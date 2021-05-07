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Деолигархизацию необходимо проводить аккуратно, чтобы не разрушить экономику, – Кучеренко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Деолигархизацию необходимо проводить аккуратно, чтобы не разрушить экономику, – Кучеренко

Борьба с олигархами не должна превратиться в борьбу с богатыми людьми и навредить экономике страны.

 Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКУ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Украина 24".

"В борьбе с олигархией и в этом лозунге деолигархизации главное – очень четко провести детерминацию, то есть определение понятий. Чтобы мы случайно не начали бороться просто с богатыми людьми. Потому что в стране рыночная экономика", - сказал Кучеренко. По его словам, олигархами не является ряд крупных украинских бизнесменов, вкладывающих в развитие производства, в экомодернизацию, создающих и сохраняющих тысячи рабочих мест, особенно во время кризиса. "Если мы с пониманием будем подходить к нашим работодателям украинским, и крупным в том числе работодателям, которые действительно лелеют свои капиталы в Украине, а не в оффшорах, которые лелеют свои производства, которые выплачивают большую заработную плату, а такие есть у нас, слава Богу, и чем дальше тем больше. Которые уже начинают, наконец, вкладывать в экологию, в модернизацию. То это не олигархи, это тягловая лошадка нашей экономики. Особенно на фоне падения малого и среднего бизнеса", - объяснил Кучеренко. Депутат призвал не спекулировать на теме деолигархизации, а подойти к процессу взвешенно, чтобы не навредить экономике. "Я – за взвешенную разумную дискуссию, которая не подорвет окончательно вот эти хрупкие локомотивы нашей экономики… Проблема непростая. Давайте искать взвешенное решение в интересах страны", - подчеркнул Кучеренко.

Ранее экс-помощник Госсекретаря США, посол Дэниел Фрид подчеркнул: в процессе ограничения влияния олигархов в Украине соблюдение законности должно стать главным требованием. Прежде всего, это касается угрозы перераспределения бизнеса и СМИ. В свою очередь глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили заявил, что украинские чиновники навязывают бизнесу коррупционные услуги, и, высказал мнение, что систему нужно менять.

Напомним, 15 апреля во время заседания СНБО президент Владимир Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигарха, который позволит исключить влияние олигархов на политику и экономику страны. 
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Топ комментарии
+11
Кучеренко - говорящая голова олигархов "Матькивщины"..
Деолигархизацию необходимо проводить аккуратно, чтобы не разрушить экономику, – Кучеренко - Цензор.НЕТ 67
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07.05.2021 13:40
+8
клоун и К превращают Украину в Южную Америку - 100 богатых семей ,остальные бедные - идет тотальное и спланированная атака по уничтожению среднего и малого бизнеса в Украине
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07.05.2021 13:39
+6
И начать её, деолигархизацию надобно с одной струхи-колясочницы Юли. Деолігархізацію необхідно проводити акуратно, щоб не зруйнувати економіку, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 1910
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07.05.2021 13:47
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Как можна разрушить то чего нету? Деолигархизацию необходимо проводить аккуратно, чтобы не разрушить экономику, – Кучеренко - Цензор.НЕТ 4251
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07.05.2021 13:35 Ответить
клоун и К превращают Украину в Южную Америку - 100 богатых семей ,остальные бедные - идет тотальное и спланированная атака по уничтожению среднего и малого бизнеса в Украине
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07.05.2021 13:39 Ответить
"Ключевая позиция, из которой я сейчас исхожу, - деолигархизация страны. Если мы пытаемся построить в государстве порядок, то они - хаос"
2015 г.
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07.05.2021 14:10 Ответить
тебя не тронем!, не сц@)
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07.05.2021 13:39 Ответить
Кучеренко - говорящая голова олигархов "Матькивщины"..
Деолигархизацию необходимо проводить аккуратно, чтобы не разрушить экономику, – Кучеренко - Цензор.НЕТ 67
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07.05.2021 13:40 Ответить
Влада звинувачує мого адвоката в фінансуванні тероризму. Очікувано.
Тільки я хочу підкреслити, що останні два роки я фінансував тільки Петра Порошенка - українського президента,
- заявив Онищенко.
https://24tv.ua/skandalniy_onishhenko_zayaviv_shho_finansuvav_poroshenka_n741370
........

