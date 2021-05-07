Деолігархізацію необхідно проводити акуратно, щоб не зруйнувати економіку, - Кучеренко
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Боротьба з олігархами не має перетворитися на боротьбу з багатими людьми і нашкодити економіці країни.
Про це заявив народний депутат України, перший заступник голови комітету з енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко в ефірі телеканалу "Україна 24".
"У боротьбі з олігархією і в цьому гаслі деолігархізації головне - дуже чітко провести детермінацію, тобто визначення понять. Щоб ми випадково не почали боротися просто з багатими людьми. Тому що в країні ринкова економіка", - сказав Кучеренко. За його словами, олігархами не є багато великих українських бізнесменів, які вкладають у розвиток виробництва, в екомодернізацію, що створюють і зберігають тисячі робочих місць, особливо під час кризи. "Якщо ми з розумінням підходитимемо до наших роботодавців українських, і великих у тому числі роботодавців, які дійсно зберігають свої капітали в Україні, а не в офшорах, які дбають про свої виробництва, виплачують велику заробітну плату, а такі є у нас, слава Богу, і чим далі тим більше. Які вже починають, нарешті, вкладати в екологію, в модернізацію. То це не олігархи, це тяглова конячка нашої економіки. Особливо на тлі падіння малого і середнього бізнесу", - пояснив Кучеренко. Депутат закликав не спекулювати на темі деолігархізації, а підійти до процесу виважено, щоб не нашкодити економіці. "Я - за виважену розумну дискусію, яка не підірве остаточно ось ці тендітні локомотиви нашої економіки ... Проблема непроста. Шукаймо виважене рішення в інтересах країни", - наголосив Кучеренко.
Раніше експомічник Держсекретаря США, посол Деніел Фрід наголосив: у процесі обмеження впливу олігархів в Україні дотримання законності має стати головною вимогою. Насамперед це стосується загрози перерозподілу бізнесу і ЗМІ. Зі свого боку глава виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі заявив, що українські чиновники нав'язують бізнесу корупційні послуги, і висловив думку, що систему потрібно змінювати.
Нагадаємо, 15 квітня під час засідання РНБО президент Володимир Зеленський запропонував розробити законопроєкт про статус олігарха, який дозволить виключити вплив олігархів на політику та економіку країни.
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2015 г.
Тільки я хочу підкреслити, що останні два роки я фінансував тільки Петра Порошенка - українського президента,
- заявив Онищенко.
https://24tv.ua/skandalniy_onishhenko_zayaviv_shho_finansuvav_poroshenka_n741370
........
Экс-глава СБУ отметил, что документы о коррупции в органах власти в Украине были переданы в ГПУ.
Он уточнил, что в указанных документах фигурирует президент Петр Порошенко, его соратник Игорь Кононенко и данные о их оффшорах.
Наливайченко отметил, что документы были собраны уже после того, как он покинул пост главы СБУ.
https://www.capital.ua/ru/news/85666-nalivaychenko-peredal-amerikantsam-kompromat-na-poroshenko
чувак!.. ты под отстал на четыре года.. это инфогавно от Наливайченко никому не интересно!..
т.к сам нэ хыло нацарьував...
на каналі ахметки
питання: скільки ахметка донатує батьківщині ?
Цей дизельпровід був збудований ще в радянські часи. Після розпаду СРСР Україна та Росія сперечалися між собою, кому ця труба належить.
Аж поки в часи Януковича, у 2013 році, суди остаточно віддали його українському Фонду державного майна.
Втім Україна володіла ним не довго. Бо вже у 2015 році, за каденції президента Порошенка, ця українська труба раптом спочатку була передана
російській державній "Транснефти". А російська компанія дуже швидко перепродала цей дизельпровід німецькій фірмі, нитки від якої тягнуться до Медведчука.
Довідка. Рішення про передачу росіянам труби з державної власності України у 2015 році прийняв Рівненський господарський суд.
І невже це могло статися без відома президента Порошенка? Навряд чи, адже в часи попереднього президента його оточення надійно тримало під ковпаком всю суддівську гілку влади. Зокрема, завдяки народному депутату від БПП Олександру Грановському, якого медіа називали "смотрящім" за суддівською системою від тодішнього президента.
На додачу, суддя Ярослава Гудзенко, яка і ухвалила скандальне рішення про передачу труби, в часи Порошенка не була позбавлена мантії, не сіла на лаву підсудних.
Навпаки, у 2018 році, по закінченню терміну своїх повноважень,
вона була перепризначена на посаді судді ще на 5 років особистим президентським указом Петра Олексійовича.
https://24tv.ua/poroshenko-mig-dopomagati-medvedchuku-zaroblyati-nafta-novini_n1614722
які поширювали так званий "чорний піар" та образливий контент проти українських політиків під час президентських і парламентських виборів 2019 року.
Облікові записи були створені українським маркетинговим агентством Postmen, повідомляє Facebook журналістам 8 липня 2020 року.
Агентство поширює пропагандистський та образливий контент через свою мережу фальшивих облікових записів Facebook, яку вона створювала протягом багатьох років.
Загалом, підроблені акаунти пошти отримали майже 800 000 підписників з 2011 року.
Вони поширювали вміст, який, за оцінками Facebook, коштуватиме майже 2 мільйони доларів.!!!!!!!!!!!!!!!
У Facebook повідомили, що люди за фальшивими сторінками прослідкували за однією розповіддю:
Вони хвалили екс-президента України Петра Порошенка та принижували інших кандидатів.
https://www.kyivpost.com/technology/ukrainian-marketing-agency-postmen-spreads-propaganda-attacks-politicians-online-facebook-reveals.html?fbclid=IwAR1Z920iA3XSqi8FPa93a-ksn6AA9hZCBqxk7unwfiU-idB2JW9_DhqPZYU&cn-reloaded=1
Украина заключила с Россией новый контракт на поставку урана.
http://biz.censor.net.ua/events/8900/ukraina_zaklyuchila_s_rossieyi_novyyi_kontrakt_na_postavku_urana
....
Золотой киловатт Ахметова и Порошенко.
http://biz.censor.net.ua/resonance/3014392/zolotoyi_kilovatt_ahmetova_i_poroshenko
Використовуючи офшорну компанію Vernon Holdings політик та його дружина Марина Порошенко впродовж 2009 - 2012 років
придбали фурнітуру на суму понад 100 тисяч доларів в італійських виробників меблів.
https://24tv.ua/poroshenko-kontrolyuvav-6-ofshoriv-cherez-yaki-kupuvav-shedevri_n1616691