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Україна попросила США про розширення тренувальної місії для ЗСУ, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна попросила США про розширення тренувальної місії для ЗСУ, - Кулеба

Україна попросила США про розширення тренувальної місії для Збройних сил України,

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" в четвер.

"У нас є в порядку денному, ми вже озвучили це американській стороні, і вони вже почали над цим працювати, це розширення тренувальної місії армії США для Збройних сил України", - сказав Кулеба.

За його словами, під час візиту до Києва державного секретаря США Ентоні Блінкена була досягнута домовленість, що буде проведено засідання Комісії зі стратегічного партнерства Україна-США.

"Більше того, ми обговорили, як зробити цей інструмент більш ефективним для того, щоб він діяв на постійній основі і між засіданнями комісії робочі органи працювали над порядком денним", - пояснив Кулеба.

Крім того, міністр зазначив, що під час візиту також йшлося про відновлення посади спецпредставника США в переговорах з питань Україні.

"Ми озвучили своє бачення з цього питання, державний секретар сказав, що вони проаналізують наше бачення і повернуться до нас із відповіддю", - зазначив він.

Також дивіться: Двері НАТО відкриті для України, - Блінкен. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Проанализировав, поставят условие: только после досрочных.
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07.05.2021 00:40 Відповісти
Могут поменять и без выборов
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07.05.2021 01:27 Відповісти
я думаю приавильные шаги это - расширение тренировочных миссий США и НАТО в Украине с плавным их превращением в военные базы США и НАТО
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07.05.2021 01:10 Відповісти
можно и с не сильно плавным
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07.05.2021 01:14 Відповісти
Помниться гринпоц в 19-м шо то там про референдум относительно НАТО гундосил, дескать еще нужно посмотреть, а как жаренным запахло так без всяких референдумов начал вопить: почему мы не в нато?
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07.05.2021 05:22 Відповісти
Ти диви як бувші ригіонали турбуються за американську допомогу...
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07.05.2021 09:50 Відповісти
 
 