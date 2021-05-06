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Новости За рубежом
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Россия (91205) Евросоюз (15860) минские соглашения (3221) Боррель (578)

Боррель не понимает, собирается ли Россия выполнять Минские соглашения

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Боррель не понимает, собирается ли Россия выполнять Минские соглашения

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель говорит, что ему "не ясно", намерена ли Россия выполнять Минские договоренности для разрешения ситуации на востоке Украины.

Об этом он заявил в четверг в Брюсселе по окончании заседания министров обороны стран-членов ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На заседании обсуждался в том числе вопрос российской агрессии по отношению к Украине.

"Мы обсудили Россию и недавнее наращивание военного присутствия в незаконно аннексированном Крыму и на украинской границе. Мы обсудили вопрос деэскалации напряжения и выполнение Минских договоренностей как единственный путь продвижения вперед для долгосрочного политического решения. Но это не ясно, хочет ли Россия быть полностью вовлеченной в этом отношении. "Не ясно" - это мои слова", - сказал Боррель.

Также на Цензор.НЕТ: Лавров заявил, что "помимо ощущения вседозволенности", Евросоюз обуревает "мания полной безнаказанности"

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Не планує !
Я розумію, а Боррель ні Боррель не понимает, собирается ли Россия выполнять Минские соглашения - Цензор.НЕТ 5254
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06.05.2021 19:06
+4
чо він дурника грає? Його вже обісрали на касапії, а він досі "моя твоя не понімает"
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06.05.2021 19:36
+3
тётя роза

Их отцы и деды так и не смогли построить коммунизм.
А они не смогли построить капитализм.
Это наследственное.
Они не умеют строить!
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06.05.2021 19:09
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Не планує !
Я розумію, а Боррель ні Боррель не понимает, собирается ли Россия выполнять Минские соглашения - Цензор.НЕТ 5254
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06.05.2021 19:06 Ответить
Товчуть воду в ступі!! Росія свої прагнення вже висловила-Даунбас,з особливим статусом(автономією), в складі України !!!!)))
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06.05.2021 19:19 Ответить
Вони будуть сподіватись до останнього українця Боррель не понимает, собирается ли Россия выполнять Минские соглашения - Цензор.НЕТ 5958
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06.05.2021 19:28 Ответить
Або до останнього москаля !!))
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06.05.2021 19:30 Ответить
Нет не собираеться
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06.05.2021 22:16 Ответить
они так написаны что рашка их не может выполнить не отступив - пока рашка отступать не собирается
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06.05.2021 19:07 Ответить
Холера ясна....Тут как раз все ясно - не собирается и никогда не собиралась.
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06.05.2021 19:08 Ответить
Салам алейкум,Мурзо!!! Росія від власних імперських амбіцій не відмовиться ніколи !! Мета Росіі,втюхати Даунбас,з особливим статусом ,в Україну ,для подальшої дестабілізаціі суспільного стану в Україні !!!)))
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06.05.2021 19:22 Ответить
Ва Алейкум Салам, Дмитро! Так, московия от Украины не отстанет никогда. Это нужно воспринимать как аксиому.
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06.05.2021 19:24 Ответить
Україна ,це стрижень "Русского мира",споконвічної панівної ідеологіі Московіі !!! Росіійська імперія ,та і саме Росія,з"явилась на мапі світу лише після повної анексіі України і Україна повсякчас була перлиною РІ !!!!)))
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06.05.2021 19:29 Ответить
тётя роза

Их отцы и деды так и не смогли построить коммунизм.
А они не смогли построить капитализм.
Это наследственное.
Они не умеют строить!
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06.05.2021 19:09 Ответить
Конечно, если прикинуться дураком, то это весьма удобная позиция.
Но с другой стороны, если стоять посреди горящего дома, закрыв глаза и уши, шансы спастись будут не очень большими.
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06.05.2021 19:10 Ответить
умом расисю не понять - ну классика ж !
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06.05.2021 19:15 Ответить
Дать би йому, тому Борелю, кілком по тім'ячку, може б його попустило від сумніву хоч тоді...
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06.05.2021 19:16 Ответить
Плохо,что на такой должности сидит человек непонимающий.это не та должность.позволяющая не понимать очень очевидные вещи.Не один и даже не два года Россия показала.что не намерена выполнять обязательства.которые подчёркивают её участие как СТОРОНОЙ военного конфликта.а не "левого наблюдателя".Вообще РФ не скрывает своей экспансивной политики и даже самого этого "непонимающего бореля" в Кремле "опустили ниже плинтуса".когда он ПО ЛИЧНОЙ ИНИЦИАТИВЕ и вопреки рекомендациям коллег из ЕС поехал "улучшать дружественные отношения с путиным".
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06.05.2021 19:21 Ответить
чо він дурника грає? Його вже обісрали на касапії, а він досі "моя твоя не понімает"
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06.05.2021 19:36 Ответить
пошлите этому идиоту разъяснение крупным текстом, что зарплата от ***** до добра еще никого не довела. пусть у дональдушки поинтересуется.
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06.05.2021 20:08 Ответить
Обясните кто-нибудь старому дураку что нет.
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06.05.2021 20:08 Ответить
Боррель - европейський тугодум
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06.05.2021 20:36 Ответить
Дедуля, иди на пенсию если не можешь два плюс два за семь лет сложить, не собирается от слова совсем
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06.05.2021 21:15 Ответить
Эта бабарель действительно такая тупая или шлангом прикидывается? .... вроде её уже и в Москве посылали, это надо-же быть таким непонятливым Боррель не понимает, собирается ли Россия выполнять Минские соглашения - Цензор.НЕТ 386
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06.05.2021 21:25 Ответить
Дебил?
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07.05.2021 00:53 Ответить
"Боррель не понимает, собирается ли Россия выполнять Минские соглашения"
А-аа... Да? Да неужели!
Боррель не понимает, собирается ли Россия выполнять Минские соглашения - Цензор.НЕТ 6855
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07.05.2021 17:23 Ответить
 
 