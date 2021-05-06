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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Лавров (1469) МЗС РФ (913) Росія (47133) санкції (6827) Євросоюз (6990)

Лавров заявив, що "крім відчуття вседозволеності", Євросоюз охоплює "манія цілковитої безкарності"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лавров заявив, що

Москва не залишить без відповіді можливі нові антиросійські санкції Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров; за його словами, ЄС, що погрожує Росії новими обмеженнями, сповнений відчуттями "вседозволеності і непогрішності" та "манією цілковитої безкарності".

"Ця низка санкцій, яку запустили члени Євросоюзу, інші західні країни, включно зі Сполученими Штатами, звичайно, триває. Ми не залишимо без відповіді подібні випади проти Росії, представників російського керівництва, парламентарів Російської Федерації, наших компаній, які винні, на думку Євросоюзу, тільки в тому, що вони зареєстровані в країні, яку Євросоюз вирішив оголосити агресором, без будь-яких підстав і нелегітимно", - сказав Лавров на пресконференції, коментуючи заяви Єврокомісії про можливість відповіді на російські обмежувальні заходи проти ЄС.

Російський міністр зазначив, що Росія "чітко сказала, що оголосила персонами нон грата тих людей в євросоюзівських структурах і в низці країн-членів Євросоюзу, які брали вирішальну участь у черговій хвилі санкцій проти наших офіційних осіб, включно з парламентарями".

"Те, що Євросоюз заявив про нелегітимність і відсутність міжнародно-правової підстави наших дій, означає лише одне: Євросоюз вважає, що йому все дозволено. Коли Євросоюз починає погрожувати нам новими санкціями, я починаю думати, що крім відчуття вседозволеності і непогрішності, Євросоюз починає бути охоплений ще однією манією - маю на увазі цілковиту безкарність. Мені здається, це шлях тупиковий", - сказав глава МЗС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери країн ЄС у кінці травня розглянуть варіанти заходів щодо Росії, - МЗС Франції

"Це не наш вибір. Якщо ви просто ознайомитеся зі статистикою за все, що відбувалося після березня 2014 року, ви переконаєтеся в тому, хто почав цю низку санкцій, і в чому полягає причина, з якої ми не можемо не відповідати на цю ворожість", - наголосив Лавров.

Нагадаємо, МЗС РФ 30 квітня оголосило, що заборона на в'їзд на російську територію вводиться у відповідь на запровадження 2 і 22 березня цього року Радою ЄС обмежувальних заходів щодо шести російських громадян. Санкції торкнулися голови Європарламенту Давида Сассолі, члена французької делегації в ПАРЄ Жака Мера, заступниці голови Єврокомісії Віри Юрової, керівника прокуратури Берліна Йорга Раупаха, глави лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції Оса Скотта, голови національної ради Латвії Іварса Аболіньша, директора центру державної мови Латвії Маріса Балтіньша та глави мовного департаменту Естонії Ільмара Томуска.

Також читайте: Рішуче засуджую запровадження РФ санкцій проти восьми представників ЄС, - глава МЗС Франції Дріан

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель 1 травня заявив, що Євросоюз вважає рішення російської влади заборонити вісьмом громадянам країн ЄС в'їзд до РФ "неприйнятним".

"Дії Росії не завадять Євросоюзу продовжувати відстоювати права людини, демократію і міжнародне право, а також притягати до відповідальності винних у порушеннях прав людини. Це рішення, прямо спрямоване проти Європейського Союзу і його держав-членів, є неприйнятним, позбавлене будь-яких юридичних підстав і необґрунтоване", - говорилося в опублікованій Брюсселем заяві високого представника ЄС із закордонних справ.

