаю наскільки ви я вибачаюсь якщо буде некоректно те що я вам скажу я не знаю наскільки ви орієнтуєтесь з приводу того скільки було реформ до нашої команди зроблено і скільки зараз зроблено. Мені здається що важливо не говорити наприклад про антикорупційний суд а його запровадити і він повинен працювати саме це було зроблено саме за мою каденцію його не існувало, НАБУ сьогодні незалежний орган який без антикорупційного суду чесно кажучи ви знаєте чому будь-яку справу якщо ви не довели до суду і значить немає вироку і тому всі ці дії вибачте вони ну скажімо так п'ятдесят на п'ятдесят не зовсім працюють на всі 100 відсотків, 100 відсотків щоб корупціонери, корупціонери були за гратами а за грати їх може е-е-е плям-плям відправити тільки суд а-а-а- спеціалізований антикорупційний, друге е-е-е земельна реформа про яку говорили тридцять років і п'ять років минулої влад-влади і сьогодні це не просто закон який проголосований це проголосовано а-а-а на сьогодні одинадцять повністю нових законопроектів і дванадцятий зараз закінчується це повністю земельна реформа велика реформа в в Україні, далі зараз проходить конкурс на керівника спеціально антикорупційной прокуратури далі ми перезавантажимо зараз е-е-е конституційний суд України який працював проти народу України а-а-а доречі я про це плям-плям е-е-е говорив говорю відкрито що найповноваження е-е-е найповноваження всім цим суддям контитуційного суду надала саме минула влада но я не хочу витрачати ваш час на плям-плям на минуле давайте говорити про майбутнє е-е-е багато е-е-е багато різних напрацював напрацювань важливих законів на яких чекала е-е-е на яких чекала наша країна - це і закон про водний транспорт фундаментальний це банківський закон фундаментальна реформа багато всього зроблено тому я не розумію що таке відкат назад зазвичай я тільки йду вперед...
Та йому не лише повидло за шкідливість, йому відразу місячну відпустку треба дати!
І цей грьобаний сором несе перша особа нашої держави!
Здобулы, зебилы. Но зато не Порошенко.
Ващенко Віталій@vital2100
А пам'ятаєте, зрадойоби та журнашлюхи, коли після зустрічей такого рівня єдиною претензією до Пороха був пом'ятий костюм або запухші ноги?
Ну, зато тепер норм.
в смислє, а пагаваріть...
Roman Skrypin@skrypin
>> Давайте поговоримо, нарешті.
Бо у ваших фанатів палає.
З'ясуємо, чи є у нас щось особисте, незакритий гештальт.
Ви самі скажете, що немає. Бо так і є.
А питання в мене до Вас є.
Обіцянки треба виконувати.
Заздалегідь дякую за згоду.
Інтерв'ю так інтерв'ю.