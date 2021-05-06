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Новости За рубежом Санкции против России
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Лавров (2204) МИД РФ (1629) Россия (91205) санкции (10609) Евросоюз (15858)

Лавров заявил, что "помимо ощущения вседозволенности", Евросоюз обуревает "мания полной безнаказанности"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лавров заявил, что

Москва не оставит без ответа возможные новые антироссийские санкции Евросоюза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров; по его словам, ЕС, угрожающий России новыми ограничениями, обуреваем ощущениями "вседозволенности и непогрешимости" и "манией полной безнаказанности".

"Эта череда санкций, которую запустили члены Евросоюза, другие западные страны, включая Соединенные Штаты, конечно, продолжается. Мы не будем оставлять без ответа подобного рода выпады против России, представителей российского руководства, парламентариев Российской Федерации, наших компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором, без каких-либо оснований и нелегитимно", - сказал Лавров на пресс-конференции, комментируя заявления Еврокомиссии о возможности ответа на российские ограничительные меры против ЕС.

Российский министр отметил, что Россия "четко сказала, что объявила персонами нон грата тех людей в евросоюзовских структурах и в ряде стран-членов Евросоюза, которые принимали решающее участие в очередной волне санкций против наших официальных лиц, включая парламентариев".

"То, что Евросоюз заявил о нелегитимности и отсутствии международно-правовой основы наших действий, означает лишь одно: Евросоюз считает, что ему все дозволено. Когда Евросоюз начинает угрожать нам новыми санкциями, я начинаю думать, что помимо ощущения вседозволенности и непогрешимости, Евросоюз начинает быть обуреваем еще одной манией - имею в виду полную безнаказанность. Мне кажется, это путь тупиковый", - сказал глава МИД РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры стран ЕС в конце мая рассмотрят варианты мер в отношении России, - МИД Франции

"Это не наш выбор. Если вы просто ознакомитесь со статистикой всего, что происходило после марта 2014 года, вы убедитесь в том, кто начал эту череду санкций, и в чем заключается причина, по которой мы не можем не отвечать на эту враждебность", - подчеркнул Лавров.

Напомним, МИД РФ 30 апреля объявил, что запрет на въезд на российскую территорию вводится в ответ на введенные 2 и 22 марта этого года Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан. Санкции коснулись председателя Европарламента Давида Сассоли, члена французской делегации в ПАСЕ Жака Мэра, заместителя председателя Еврокомиссии Веры Юровой, руководителя прокуратуры Берлина Йорга Раупаха, главы лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотта, председателя национального совета Латвии Иварса Аболиньша, директора центра государственного языка Латвии Мариса Балтиньша и главы языкового департамента Эстонии Ильмара Томуска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решительно осуждаю введение РФ санкций против восьми представителей ЕС, - глава МИД Франции Дриан

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 1 мая заявил, что Евросоюз считает решение российских властей запретить восьми гражданам стран ЕС въезд в РФ "неприемлемым".

"Действия России не помешают Евросоюзу продолжать отстаивать права человека, демократию и международное право, а также привлекать к ответственности виновных в нарушениях прав человека. Это решение, прямо направленное против Европейского союза и его государств-членов, неприемлемо, лишено каких-либо юридических оснований и необоснованно", - говорилось в опубликованном Брюсселем заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам.