У спільній заяві голови Європейської ради Шарля Мішеля, голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і голови Європарламенту Давида Сассолі зазначалося, що ЄС "залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь на рішення влади Росії".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Все с точностью до наоборот. Совершенно съехавшая с катушек недострана творит полное беззаконие. При полном попустительстве со стороны западных стран (санкции не в счет).
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06.05.2021 13:38
+12
Отримаєш ще одного підсрачника.Лавров заявил, что "помимо ощущения вседозволенности", Евросоюз обуревает "мания полной безнаказанности" - Цензор.НЕТ 9654
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06.05.2021 13:34
+12
У кацапов все их высказывания про них самих. Кого бы они хоть в чем-то не пытались обвинять - всегда это оказывается их национальная черта.
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06.05.2021 13:42
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Лавров заявил, что "помимо ощущения вседозволенности", Евросоюз обуревает "мания полной безнаказанности" - Цензор.НЕТ 4912
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06.05.2021 13:32 Відповісти
Цитати видатних людей. Лавров заявил, что "помимо ощущения вседозволенности", Евросоюз обуревает "мания полной безнаказанности" - Цензор.НЕТ 7972
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06.05.2021 13:34 Відповісти
То він для тебе людина? Швидко колір змінюєш, хамелеон=))
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06.05.2021 13:52 Відповісти
Привіт Арестовичу. Лавров заявив, що "крім відчуття вседозволеності", Євросоюз охоплює "манія цілковитої безкарності" - Цензор.НЕТ 1486
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06.05.2021 14:51 Відповісти
З яких це пір ху йло стало людиною?
Вали в свою паРашу троляко.
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06.05.2021 13:53 Відповісти
Цей чорт нагадує божевільного, який коментує свої видіння з палати, у якої стіни обшиті матрацами.
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06.05.2021 13:33 Відповісти
Отримаєш ще одного підсрачника.Лавров заявил, что "помимо ощущения вседозволенности", Евросоюз обуревает "мания полной безнаказанности" - Цензор.НЕТ 9654
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06.05.2021 13:34 Відповісти
Всі кинулись добивати, але шкапа вчасно звелась на копита.)))
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06.05.2021 13:35 Відповісти
напомнило )
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06.05.2021 14:02 Відповісти
Обуревшие кацапы вылезли из логова... и про закрепы молчат... только традиционно угрожают.
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06.05.2021 13:35 Відповісти
Ватники тупые и агрессивные !!!
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06.05.2021 13:36 Відповісти
Все с точностью до наоборот. Совершенно съехавшая с катушек недострана творит полное беззаконие. При полном попустительстве со стороны западных стран (санкции не в счет).
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06.05.2021 13:38 Відповісти
Лавров заявил, что "помимо ощущения вседозволенности", Евросоюз обуревает "мания полной безнаказанности" - Цензор.НЕТ 6661
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06.05.2021 13:40 Відповісти
Зверинец закрывается . У раши паника . Холопам жрать нечего .
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06.05.2021 13:41 Відповісти
Лавров заявил, что "помимо ощущения вседозволенности", Евросоюз обуревает "мания полной безнаказанности" - Цензор.НЕТ 6123Уже всему миру очевидно, что в России сейчас правят мафиози, прикрывающие свои махинации и хулиганские проделки болтовнёй о "патриотизме", а по сути - впаривая своему вечно препарируемому населению смердящую гэбэшно-гебельсовскю пропаганду. Вся парадигма России как страны, государства, общества - глубоко порочна, опирается на лживость, воровство, ксенофобию, шовинизм, насилие, и она должна быть ликвидирована
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06.05.2021 13:41 Відповісти
вот эту новость можно было бы просто даже не обсуждать, просто без коментов, было бы классно Лавров заявил, что "помимо ощущения вседозволенности", Евросоюз обуревает "мания полной безнаказанности" - Цензор.НЕТ 2032
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06.05.2021 13:42 Відповісти
У кацапов все их высказывания про них самих. Кого бы они хоть в чем-то не пытались обвинять - всегда это оказывается их национальная черта.
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06.05.2021 13:42 Відповісти
Смирись лавруха! Ибут вас!
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06.05.2021 13:43 Відповісти
Дядя, ты дурак? По себе судишь, по своей стране? Тебя с твоим паханом давно били. Но время придет - и будет ой как больно. Ведь "великая и могучая", а тут морду разбили.
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06.05.2021 13:45 Відповісти
Шта, обурели, *********? (с) РАсейская дипломатия.
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06.05.2021 13:46 Відповісти
Все, что он сказал в отношении ЕС, ему следовало бы адресовать непосредственно РФ.
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06.05.2021 13:53 Відповісти
Кремлёвская лошадь в очередной раз обнюхалась кокса и начала нести околесицу. Честно говоря, не производит впечатления, так как это ржание уже давно напоминает заевшую пластинку на старом руцьком патефоне.
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06.05.2021 13:55 Відповісти
Тю,а казали,що санкції то є дуже добре Лавров заявил, что "помимо ощущения вседозволенности", Евросоюз обуревает "мания полной безнаказанности" - Цензор.НЕТ 4647
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06.05.2021 13:56 Відповісти
