Майже 300 автомобілів скупчилися на кордоні з Польщею
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У пунктах пропуску на кордоні з Польщею утворилися черги. Найбільше автомобілів стоїть у "Шегині".
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у пункті пропуску "Шегині" скупчилися 145 автомобілів, у "Краковці" - 80, в "Грушеві" - 50. У пункті пропуску "Ягодин" у черзі стоять 15 машин.
На кордоні з Угорщиною в пункті пропуску "Тиса" очікують 20 автомобілів.
Причини скупчення автомобілів у Держприкордонслужбі не вказали.
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Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар06.05.2021 16:44 Відповісти Мені подобається 1
Igor V 184bb5c7
показати весь коментар06.05.2021 17:45 Відповісти Мені подобається 1
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