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Новости Политика Украины
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Зеленский (16498) МВФ (3297) Янукович (30770) Сюмар (417)

Сюмар: Запад не принимает Зеленского, слишком явное у него постсоветское мышление

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сюмар: Запад не принимает Зеленского, слишком явное у него постсоветское мышление

Произошедшее за два года президентства Владимира Зеленского напоминает то, что делал Янукович - только в лайт-версии.

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ нардеп "ЕС" Виктория Сюмар.

"Я думаю, что у нас могут быть проблемы с МВФ. Но мне кажется, что у Зеленского есть искушение отказаться от работы с этим институтом. Вообще происшедшее за эти 2 года – сильно напоминает то, что делал Янукович - только в лайт-версии", - заявила нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Похищением Чауса Украина повторила действия РФ против Скрипаля в Солсбери. В ближайшие дни мы увидим какие-то его "показания", - нардеп "ЕС" Сюмар

"Возьмем стратегический уровень. С одной стороны, мы слышим заявления о том, что Украина стратегически определилась с реализацией курса в ЕС и НАТО. С другой стороны страна фактически отказывается от независимых институтов и переходит к ручному управлению, к политике в стиле "Техас должны грабить техасцы, и нечего нам тут указывать". Деньги и сила - краеугольные камни власти - и поэтому Зеленский заканчивает концентрировать силовые инструменты со своим тысячепроцентным генпрокурором, ГБР и заявкой изменить закон о НАБУ (соответствующий проект уже зарегистрирован). И главный вопрос, который там пытаются решить - как назначить своего человека", - пояснила Сюмар.

"И вся эта концентрация силовиков (происходит. - Ред.) под благоугодным предлогом "навести порядок". Правда, почему то порядок касается исключительно оппозиции, и никогда - представителей власти. Вам это ничего не напоминает? Янукович тоже до последнего делал заявления о пути в ЕС и сажал представителей оппозиции. Он точно так же пытался сконцентрировать власть в руках своего клана и своей семьи. Ему точно так же были чужды независимые институты - парламент, силовые структуры... Все должно было быть под его контролем. И он точно так же говорил о Западе, на самом деле мечтая договориться с Россией. И точно так же, как когда то Януковича, Запад не принимает Зеленского (аж слишком явное у него постсоветское мышление), толкая его к договоренностям с Москвой", - резюмировала она.

С полным текстом интервью Виктории Сюмар "Получается, что нынешняя власть тратит на парламент 6 млн долларов в месяц, которые заносятся извне" можно ознакомиться здесь.
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Топ комментарии
+50
Та какое там мышление? Бе-бе-бе гундосым голосом? Ему и до Овоща как до Ростова раком.
Оно полный ноль. Осел зеро.
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07.05.2021 09:04
+40
Погоджуюсь. Домовлятися із Зєлєнскім для Заходу рівнозначно домовлятися із табуреткою. Воно, звичайно можна, щоб бути в процесі, але абсолютно безперспективно. Бо якщо ти і можеш спробувати табуретці щось пояснити, то табуретка навіть не спробує тебе зрозуміти. Не тому, що ти пояснювати не вмієш, а тому, що вона сприймати пояснення не здатна. 😊
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07.05.2021 09:10
+34
Сюмар: Запад не принимает Зеленского, слишком явное у него постсоветское мышление - Цензор.НЕТ 4789
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07.05.2021 09:06
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Сюмар 100% має рацію. Можна тільки додати до сказаного, що з усією вірогідністю Зеленський (як і Янукович про асоціацію з ЄС) візьме в руку ручку для підписання вступу в НАТО... і не підпише...
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08.05.2021 10:17 Ответить
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