"Это не наш выбор. Если вы просто ознакомитесь со статистикой всего, что происходило после марта 2014 года,(( оккупация Украины и был выбор рашиста и в этом выборе убедился весь мир ,который начал череду санкций, против зажравшегося рашистского оккупанта Украины,который посчитал,.что ему все дозволено , и эта рашистская оккупационная вседозволенность есть причиной , по которой мир отвечает на рашистскую враждебность",
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06.05.2021 13:58 Відповісти
Ну, що, Європа, "домиротворилася"? Жди терактів... Вас уже попередили... Коли вас Даля попереджала, ви відмахнулися... Коли почалися теракти - ви вирішили "відмовчаться"... Ждіть чогось більш серйозного...
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06.05.2021 14:01 Відповісти
То, что происходит сейчас с Россией - это ситуация, когда быдлу достаются большие деньги. Оно начинает себя вести по-хулигански. От России сейчас смердит фашистской вонью. Ботоксный фюрер Путлер и его прикормленные на нефтегазовое бабло вертухаи - это зажравшиеся бандиты, которые, чтобы сохранить свои тёплые места у властной кормушки, подсаживают валенкообразных на иглу фашистской пропаганды. А кроме того, распространяют эту хамовато-ксенофобскую блевотину по всему миру, устраивают диверсии, провокации в других странах, чтобы дестабилизировать их и потом показывать в своей мерзкой пропаганде, как у других "всё плохо", а в Рашке - "всё благоухает".
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06.05.2021 14:01 Відповісти
В Рашке оболваниваемым валенкообразным Шариковым надо раскинуть содержимым черепных коробок: почему Бриль, Соловей, Кисель и прочая шелупень покупают недвижимость и обосновываются в Европе - В Британии, Италии и т. п.
Почему они не покупают недвижимость в том же Иране или Венесуэле, которые они так расхваливают как подобные страны путинскому режиму.
А потому, что как и в России вся тиражируемая ими благость там - это всего лишь пропагандистская ширма для маскировки полубандитских, мафиозно-тоталитарных режимов, подобных путинскому. И жить там по своему желанию захочет только самый отъявленный мазохист. Реальность там как и в России существенно далека от пропагандистски сказок на тв.
А вот в Европе с её свободой, ответственной перед населением властью, действующими законами, людям хорошо жить, о чём и сигнализируют своим поведением эти прохвосты с путинского тв
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06.05.2021 14:03 Відповісти
Ну все ... всі 5 зірок Отелі на березі моря Лаптевих від сьогодня не прийматимуть туристів з ЄС .
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06.05.2021 14:05 Відповісти
класичний приклад контрпропаганди - вьісер відбувся, аналізуйте/спростовуйте, але лайно вже подано навипередження...
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06.05.2021 14:15 Відповісти
кто эту лошадь вообше спрашивает, кто он такой? варнякает чето
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06.05.2021 14:16 Відповісти
як він точно про руське бидло у Європі!!!
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06.05.2021 14:18 Відповісти
Это он ..про себя???7
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06.05.2021 14:25 Відповісти
рашизм = тероризм!
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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06.05.2021 14:33 Відповісти
moron, bitch-whore
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06.05.2021 14:33 Відповісти
Парашники в своем репертуаре, как обычно обвиняют других в собственных грехах.
Думаю они свои бредовые тексты сочиняют стоя перед зеркалом.
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06.05.2021 14:36 Відповісти
Шут усея кремля.
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06.05.2021 14:40 Відповісти
Эту лошадь Лаврова нужно на ипподроме загонять до потери сознания
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06.05.2021 14:43 Відповісти
лучше сразу усыпить Лавров заявив, що "крім відчуття вседозволеності", Євросоюз охоплює "манія цілковитої безкарності" - Цензор.НЕТ 8747
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06.05.2021 14:53 Відповісти
Ця коняка вже і так загнана, в агоніїї ще копитами сучить.
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06.05.2021 15:02 Відповісти
Кто Коня в Храм привел?
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06.05.2021 14:51 Відповісти
Просить пожаліти їх "гнаних і голодних", але в хамовитій як завжди манері.
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06.05.2021 14:59 Відповісти
насрут себе в галифе
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06.05.2021 15:46 Відповісти
террорист "Лавровый Глист" -
кокаиновый турист,
главснабженец для кремля,
автор строк "дебилы мля"
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06.05.2021 16:08 Відповісти
Ничего нового Всегда так было. Быдло всегда обижается когда с ним начинают вести себя так как оно себя вело. Вора всегда бесит когда другой вор что то у него ворует. Не у ЕС , а у рассеи мания вседозволенности . Рашка всегда борзая до тех пор пока по рылу не получит. .Начинает получать Наконец то мир начал прозревать))))
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06.05.2021 16:15 Відповісти
Ну в принципе ничего нового от коня.Ходорковский распил всё на кошках для простоты понимания.
Санкции: объясняю на котах | Коты Ходорковского https://youtu.be/9PFo1EXPV-Q Лавров заявив, що "крім відчуття вседозволеності", Євросоюз охоплює "манія цілковитої безкарності" - Цензор.НЕТ 3906
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06.05.2021 18:40 Відповісти
Ишак снова дозу принял заметно Лавров заявив, що "крім відчуття вседозволеності", Євросоюз охоплює "манія цілковитої безкарності" - Цензор.НЕТ 8825
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06.05.2021 20:04 Відповісти
 
 