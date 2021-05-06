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Госпогранслужба (5395) очередь (249) Польша (7461)

Почти 300 автомобилей скопились на границе с Польшей

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Почти 300 автомобилей скопились на границе с Польшей

В пунктах пропуска на границе с Польшей образовались очереди. Больше всего автомобилей стоит в "Шегинях".

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в пункте пропуска "Шегини" скопились 145 автомобилей, в "Краковце" - 80, в "Грушеве" - 50. В пункте пропуска "Ягодин" в очереди стоят 15 машин.

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Тиса" ожидают 20 автомобилей.

Причины скопления автомобилей в Госпогранслужбе не указали.

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Автор: Ольга Лузан
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Тіщєнка, Тіщєнка! 😁
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06.05.2021 16:44 Ответить
Пускай жопой покрутит - ребят застрявших в пробке развеселит
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06.05.2021 17:45 Ответить
 
 