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Ліквідовано пожежу в офісному центрі у Вінниці, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

Ліквідовано пожежу в офісному центрі у Вінниці, - ДСНС

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу в офісній будівлі на вул. Бевза, 34 у Вінниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Зазначається, що пожежу вдалося ліквідувати о 16:20.

До боротьби з вогнем від ДСНС залучали 60 пожежників і 13 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, повідомлення про пожежу в офісних приміщеннях на вул. Бевза, 34 у Вінниці надійшло о 12:34. До місця надзвичайної події були направлені чергові караули всіх державних пожежно-рятувальних частин Вінниці.

Рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню на розташовані під одним дахом приміщення "Укргазбанку" і кафе.

Станом на 14:11 пожежу було локалізовано. На місці пожежі виявлено тіло одної загиблої людини.

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