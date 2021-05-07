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"Цензор.НЕТ" возглавил топ-100 онлайн-медиа Украины за январь-март 2021 года. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Среднемесячное количество уникальных посетителей сайта censor.net (desktop+mobile) составляет - 14 934 154. Суммарное количество просмотров страниц (desktop+mobile) 252 млн 364 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ММR.

В рейтинг вошли онлайн-медиа, редакции которых создают авторский оригинальный контент, ключевой целью которого является распространение новостной информации в Интернете. Это сайты социально-политического, спортивного, бизнесово-финансового, ИТ, информационно-развлекательного и медийного направления (в частности радио, пресса и ТВ).

Онлайн-медиа-это издания, которые публикуют или транслируют новости, статьи, видео, обновления и любую сопутствующую информацию на украинском или русском языке. Рейтинг составлен по количеству уникальных посетителей за квартал (среднемесячный показатель) на основе закрытых данных платформы Similarweb. Уникальные посетители по данным Similarweb — это один визит пользователя с любого устройства.

Комитетом Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) по вопросам интернет-рекламы было принято решение провести следующие рейтинги:

1. Рейтинг топ 100 украинских онлайн-медиа, редакции и главный офис которых находятся на территории Украины. В десятку самых популярных здесь вошли:

Цензор.НЕТ возглавил топ-100 онлайн-медиа Украины за январь-март 2021 года 01

В сотню украинских онлайн-медиа вошли издания: 74 социально-политического, 8 бизнесово-финансового, 5 спортивного, 4 IТ, 6 медийного и 3 развлекательного направлений.

Более 10 онлайн-медиа — это региональные издания, которые также попали в сотню самых популярных среди украинских онлайн-изданий за первый квартал.

2. Рейтинг топ 100 онлайн-медиа, которые читают с территории Украины. В десятку самых популярных здесь вошли:

Цензор.НЕТ возглавил топ-100 онлайн-медиа Украины за январь-март 2021 года 02

Согласно исследованию, украинцы интересуются и зарубежными медиа. В частности, в рейтинг попало более десятка российских онлайн-медиа, четыре из которых под запретом в Украине.

"Миссией Комитета по вопросам интернет-рекламы при ИнАУ является развитие отечественного рынка цифровой рекламы в том числе за счет проектов, которые помогают в составлении общей прозрачной картины всех игроков рынка. Я очень благодарен всем партнерам и команде, благодаря которым появилась возможность проведения первого рейтингования онлайн-медиа, которое мы планируем сделать регулярным", — сообщил Иван Кучеренко, председатель Комитета по вопросам интернет-рекламы при ИнАУ.

"Similarweb имеет целью предоставлять прозрачные и независимые данные о трафике сайтов для оценки любого рынка, в том числе и рынка онлайн-медиа Украины. Обладая данными о конкурентной среде и потенциальных партнерах, любая компания сможет принимать взвешенные решения о собственном развитии и оптимальной маркетинговой стратегии. Мы очень ценим возможность сотрудничать с Интернет Ассоциацией Украины над этим проектом и привносить больше осведомленности о онлайн-медиа рынок Украины", — сообщает Мила Шик, аккаунт-менеджер Similarweb.

