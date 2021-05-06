УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14170 відвідувачів онлайн
Новини Події
3 805 2
Держприкордонслужба (4324) черга (179) Польща (5140)

Майже 300 автомобілів скупчилися на кордоні з Польщею

Новини Цензор.НЕТ Події

Майже 300 автомобілів скупчилися на кордоні з Польщею

У пунктах пропуску на кордоні з Польщею утворилися черги. Найбільше автомобілів стоїть у "Шегині".

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у пункті пропуску "Шегині" скупчилися 145 автомобілів, у "Краковці" - 80, в "Грушеві" - 50. У пункті пропуску "Ягодин" у черзі стоять 15 машин.

На кордоні з Угорщиною в пункті пропуску "Тиса" очікують 20 автомобілів.

Причини скупчення автомобілів у Держприкордонслужбі не вказали.

Читайте також: Аварія патрульного човна на озері під Одесою: знайдено тіло зниклого офіцера Костянтина Коняєва. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тіщєнка, Тіщєнка! 😁
показати весь коментар
06.05.2021 16:44 Відповісти
Пускай жопой покрутит - ребят застрявших в пробке развеселит
показати весь коментар
06.05.2021 17:45 Відповісти
 
 