Деолигархизацию необходимо проводить аккуратно, чтобы не разрушить экономику, – Кучеренко

Борьба с олигархами не должна превратиться в борьбу с богатыми людьми и навредить экономике страны.

Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКУ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Украина 24".

"В борьбе с олигархией и в этом лозунге деолигархизации главное – очень четко провести детерминацию, то есть определение понятий. Чтобы мы случайно не начали бороться просто с богатыми людьми. Потому что в стране рыночная экономика", - сказал Кучеренко. По его словам, олигархами не является ряд крупных украинских бизнесменов, вкладывающих в развитие производства, в экомодернизацию, создающих и сохраняющих тысячи рабочих мест, особенно во время кризиса. "Если мы с пониманием будем подходить к нашим работодателям украинским, и крупным в том числе работодателям, которые действительно лелеют свои капиталы в Украине, а не в оффшорах, которые лелеют свои производства, которые выплачивают большую заработную плату, а такие есть у нас, слава Богу, и чем дальше тем больше. Которые уже начинают, наконец, вкладывать в экологию, в модернизацию. То это не олигархи, это тягловая лошадка нашей экономики. Особенно на фоне падения малого и среднего бизнеса", - объяснил Кучеренко. Депутат призвал не спекулировать на теме деолигархизации, а подойти к процессу взвешенно, чтобы не навредить экономике. "Я – за взвешенную разумную дискуссию, которая не подорвет окончательно вот эти хрупкие локомотивы нашей экономики… Проблема непростая. Давайте искать взвешенное решение в интересах страны", - подчеркнул Кучеренко.

Ранее экс-помощник Госсекретаря США, посол Дэниел Фрид подчеркнул: в процессе ограничения влияния олигархов в Украине соблюдение законности должно стать главным требованием. Прежде всего, это касается угрозы перераспределения бизнеса и СМИ. В свою очередь глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили заявил, что украинские чиновники навязывают бизнесу коррупционные услуги, и, высказал мнение, что систему нужно менять.

Напомним, 15 апреля во время заседания СНБО президент Владимир Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигарха, который позволит исключить влияние олигархов на политику и экономику страны.