Благодарим наших читателей за доверие. Для нас это большая ответственность и большая честь.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+33
"Цензор.НЕТ" возглавил рейтинг 100 онлайн-медиа Украины за январь-март 2021 года - Цензор.НЕТ 7275 "Цензор.НЕТ" возглавил рейтинг 100 онлайн-медиа Украины за январь-март 2021 года - Цензор.НЕТ 7275 "Цензор.НЕТ" возглавил рейтинг 100 онлайн-медиа Украины за январь-март 2021 года - Цензор.НЕТ 8652Мы сделали это вместе "Цензор.НЕТ" возглавил рейтинг 100 онлайн-медиа Украины за январь-март 2021 года - Цензор.НЕТ 5763
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07.05.2021 14:27
+30
Молодцы ! Юрий Бутусов , вы лучший журналист и организатор ! Так держать 👏! Удачи 🍀 и успехов !
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07.05.2021 14:30
+30
пока такие в меру циничные и критично мыслящие украинолюбы (проукраинский читатель), с утра первым делом открывают сайт "Цензор", сайт всегда будет в лидерах читателей..
сюда стекаются трезвомыслящие и с юмором читатели, любящие Украину!
поздравляю "Цензор", г-на Бутусова и всю команду "Цензора".. Спасибо Вам!
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07.05.2021 14:33
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Вы бы хотели увидеть на первом месте ватную мусорку корреспондент?
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07.05.2021 14:28 Ответить
как прекрасно, что Юрию Бутусову хватило ума послать нахрен программистов, сделавших новый дизайн сайта (тот, помните, на который и заходить не хотелось)
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07.05.2021 20:19 Ответить
Реально молодцы. Наверно единственные, которые пошли навстречу своим читателям!!!
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07.05.2021 20:35 Ответить
"Цензор.НЕТ" возглавил рейтинг 100 онлайн-медиа Украины за январь-март 2021 года - Цензор.НЕТ 7275 "Цензор.НЕТ" возглавил рейтинг 100 онлайн-медиа Украины за январь-март 2021 года - Цензор.НЕТ 7275 "Цензор.НЕТ" возглавил рейтинг 100 онлайн-медиа Украины за январь-март 2021 года - Цензор.НЕТ 8652Мы сделали это вместе "Цензор.НЕТ" возглавил рейтинг 100 онлайн-медиа Украины за январь-март 2021 года - Цензор.НЕТ 5763
показать весь комментарий
07.05.2021 14:27 Ответить
вітання Цензору, цензорятам та товарищу Юрію Бутусову лічно ! "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 7674
але "осадочек", від Цензора весни 2019, пане Юрію, залишився ... на 5 років, якщо раніше ЗЄльоноє нещастя не щезне "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 5954
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07.05.2021 15:41 Ответить
Згоден. Весна 2019 року на ЦН була дуже підозріла. Може "царь хороший - ета бояре плахіє"? "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 4073
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07.05.2021 16:17 Ответить
поздравляю владельца сайта ЦЕНЗОР.НЕТ это серьёзная заявка на победу!!!
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07.05.2021 20:16 Ответить
Мои поэдравления всем причастным!
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07.05.2021 14:27 Ответить
если не перестанете печатать "экспертные" мнения всяких "врачей" богомольцев, рискуете скатиться в желтую зону.
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07.05.2021 14:28 Ответить
поздравления Цензору "Цензор.НЕТ" возглавил рейтинг 100 онлайн-медиа Украины за январь-март 2021 года - Цензор.НЕТ 6390
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07.05.2021 14:34 Ответить
Молодцы ! Юрий Бутусов , вы лучший журналист и организатор ! Так держать 👏! Удачи 🍀 и успехов !
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07.05.2021 14:30 Ответить
"Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 1454...
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07.05.2021 15:37 Ответить
пока такие в меру циничные и критично мыслящие украинолюбы (проукраинский читатель), с утра первым делом открывают сайт "Цензор", сайт всегда будет в лидерах читателей..
сюда стекаются трезвомыслящие и с юмором читатели, любящие Украину!
поздравляю "Цензор", г-на Бутусова и всю команду "Цензора".. Спасибо Вам!
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07.05.2021 14:33 Ответить
А як правильно сказати - враннішня кава під ЦН чи ЦН під каву? "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 2058
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07.05.2021 15:03 Ответить
с молоком!)) "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 9819
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07.05.2021 15:08 Ответить
І хай тримтять за кордоном,тобто порєбріком !!!)))
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07.05.2021 14:34 Ответить
Поздравляю сайт, поздравляю своих читателей.... Даже не ожидал, что меня читают десятки миллионов....
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07.05.2021 14:36 Ответить
Вітання Цензору!
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07.05.2021 14:36 Ответить
Кого слід підтримувати,ляльок кремлівського балагана ???)))
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07.05.2021 14:44 Ответить
дехто заходить сюди тільки заради форуму, будемо відверті, коменти на цензорі бувають більш цікавими і змістовними, ніж деякі новини "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 1430
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07.05.2021 14:43 Ответить
в точку !!!!!!!!!!!!
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07.05.2021 15:43 Ответить
якість публікацій дуже низька )))
Відверто кажучи вона лише задає тему для обговорення на форумі "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 5741
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07.05.2021 20:28 Ответить
Для поднятия своего рейтинга "Цензору" следовало бы побольше печатать экспертов из научного мира....Например, доктора Киву....
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07.05.2021 14:44 Ответить
На жаль пересічним не збагнути генітальність думок генітальнішего науКівця !!!
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07.05.2021 14:46 Ответить
ЦН процветания и совершенствования профессионализма
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07.05.2021 14:48 Ответить
Їм навіть Арестович і Центр протидії дезінформації не допоміг. Бо за порохоботами правда.))
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07.05.2021 15:00 Ответить
Заслуженно! Юра, пора выходить на новый уровень. От слов переходить к делу. Начинай создавать свою партию.
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07.05.2021 15:03 Ответить
із прихильників Цензора ?
"Партію вільних людей вільної України"
лише пістолети не видавайте.... "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 2466
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07.05.2021 15:45 Ответить
Без пистолетов не бывает вольныx людей! Просто задумайся об этом внимательно! "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 7986
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07.05.2021 23:48 Ответить
Молодцы!!!
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07.05.2021 15:09 Ответить
Вітаю! Христос Воскрес!
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07.05.2021 15:11 Ответить
Я молодець! Ви молодці! Ми молодці! )))) "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 865
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07.05.2021 15:12 Ответить
Напідпитку:
--Ты меня уважаешь?
-- Уважаю! А ты меня?
-- И я тебя!
-- Значит... мы с тобой -- уважаемые люди!!!
"Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 5475 "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 5475