В совместном заявлении председателя Европейского совета Шарля Мишеля, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европарламента Давида Сассоли отмечалось, что ЕС "оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение властей России".
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Топ комментарии
+14
Все с точностью до наоборот. Совершенно съехавшая с катушек недострана творит полное беззаконие. При полном попустительстве со стороны западных стран (санкции не в счет).
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06.05.2021 13:38
+12
Отримаєш ще одного підсрачника.Лавров заявил, что "помимо ощущения вседозволенности", Евросоюз обуревает "мания полной безнаказанности" - Цензор.НЕТ 9654
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06.05.2021 13:34
+12
У кацапов все их высказывания про них самих. Кого бы они хоть в чем-то не пытались обвинять - всегда это оказывается их национальная черта.
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06.05.2021 13:42
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Лавров заявил, что "помимо ощущения вседозволенности", Евросоюз обуревает "мания полной безнаказанности" - Цензор.НЕТ 4912
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06.05.2021 13:32 Ответить
Цитати видатних людей. Лавров заявил, что "помимо ощущения вседозволенности", Евросоюз обуревает "мания полной безнаказанности" - Цензор.НЕТ 7972
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06.05.2021 13:34 Ответить
То він для тебе людина? Швидко колір змінюєш, хамелеон=))
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06.05.2021 13:52 Ответить
Привіт Арестовичу. Лавров заявив, що "крім відчуття вседозволеності", Євросоюз охоплює "манія цілковитої безкарності" - Цензор.НЕТ 1486
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06.05.2021 14:51 Ответить
З яких це пір ху йло стало людиною?
Вали в свою паРашу троляко.
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06.05.2021 13:53 Ответить
Цей чорт нагадує божевільного, який коментує свої видіння з палати, у якої стіни обшиті матрацами.
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06.05.2021 13:33 Ответить
Отримаєш ще одного підсрачника.Лавров заявил, что "помимо ощущения вседозволенности", Евросоюз обуревает "мания полной безнаказанности" - Цензор.НЕТ 9654
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06.05.2021 13:34 Ответить
Всі кинулись добивати, але шкапа вчасно звелась на копита.)))
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06.05.2021 13:35 Ответить
напомнило )
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06.05.2021 14:02 Ответить
Обуревшие кацапы вылезли из логова... и про закрепы молчат... только традиционно угрожают.
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06.05.2021 13:35 Ответить
Ватники тупые и агрессивные !!!
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06.05.2021 13:36 Ответить
Все с точностью до наоборот. Совершенно съехавшая с катушек недострана творит полное беззаконие. При полном попустительстве со стороны западных стран (санкции не в счет).
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06.05.2021 13:38 Ответить
Лавров заявил, что "помимо ощущения вседозволенности", Евросоюз обуревает "мания полной безнаказанности" - Цензор.НЕТ 6661
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06.05.2021 13:40 Ответить
Зверинец закрывается . У раши паника . Холопам жрать нечего .
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06.05.2021 13:41 Ответить
Лавров заявил, что "помимо ощущения вседозволенности", Евросоюз обуревает "мания полной безнаказанности" - Цензор.НЕТ 6123Уже всему миру очевидно, что в России сейчас правят мафиози, прикрывающие свои махинации и хулиганские проделки болтовнёй о "патриотизме", а по сути - впаривая своему вечно препарируемому населению смердящую гэбэшно-гебельсовскю пропаганду. Вся парадигма России как страны, государства, общества - глубоко порочна, опирается на лживость, воровство, ксенофобию, шовинизм, насилие, и она должна быть ликвидирована
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06.05.2021 13:41 Ответить
вот эту новость можно было бы просто даже не обсуждать, просто без коментов, было бы классно Лавров заявил, что "помимо ощущения вседозволенности", Евросоюз обуревает "мания полной безнаказанности" - Цензор.НЕТ 2032
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06.05.2021 13:42 Ответить
У кацапов все их высказывания про них самих. Кого бы они хоть в чем-то не пытались обвинять - всегда это оказывается их национальная черта.
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06.05.2021 13:42 Ответить
Смирись лавруха! Ибут вас!
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06.05.2021 13:43 Ответить
Дядя, ты дурак? По себе судишь, по своей стране? Тебя с твоим паханом давно били. Но время придет - и будет ой как больно. Ведь "великая и могучая", а тут морду разбили.
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06.05.2021 13:45 Ответить
Шта, обурели, *********? (с) РАсейская дипломатия.
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06.05.2021 13:46 Ответить
Все, что он сказал в отношении ЕС, ему следовало бы адресовать непосредственно РФ.
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06.05.2021 13:53 Ответить
Кремлёвская лошадь в очередной раз обнюхалась кокса и начала нести околесицу. Честно говоря, не производит впечатления, так как это ржание уже давно напоминает заевшую пластинку на старом руцьком патефоне.
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06.05.2021 13:55 Ответить
Тю,а казали,що санкції то є дуже добре Лавров заявил, что "помимо ощущения вседозволенности", Евросоюз обуревает "мания полной безнаказанности" - Цензор.НЕТ 4647
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06.05.2021 13:56 Ответить
