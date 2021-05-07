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Новости Политика Украины
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Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для ВСУ, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для ВСУ, - Кулеба

Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для Вооруженных сил Украины,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

"У нас есть в повестке дня, мы уже озвучили это американской стороне, и они уже начали над этим работать, это расширение тренировочной миссии армии США для Вооруженных сил Украины", - сказал Кулеба 

По его словам, во время визита в Киев государственного секретаря США Энтони Блинкена была достигнута договоренность, что будет проведено заседание Комиссии по стратегическому партнерству Украина-США.

"Более того, мы обсудили, как сделать этот инструмент более эффективным для того, чтобы он действовал на постоянной основе и между заседаниями комиссии рабочие органы работали над повесткой дня", - пояснил Кулеба.

Кроме того, министр отметил, что во время визита также шла речь о возобновлении должности спецпредставителя США в переговорах по Украине.

"Мы озвучили свое виденье по этому вопросу, государственный секретарь сказал, что они проанализируют наше виденье и вернутся к нам с ответом", - указал он.

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Автор: Роман Свиридович
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Проанализировав, поставят условие: только после досрочных.
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07.05.2021 00:40 Ответить
Могут поменять и без выборов
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07.05.2021 01:27 Ответить
я думаю приавильные шаги это - расширение тренировочных миссий США и НАТО в Украине с плавным их превращением в военные базы США и НАТО
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07.05.2021 01:10 Ответить
можно и с не сильно плавным
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07.05.2021 01:14 Ответить
Помниться гринпоц в 19-м шо то там про референдум относительно НАТО гундосил, дескать еще нужно посмотреть, а как жаренным запахло так без всяких референдумов начал вопить: почему мы не в нато?
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07.05.2021 05:22 Ответить
Ти диви як бувші ригіонали турбуються за американську допомогу...
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07.05.2021 09:50 Ответить
 
 