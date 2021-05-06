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Ликвидирован пожар в офисном центре в Виннице, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Ликвидирован пожар в офисном центре в Виннице, - ГСЧС

Спасатели ликвидировали масштабный пожар в офисном здании на ул. Бевза, 34 в Виннице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Отмечается, что пожар удалось ликвидировать в 16:20.

К борьбе с огнем от ГСЧС привлекали 60 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Виннице масштабный пожар: горит офисный центр, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, сообщение о пожаре в офисных помещениях на ул. Бевза, 34 в Виннице поступило в 12:34. К месту чрезвычайного происшествия были направлены дежурные караулы всех государственных пожарно-спасательных частей Винницы.

Спасателям удалось предотвратить распространение огня на расположенные под одной крышей помещения "Укргазбанка" и кафе.

По состоянию на 14:11 пожар был локализован. На месте пожара обнаружено тело одного погибшего человека.

Автор: Ірина Дашківська
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