"Это не наш выбор. Если вы просто ознакомитесь со статистикой всего, что происходило после марта 2014 года,(( оккупация Украины и был выбор рашиста и в этом выборе убедился весь мир ,который начал череду санкций, против зажравшегося рашистского оккупанта Украины,который посчитал,.что ему все дозволено , и эта рашистская оккупационная вседозволенность есть причиной , по которой мир отвечает на рашистскую враждебность",
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06.05.2021 13:58 Ответить
Ну, що, Європа, "домиротворилася"? Жди терактів... Вас уже попередили... Коли вас Даля попереджала, ви відмахнулися... Коли почалися теракти - ви вирішили "відмовчаться"... Ждіть чогось більш серйозного...
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06.05.2021 14:01 Ответить
То, что происходит сейчас с Россией - это ситуация, когда быдлу достаются большие деньги. Оно начинает себя вести по-хулигански. От России сейчас смердит фашистской вонью. Ботоксный фюрер Путлер и его прикормленные на нефтегазовое бабло вертухаи - это зажравшиеся бандиты, которые, чтобы сохранить свои тёплые места у властной кормушки, подсаживают валенкообразных на иглу фашистской пропаганды. А кроме того, распространяют эту хамовато-ксенофобскую блевотину по всему миру, устраивают диверсии, провокации в других странах, чтобы дестабилизировать их и потом показывать в своей мерзкой пропаганде, как у других "всё плохо", а в Рашке - "всё благоухает".
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06.05.2021 14:01 Ответить
В Рашке оболваниваемым валенкообразным Шариковым надо раскинуть содержимым черепных коробок: почему Бриль, Соловей, Кисель и прочая шелупень покупают недвижимость и обосновываются в Европе - В Британии, Италии и т. п.
Почему они не покупают недвижимость в том же Иране или Венесуэле, которые они так расхваливают как подобные страны путинскому режиму.
А потому, что как и в России вся тиражируемая ими благость там - это всего лишь пропагандистская ширма для маскировки полубандитских, мафиозно-тоталитарных режимов, подобных путинскому. И жить там по своему желанию захочет только самый отъявленный мазохист. Реальность там как и в России существенно далека от пропагандистски сказок на тв.
А вот в Европе с её свободой, ответственной перед населением властью, действующими законами, людям хорошо жить, о чём и сигнализируют своим поведением эти прохвосты с путинского тв
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06.05.2021 14:03 Ответить
Ну все ... всі 5 зірок Отелі на березі моря Лаптевих від сьогодня не прийматимуть туристів з ЄС .
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06.05.2021 14:05 Ответить
класичний приклад контрпропаганди - вьісер відбувся, аналізуйте/спростовуйте, але лайно вже подано навипередження...
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06.05.2021 14:15 Ответить
кто эту лошадь вообше спрашивает, кто он такой? варнякает чето
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06.05.2021 14:16 Ответить
як він точно про руське бидло у Європі!!!
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06.05.2021 14:18 Ответить
Это он ..про себя???7
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06.05.2021 14:25 Ответить
рашизм = тероризм!
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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06.05.2021 14:33 Ответить
moron, bitch-whore
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06.05.2021 14:33 Ответить
Парашники в своем репертуаре, как обычно обвиняют других в собственных грехах.
Думаю они свои бредовые тексты сочиняют стоя перед зеркалом.
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06.05.2021 14:36 Ответить
Шут усея кремля.
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06.05.2021 14:40 Ответить
Эту лошадь Лаврова нужно на ипподроме загонять до потери сознания
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06.05.2021 14:43 Ответить
лучше сразу усыпить Лавров заявив, що "крім відчуття вседозволеності", Євросоюз охоплює "манія цілковитої безкарності" - Цензор.НЕТ 8747
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06.05.2021 14:53 Ответить
Ця коняка вже і так загнана, в агоніїї ще копитами сучить.
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06.05.2021 15:02 Ответить
Кто Коня в Храм привел?
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06.05.2021 14:51 Ответить
Просить пожаліти їх "гнаних і голодних", але в хамовитій як завжди манері.
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06.05.2021 14:59 Ответить
насрут себе в галифе
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06.05.2021 15:46 Ответить
террорист "Лавровый Глист" -
кокаиновый турист,
главснабженец для кремля,
автор строк "дебилы мля"
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06.05.2021 16:08 Ответить
Ничего нового Всегда так было. Быдло всегда обижается когда с ним начинают вести себя так как оно себя вело. Вора всегда бесит когда другой вор что то у него ворует. Не у ЕС , а у рассеи мания вседозволенности . Рашка всегда борзая до тех пор пока по рылу не получит. .Начинает получать Наконец то мир начал прозревать))))
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06.05.2021 16:15 Ответить
Ну в принципе ничего нового от коня.Ходорковский распил всё на кошках для простоты понимания.
Санкции: объясняю на котах | Коты Ходорковского https://youtu.be/9PFo1EXPV-Q Лавров заявив, що "крім відчуття вседозволеності", Євросоюз охоплює "манія цілковитої безкарності" - Цензор.НЕТ 3906
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06.05.2021 18:40 Ответить
Ишак снова дозу принял заметно Лавров заявив, що "крім відчуття вседозволеності", Євросоюз охоплює "манія цілковитої безкарності" - Цензор.НЕТ 8825
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06.05.2021 20:04 Ответить
 
 