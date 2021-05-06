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Почти 300 автомобилей скопились на границе с Польшей
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В пунктах пропуска на границе с Польшей образовались очереди. Больше всего автомобилей стоит в "Шегинях".
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в пункте пропуска "Шегини" скопились 145 автомобилей, в "Краковце" - 80, в "Грушеве" - 50. В пункте пропуска "Ягодин" в очереди стоят 15 машин.
На границе с Венгрией в пункте пропуска "Тиса" ожидают 20 автомобилей.
Причины скопления автомобилей в Госпогранслужбе не указали.
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Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий06.05.2021 16:44 Ответить Мне нравится 1
Igor V 184bb5c7
показать весь комментарий06.05.2021 17:45 Ответить Мне нравится 1
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