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07.05.2021 15:44 Ответить
Мої вітання!Але чому російською новини подаються швидше?Напевно редактори довго перекладають.)
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07.05.2021 15:18 Ответить
З усіх сайтів у списку - Цензор найцікавіший.
Тому і така об'єктивна оцінка від читачів.
Вітаю колектив !
Тримайте темп ! "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 6000
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07.05.2021 15:25 Ответить
А коли, нарешті, Цензор відкриє реєстрацію на сайті??
Довелось реєструватися в Фейсбук, щоб зайти на Цензор..
От і ходиш на форумі, з табірним номером, як якийсь недолугий унтерменш-кацап!! "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 646
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07.05.2021 15:50 Ответить
молодці "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 1238
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07.05.2021 16:22 Ответить
Спасибо,что не баните навсегда, предупредили разочек,поздравляю Сайт!
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07.05.2021 16:36 Ответить
"Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 7468

ВІТАЄМО !!!
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07.05.2021 18:45 Ответить
Оценка правильная, я сразу на Цензор, а потом на Обоз.
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07.05.2021 18:59 Ответить
Вітаю Юру та всю команду з таким рейтингом,а також нас читачів та дописувачів.
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07.05.2021 19:57 Ответить
Ave, Цензор!
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07.05.2021 20:12 Ответить
Це все завдяки зручному дизайну сайту. Відносно проукраїнських новинах - немає такого зашквару як на сраній чи обозі який любить на хайпі та срачах із ватою рейтинг крутити.

Відносно не поганій системі по боротьбі із ботами - тобто можливість додати в спам, хоча ця система вже давно не працює добре. Завдяки тому що в коментарях видно країну коментатора.
Один значний мінус не можна фото і відео прикріплювати на сторінці цензору у фб. А це інколи дуже потрібна річ щоб втопити вату у фактах, ну і у вати тоді в коментарях сильніше б горіло.
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07.05.2021 22:54 Ответить
Это все на 100% благодаря комментариям! "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 3339
Все другие новостные сайты сильно бздят допустить под своими заметками практически не модерируемый форум "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 1677
Вспоминаю времена Оранжевой революции!
Уже тогда Цензор был глотком свежего воздуxа! "Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року - Цензор.НЕТ 6485
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07.05.2021 23:51 Ответить
Сейчас ещё воткните реальность насчет вакцинации, масочного режима и т.п. Не нужно топить за кого-то. публикуйте не только "за", но и "против". Опирайтесь на действительно уважаемых ученых (а поверьте - среди тех, кто против, есть Нобелевские лауреаты) - ваш ресурс станет реально независимым СМИ
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08.05.2021 01:23 Ответить
 
 