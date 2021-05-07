Деолігархізацію необхідно проводити акуратно, щоб не зруйнувати економіку, - Кучеренко

Боротьба з олігархами не має перетворитися на боротьбу з багатими людьми і нашкодити економіці країни.

Про це заявив народний депутат України, перший заступник голови комітету з енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У боротьбі з олігархією і в цьому гаслі деолігархізації головне - дуже чітко провести детермінацію, тобто визначення понять. Щоб ми випадково не почали боротися просто з багатими людьми. Тому що в країні ринкова економіка", - сказав Кучеренко. За його словами, олігархами не є багато великих українських бізнесменів, які вкладають у розвиток виробництва, в екомодернізацію, що створюють і зберігають тисячі робочих місць, особливо під час кризи. "Якщо ми з розумінням підходитимемо до наших роботодавців українських, і великих у тому числі роботодавців, які дійсно зберігають свої капітали в Україні, а не в офшорах, які дбають про свої виробництва, виплачують велику заробітну плату, а такі є у нас, слава Богу, і чим далі тим більше. Які вже починають, нарешті, вкладати в екологію, в модернізацію. То це не олігархи, це тяглова конячка нашої економіки. Особливо на тлі падіння малого і середнього бізнесу", - пояснив Кучеренко. Депутат закликав не спекулювати на темі деолігархізації, а підійти до процесу виважено, щоб не нашкодити економіці. "Я - за виважену розумну дискусію, яка не підірве остаточно ось ці тендітні локомотиви нашої економіки ... Проблема непроста. Шукаймо виважене рішення в інтересах країни", - наголосив Кучеренко.

Раніше експомічник Держсекретаря США, посол Деніел Фрід наголосив: у процесі обмеження впливу олігархів в Україні дотримання законності має стати головною вимогою. Насамперед це стосується загрози перерозподілу бізнесу і ЗМІ. Зі свого боку глава виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі заявив, що українські чиновники нав'язують бізнесу корупційні послуги, і висловив думку, що систему потрібно змінювати.

Нагадаємо, 15 квітня під час засідання РНБО президент Володимир Зеленський запропонував розробити законопроєкт про статус олігарха, який дозволить виключити вплив олігархів на політику та економіку країни.