Экс-глава СБУ отметил, что документы о коррупции в органах власти в Украине были переданы в ГПУ.
Он уточнил, что в указанных документах фигурирует президент Петр Порошенко, его соратник Игорь Кононенко и данные о их оффшорах.
Наливайченко отметил, что документы были собраны уже после того, как он покинул пост главы СБУ.
https://www.capital.ua/ru/news/85666-nalivaychenko-peredal-amerikantsam-kompromat-na-poroshenko
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07.05.2021 16:05 Ответить
это ссылка на статью 20.02.2017..
чувак!.. ты под отстал на четыре года.. это инфогавно от Наливайченко никому не интересно!..
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07.05.2021 16:10 Ответить
кучер знает шо гаварит,
т.к сам нэ хыло нацарьував...
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07.05.2021 13:41 Ответить
Виходить що олігархи в основному селяни.
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07.05.2021 13:41 Ответить
не чіпайте олігархів, ато путін нападьот - каже БАТЬКІВЩИНА
на каналі ахметки

питання: скільки ахметка донатує батьківщині ?
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07.05.2021 13:45 Ответить
Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигарха, который позволит исключить влияние олигархов на политику и экономику страны. / Как только депутаты откажутся от конвертов с долларами от олигархов, так сразу.
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07.05.2021 13:46 Ответить
И начать её, деолигархизацию надобно с одной струхи-колясочницы Юли. Деолігархізацію необхідно проводити акуратно, щоб не зруйнувати економіку, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 1910
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07.05.2021 13:47 Ответить
Куди їй до вашого агета ФСБ Порошено?

Цей дизельпровід був збудований ще в радянські часи. Після розпаду СРСР Україна та Росія сперечалися між собою, кому ця труба належить.
Аж поки в часи Януковича, у 2013 році, суди остаточно віддали його українському Фонду державного майна.
Втім Україна володіла ним не довго. Бо вже у 2015 році, за каденції президента Порошенка, ця українська труба раптом спочатку була передана
російській державній "Транснефти". А російська компанія дуже швидко перепродала цей дизельпровід німецькій фірмі, нитки від якої тягнуться до Медведчука.
Довідка. Рішення про передачу росіянам труби з державної власності України у 2015 році прийняв Рівненський господарський суд.
І невже це могло статися без відома президента Порошенка? Навряд чи, адже в часи попереднього президента його оточення надійно тримало під ковпаком всю суддівську гілку влади. Зокрема, завдяки народному депутату від БПП Олександру Грановському, якого медіа називали "смотрящім" за суддівською системою від тодішнього президента.
На додачу, суддя Ярослава Гудзенко, яка і ухвалила скандальне рішення про передачу труби, в часи Порошенка не була позбавлена мантії, не сіла на лаву підсудних.
Навпаки, у 2018 році, по закінченню терміну своїх повноважень,
вона була перепризначена на посаді судді ще на 5 років особистим президентським указом Петра Олексійовича.
https://24tv.ua/poroshenko-mig-dopomagati-medvedchuku-zaroblyati-nafta-novini_n1614722
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07.05.2021 15:57 Ответить
Как там у вас, на Московии, погода?
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07.05.2021 19:32 Ответить
Американський технічний гігант Facebook вилучив десятки фальшивих акаунтів,
які поширювали так званий "чорний піар" та образливий контент проти українських політиків під час президентських і парламентських виборів 2019 року.
Облікові записи були створені українським маркетинговим агентством Postmen, повідомляє Facebook журналістам 8 липня 2020 року.
Агентство поширює пропагандистський та образливий контент через свою мережу фальшивих облікових записів Facebook, яку вона створювала протягом багатьох років.
Загалом, підроблені акаунти пошти отримали майже 800 000 підписників з 2011 року.
Вони поширювали вміст, який, за оцінками Facebook, коштуватиме майже 2 мільйони доларів.!!!!!!!!!!!!!!!
У Facebook повідомили, що люди за фальшивими сторінками прослідкували за однією розповіддю:
Вони хвалили екс-президента України Петра Порошенка та принижували інших кандидатів.
https://www.kyivpost.com/technology/ukrainian-marketing-agency-postmen-spreads-propaganda-attacks-politicians-online-facebook-reveals.html?fbclid=IwAR1Z920iA3XSqi8FPa93a-ksn6AA9hZCBqxk7unwfiU-idB2JW9_DhqPZYU&cn-reloaded=1
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08.05.2021 10:38 Ответить
Я вас про погоду на вашей Московии, а вы мне про ваши фабрики троллей и наши говнометательные ртом телеканалы типа ахметовского "Украина" или каломойского Г+Г.
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08.05.2021 11:56 Ответить
стареющий солдат.В московіі не мешкаю і не знаю нічого про погоду.Ви краще запитайте в"ефективного борцуна з кремлем в бандерівця" Порошенко.

