РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12355 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияКиевские новости
11 379 12
воровство (662) Киев (24531) Нацполиция (15727) смерть (9034)

В здании Святошинского управления полиции умерла женщина, задержанная за кражу

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В здании Святошинского управления полиции умерла женщина, задержанная за кражу

Женщина находилась в комнате для задержанных одна. Утром ее обнаружили мертвой.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе столичной полиции, сегодня ночью в Святошинское управление полиции оперативники доставили правонарушительницу, которую задержали за кражу из магазина. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

"С женщиной, которая не имела постоянного места жительства в столице и неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления, провели все необходимые процессуальные действия и предоставили правовую помощь", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщина на Львовщине за 500 грн продавала поддельные справки о прохождении тестирования на коронавирус, - полиция

По сообщению полиции, женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в комнату для задержанных. Жалоб на здоровье от нее не поступало.

На месте происшествия работают врачи, следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт. Правоохранители прорабатывают записи с камер наблюдения и устанавливают обстоятельства ее смерти.

Также смотрите: Двое мужчин в Киеве украли у жителя столицы почти 5 млн грн, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Все материалы проверки будут переданы в Государственное бюро расследований.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
Ага ,сама умерла В здании Святошинского управления полиции умерла женщина, задержанная за кражу - Цензор.НЕТ 6815так как студент Индило сам падал с нар .... В здании Святошинского управления полиции умерла женщина, задержанная за кражу - Цензор.НЕТ 7742
показать весь комментарий
07.05.2021 12:23
+3
Дурачок ты, дядя! Смотри как бы чё не приключилось.
показать весь комментарий
07.05.2021 12:38
+1
А разве кто не знает что по ночам в ровд менты с задежаными устраивают голимое гесстапо !!!
показать весь комментарий
07.05.2021 13:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага ,сама умерла В здании Святошинского управления полиции умерла женщина, задержанная за кражу - Цензор.НЕТ 6815так как студент Индило сам падал с нар .... В здании Святошинского управления полиции умерла женщина, задержанная за кражу - Цензор.НЕТ 7742
показать весь комментарий
07.05.2021 12:23 Ответить
Та замість цієї бомжихи до Києва вже десятки циган із Закарпаття приїхали красти. Тільки за вчорашній день з десяток їх на крадіжках поліція затримала. Дай Бог, теж подохнуть.
показать весь комментарий
07.05.2021 12:36 Ответить
Дурачок ты, дядя! Смотри как бы чё не приключилось.
показать весь комментарий
07.05.2021 12:38 Ответить
Навіть гірше, тварина..
показать весь комментарий
07.05.2021 14:51 Ответить
Ну если народ так гнобить в ментовках, значит: 1. Реформа полиции провалилась. 2. Те же рагули в ментовке и работают. 3. Украина это типа Сомали, где законов нет - дикари!
показать весь комментарий
07.05.2021 12:39 Ответить
украла из магазина, а ночью взяла, просто, и сама умерла!
показать весь комментарий
07.05.2021 12:36 Ответить
Совесть замучила насмерть видать. Или менты. Не, все же совесть.
показать весь комментарий
07.05.2021 12:37 Ответить
ага, или утопилась, или повесилась...
показать весь комментарий
07.05.2021 12:49 Ответить
А разве кто не знает что по ночам в ровд менты с задежаными устраивают голимое гесстапо !!!
показать весь комментарий
07.05.2021 13:07 Ответить
Женщина умерла - стыд загрыз... мусарня это сброд конченных дебилов давайте им еще вручим шокеры пусть калечат людей . Рыбка гниет с головы ...
показать весь комментарий
07.05.2021 13:42 Ответить
может и сама. бомжи-алкаши здоровьем не блещут.
украла из магазина на опохмел, а выпить не вышло, от абстиненции можно
запросто прижмуриться.
показать весь комментарий
07.05.2021 21:03 Ответить
Мусора грохнули факт .все же остались на местах .имеют практику и опыт в таком
показать весь комментарий
07.05.2021 21:37 Ответить
 
 