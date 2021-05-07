Деолигархизацию необходимо проводить аккуратно, чтобы не разрушить экономику, – Кучеренко
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Борьба с олигархами не должна превратиться в борьбу с богатыми людьми и навредить экономике страны.
Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКУ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Украина 24".
"В борьбе с олигархией и в этом лозунге деолигархизации главное – очень четко провести детерминацию, то есть определение понятий. Чтобы мы случайно не начали бороться просто с богатыми людьми. Потому что в стране рыночная экономика", - сказал Кучеренко. По его словам, олигархами не является ряд крупных украинских бизнесменов, вкладывающих в развитие производства, в экомодернизацию, создающих и сохраняющих тысячи рабочих мест, особенно во время кризиса. "Если мы с пониманием будем подходить к нашим работодателям украинским, и крупным в том числе работодателям, которые действительно лелеют свои капиталы в Украине, а не в оффшорах, которые лелеют свои производства, которые выплачивают большую заработную плату, а такие есть у нас, слава Богу, и чем дальше тем больше. Которые уже начинают, наконец, вкладывать в экологию, в модернизацию. То это не олигархи, это тягловая лошадка нашей экономики. Особенно на фоне падения малого и среднего бизнеса", - объяснил Кучеренко. Депутат призвал не спекулировать на теме деолигархизации, а подойти к процессу взвешенно, чтобы не навредить экономике. "Я – за взвешенную разумную дискуссию, которая не подорвет окончательно вот эти хрупкие локомотивы нашей экономики… Проблема непростая. Давайте искать взвешенное решение в интересах страны", - подчеркнул Кучеренко.
Ранее экс-помощник Госсекретаря США, посол Дэниел Фрид подчеркнул: в процессе ограничения влияния олигархов в Украине соблюдение законности должно стать главным требованием. Прежде всего, это касается угрозы перераспределения бизнеса и СМИ. В свою очередь глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили заявил, что украинские чиновники навязывают бизнесу коррупционные услуги, и, высказал мнение, что систему нужно менять.
Напомним, 15 апреля во время заседания СНБО президент Владимир Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигарха, который позволит исключить влияние олигархов на политику и экономику страны.
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2015 г.
Тільки я хочу підкреслити, що останні два роки я фінансував тільки Петра Порошенка - українського президента,
- заявив Онищенко.
https://24tv.ua/skandalniy_onishhenko_zayaviv_shho_finansuvav_poroshenka_n741370
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Экс-глава СБУ отметил, что документы о коррупции в органах власти в Украине были переданы в ГПУ.
Он уточнил, что в указанных документах фигурирует президент Петр Порошенко, его соратник Игорь Кононенко и данные о их оффшорах.
Наливайченко отметил, что документы были собраны уже после того, как он покинул пост главы СБУ.
https://www.capital.ua/ru/news/85666-nalivaychenko-peredal-amerikantsam-kompromat-na-poroshenko
чувак!.. ты под отстал на четыре года.. это инфогавно от Наливайченко никому не интересно!..
т.к сам нэ хыло нацарьував...
на каналі ахметки
питання: скільки ахметка донатує батьківщині ?
Цей дизельпровід був збудований ще в радянські часи. Після розпаду СРСР Україна та Росія сперечалися між собою, кому ця труба належить.
Аж поки в часи Януковича, у 2013 році, суди остаточно віддали його українському Фонду державного майна.
Втім Україна володіла ним не довго. Бо вже у 2015 році, за каденції президента Порошенка, ця українська труба раптом спочатку була передана
російській державній "Транснефти". А російська компанія дуже швидко перепродала цей дизельпровід німецькій фірмі, нитки від якої тягнуться до Медведчука.
Довідка. Рішення про передачу росіянам труби з державної власності України у 2015 році прийняв Рівненський господарський суд.
І невже це могло статися без відома президента Порошенка? Навряд чи, адже в часи попереднього президента його оточення надійно тримало під ковпаком всю суддівську гілку влади. Зокрема, завдяки народному депутату від БПП Олександру Грановському, якого медіа називали "смотрящім" за суддівською системою від тодішнього президента.
На додачу, суддя Ярослава Гудзенко, яка і ухвалила скандальне рішення про передачу труби, в часи Порошенка не була позбавлена мантії, не сіла на лаву підсудних.
Навпаки, у 2018 році, по закінченню терміну своїх повноважень,
вона була перепризначена на посаді судді ще на 5 років особистим президентським указом Петра Олексійовича.
https://24tv.ua/poroshenko-mig-dopomagati-medvedchuku-zaroblyati-nafta-novini_n1614722
які поширювали так званий "чорний піар" та образливий контент проти українських політиків під час президентських і парламентських виборів 2019 року.
Облікові записи були створені українським маркетинговим агентством Postmen, повідомляє Facebook журналістам 8 липня 2020 року.
Агентство поширює пропагандистський та образливий контент через свою мережу фальшивих облікових записів Facebook, яку вона створювала протягом багатьох років.
Загалом, підроблені акаунти пошти отримали майже 800 000 підписників з 2011 року.
Вони поширювали вміст, який, за оцінками Facebook, коштуватиме майже 2 мільйони доларів.!!!!!!!!!!!!!!!
У Facebook повідомили, що люди за фальшивими сторінками прослідкували за однією розповіддю:
Вони хвалили екс-президента України Петра Порошенка та принижували інших кандидатів.
https://www.kyivpost.com/technology/ukrainian-marketing-agency-postmen-spreads-propaganda-attacks-politicians-online-facebook-reveals.html?fbclid=IwAR1Z920iA3XSqi8FPa93a-ksn6AA9hZCBqxk7unwfiU-idB2JW9_DhqPZYU&cn-reloaded=1
Украина заключила с Россией новый контракт на поставку урана.
http://biz.censor.net.ua/events/8900/ukraina_zaklyuchila_s_rossieyi_novyyi_kontrakt_na_postavku_urana
....
Золотой киловатт Ахметова и Порошенко.
http://biz.censor.net.ua/resonance/3014392/zolotoyi_kilovatt_ahmetova_i_poroshenko
Використовуючи офшорну компанію Vernon Holdings політик та його дружина Марина Порошенко впродовж 2009 - 2012 років
придбали фурнітуру на суму понад 100 тисяч доларів в італійських виробників меблів.
https://24tv.ua/poroshenko-kontrolyuvav-6-ofshoriv-cherez-yaki-kupuvav-shedevri_n1616691