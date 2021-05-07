Урядовий темник про призначення Вітренка: ганебні відповіді на незручні запитання
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Повний текст документа, присвяченого ситуації щодо зміни керівництва НАК "Нафтогаз".
У розпорядженні редакції ZN.UA, опинився урядовий темник, присвячений ситуації зі зміною керівництва НАК "Нафтогаз".
У документі зібрані готові відповіді на більшість незручних питань, які можуть ставити чинній провладній команді після одіозної зміни керівництва компанії.
Основний наголос у більшості готових відповідей робиться на поганих фінансових результатах компанії, та провалі програми нарощення власного видобутку газу, якою до речі свого часу у НАКу займався сам Вітренко, також без результатів. Але не цураються автори темнику і відвертих маніпуляцій та брехні.
Зокрема, у відповідь на питання, чи не був Вітренко призначений із порушенням антикорупційного законодавства, враховуючи, що закон забороняє призначення керівниками держкомпаній тих посадовців, які раніше у виконавчій владі здійснювали нагляд за цими держкомпаніями, радять наполягати на тому, що Міністерство енергетики ніякого нагляду над роботою Нафтогазу не здійснює.
А призначення Вітренка на посаду, як виявляється, відбувалося "у відповідності з законом і заради інтересів суспільства", буквально "Якщо в даному випадку інтереси суспільства розходяться з інтересами окремих менеджерів, окремих експертів або з поглядами друзів України за кордоном, то маємо ще раз і ще раз пояснювати, в чому конкретно полягають інтереси суспільства".
Питанням щодо ставлення друзів України за кордоном окремо присвячено кілька частин темнику. Основні посили з них:
- "Західних політиків чи дипломатів і не має цікавити те, що цікавить нашу владу та суспільство";
- "Важливо корректно оцінювати заяви, які зараз лунають. Що захищають на Заході? Не прізвище, а принципи – корпоративне управління. Ми підтримуємо корпоративне управління, ми вже третій рік захищаємо від нападок з різних боків наглядові ради в державних компаніях";
- "Треба віддати Андрію Коболєву належне. Разом з командою в Нафтогазі від 2014 року він зробив багато. Але – разом з командою. У якій був в тому числі й Юрій Вітренко на одній з провідних позицій".
При цьому "оскарження у судах поставить Коболєва в один ряд з такими діячами, як екс-очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров чи які-небудь недоброчесні прокурори, які позвільняли з системи, а вони намагаються поновитись через суди".
Цікаво, що у відповідь на питання, чому ж тоді не змінити керівництво Укрзалізниці, де фінансова ситуація значно гірша, пропонують наступну тезу: "ситуація в УЗ особлива і пов’язана вона, перш за все, з тим, що досі існує несправедливість у тому, що не всі, хто користується послугами компанії, сплачує за це справедливу ціну". Наче в системі газопостачання за часів існування різних цін для бізнесу та домогосподарств ситуація принципово відрізнялася.
Окремо і навіть напівжирним виноситься відповідь на питання, яке поставило ZN.UA, що реальна причина зміни керівництва компанії повязана із його відмовою перераховувати кошти резервів на програму "Велике будівництво". Очікувано, що аргументованого заперечення цього у темнику ви не знайдете - лише порожні фрази.
Ми публікуємо повний текст документа для ознайомлення читача із логікою державної брехні та техніками окозамилювання.
Будь ласка, зачекайте...
Текст відповіді Зеленського на питання про відкат реформ та Нафтогаз - це просто жах і шок
Сьогодні на прес-конференції Держсекретаря США та Зеленського одне з найбільш цікавих питань на мою думку поставила кореспондентка ВВС - про відкат реформ при Зеленському, ситуації навколо Нафтогазу, та ролі Джуліані і його впливу на Зеленського.
Victoria Maximenko взяла на себе титанічну працю законспектувати дослівно те, що відповів на це Зеленський:
Зеленський - Ви запитали з приводу пана Джуліані, що як він вплинув я просто не зовсім зрозумів питання як він вплинув на НАК Нафтогаз і-і-і-і що саме я просто не знав, що він і на наш Нафтогаз?
Корр.- Ні, то були два окремі запитання. Чи його активність тут на той час - чи це якимось чином вплинуло на відкат... те що було повернення або зниження активності реформ, сповзання назад мається на увазі.
Зеленський - Я просто чесно кажучи я я думаю що ви не зовсім я я не знаю наскільки ви я вибачаюсь якщо буде некоректно те що я вам скажу я не знаю наскільки ви орієнтуєтесь з приводу того скільки було реформ до нашої команди зроблено і скільки зараз зроблено. Мені здається що важливо не говорити наприклад про антикорупційний суд а його запровадити і він повинен працювати саме це було зроблено саме за мою каденцію його не існувало, НАБУ сьогодні незалежний орган який без антикорупційного суду чесно кажучи ви знаєте чому будь-яку справу якщо ви не довели до суду і значить немає вироку і тому всі ці дії вибачте вони ну скажімо так п'ятдесят на п'ятдесят не зовсім працюють на всі 100 відсотків, 100 відсотків щоб корупціонери, корупціонери були за гратами а за грати їх може е-е-е плям-плям відправити тільки суд а-а-а- спеціалізований антикорупційний, друге е-е-е земельна реформа про яку говорили тридцять років і п'ять років минулої влад-влади і сьогодні це не просто закон який проголосований це проголосовано а-а-а на сьогодні одинадцять повністю нових законопроектів і дванадцятий зараз закінчується це повністю земельна реформа велика реформа в в Україні, далі зараз проходить конкурс на керівника спеціально антикорупційной прокуратури далі ми перезавантажимо зараз е-е-е конституційний суд України який працював проти народу України а-а-а доречі я про це плям-плям е-е-е говорив говорю відкрито що найповноваження е-е-е найповноваження всім цим суддям контитуційного суду надала саме минула влада но я не хочу витрачати ваш час на плям-плям на минуле давайте говорити про майбутнє е-е-е багато е-е-е багато різних напрацював напрацювань важливих законів на яких чекала е-е-е на яких чекала наша країна - це і закон про водний транспорт фундаментальний це банківський закон фундаментальна реформа багато всього зроблено тому я не розумію що таке відкат назад зазвичай я тільки йду вперед...
Та йому не лише повидло за шкідливість, йому відразу місячну відпустку треба дати!
І цей грьобаний сором несе перша особа нашої держави!
Здобулы, зебилы. Но зато не Порошенко.
Ващенко Віталій@vital2100
А пам'ятаєте, зрадойоби та журнашлюхи, коли після зустрічей такого рівня єдиною претензією до Пороха був пом'ятий костюм або запухші ноги?
Ну, зато тепер норм.
в смислє, а пагаваріть...
Roman Skrypin@skrypin
>> Давайте поговоримо, нарешті.
Бо у ваших фанатів палає.
З'ясуємо, чи є у нас щось особисте, незакритий гештальт.
Ви самі скажете, що немає. Бо так і є.
А питання в мене до Вас є.
Обіцянки треба виконувати.
Заздалегідь дякую за згоду.
Інтерв'ю так інтерв'ю.