Украина заключила с Россией новый контракт на поставку урана.
http://biz.censor.net.ua/events/8900/ukraina_zaklyuchila_s_rossieyi_novyyi_kontrakt_na_postavku_urana
....
Золотой киловатт Ахметова и Порошенко.

http://biz.censor.net.ua/resonance/3014392/zolotoyi_kilovatt_ahmetova_i_poroshenko
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09.05.2021 11:02 Ответить
Деолігархізацію необхідно проводити акуратно, щоб не зруйнувати економіку, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 2570
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07.05.2021 13:50 Ответить
Еще один упоротый борцун нашелся. Как можно разрушить экономику заставив каломойше-фирташей-ахметовых-пинчуков платить рыночные цены за жд перевозки? Как можно навредить экономике послав подальше ахметова с его зеленой и угольной энергетикой, когда у нас простаивают аэс? Как можно разрушить экономику оторвав ахметова-каломойше от многомиллиардных гос дотаций?
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07.05.2021 13:53 Ответить
В смислі "лагідно"? Пачєму Ахмєтов нє сідіт, га? Ой, здається, це питання вже хтось інший задав...
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07.05.2021 13:56 Ответить
Маладэц Кучеренко! Будешь главный по олигархами. Какую зарплату хочешь ? Сколько помощников, секретарш, водителей... Уух накрутим хвост олигархами!
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07.05.2021 14:03 Ответить
Мохи, лишайники, павутиння + виключна власна користь це ювт (соромно лише за Соболєва(((
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07.05.2021 14:06 Ответить
ЮВ просто богатый человек, или все же не "просто"?
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07.05.2021 14:13 Ответить
Куди їй до патріотичної родиниДеолігархізацію необхідно проводити акуратно, щоб не зруйнувати економіку, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 2252 Порошенко?

Використовуючи офшорну компанію Vernon Holdings політик та його дружина Марина Порошенко впродовж 2009 - 2012 років
придбали фурнітуру на суму понад 100 тисяч доларів в італійських виробників меблів.
https://24tv.ua/poroshenko-kontrolyuvav-6-ofshoriv-cherez-yaki-kupuvav-shedevri_n1616691
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07.05.2021 16:00 Ответить
В борьбе с олигархией и в этом лозунге деолигархизации главное - очень четко провести детерминацию, то есть определение понятий.,,,- до тех пор пока разные "кучерявые" будут навешивать Украине понятия ,а не строгое исполнение законов(без понятий),которые едины и для олигархов и для "багатых олигархов с косичками ,которых имеет ввиду кучерявый " Украина буде жить в хаосе,который создан именно понятиями ,а не исполнением законов
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07.05.2021 14:20 Ответить
Какая трогательная забота о ближнем немонопоисте, со стороны Кучеренко.
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07.05.2021 14:21 Ответить
_Деолигархизацию необходимо проводить аккуратно, чтобы не навредить олигархам - бандитам.
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07.05.2021 14:28 Ответить
Это как - бить аккуратно, но не больно?
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07.05.2021 14:29 Ответить
олігархів розстріляти, бізнес лишити
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07.05.2021 14:34 Ответить
А чого, почекаємо коли доб'ють останні підприємства? Щоб країна вижила, треба терміново всіх олігархів посадити.
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07.05.2021 14:38 Ответить
..но до посадки срочно ввести для них прогрессивный налог,пускай пораскошеливаются как в Германии и Франции под 40-50%от доходов
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07.05.2021 15:18 Ответить
Ну, нарешті! Тепер це буде називатися не "крадії у законі", а "олігархи у законі".
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07.05.2021 15:57 Ответить
Я бы вообще олигархов не трогал. Закон, порядок и кредитование среднего бизнеса под 2% годовых в долларе вырастят средний класс, который потихоньку пооткусывает кусочки олигархических империй. Как IBM тридцать лет назад. Или Аpple двадцать. Или Маск десять. Изобретение кондиционера лично для меня значит больше чем тысяча плавок завода имени Ильича. Возможность развиваться без преград и не бояться рисковать меняют лицо страны а не ДЕТЕК Ахметова.
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07.05.2021 16:00 Ответить
Многим хочется лично отрубить голову Калом-мойскому и Ахмэтову, это нормальное здоровое желание для половозрелого мужчины, эти две мрази давно заслужили четвертование...но мы живем в 21 веке. Давайте затавим их просто платить налоги, и разрушим их монополии, создадим современное общественное Тв и провелем реальную судовую реформу.И олигархов не останется, останутся бищнесмены у кторых буду годами отсуживать наворованное.
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07.05.2021 16:00 Ответить
Не нужно бороться с богатыми людьми? Возьмем Ахметова, его состояние за год увеличилось в три раза, может это произошло за счёт увеличения ВВП Украины? Так нет же, наоборот, деньги изымались за счет обнищания украинцев. А откуда появились миллиарды у Медведчука - чем он владеет, что развивает? Вот и получается, что борьба с богатыми людьми в условиях Украины - это благо для укранцев.
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07.05.2021 16:16 Ответить
Да, нужно осторожно, а то не дай Бог еще досчитаются пару тысяч долларов.
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07.05.2021 16:49 Ответить
Згоден, треба дуже точним та гострим скальпелем, я навіть за те щоб декапітацію ворогів України проводили під наркозом. Ми ж не варвари.
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07.05.2021 16:55 Ответить
 
 