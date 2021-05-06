"Боррель не понимает, собирается ли Россия выполнять Минские соглашения"

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель говорит, что ему "не ясно", намерена ли Россия выполнять Минские договоренности для разрешения ситуации на востоке Украины.

Об этом он заявил в четверг в Брюсселе по окончании заседания министров обороны стран-членов ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На заседании обсуждался в том числе вопрос российской агрессии по отношению к Украине.

"Мы обсудили Россию и недавнее наращивание военного присутствия в незаконно аннексированном Крыму и на украинской границе. Мы обсудили вопрос деэскалации напряжения и выполнение Минских договоренностей как единственный путь продвижения вперед для долгосрочного политического решения. Но это не ясно, хочет ли Россия быть полностью вовлеченной в этом отношении. "Не ясно" - это мои слова", - сказал Боррель.

Также на Цензор.НЕТ: Лавров заявил, что "помимо ощущения вседозволенности", Евросоюз обуревает "мания полной безнаказанности"