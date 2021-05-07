"Цензор.НЕТ" возглавил топ-100 онлайн-медиа Украины за январь-март 2021 года. ИНФОГРАФИКА

Среднемесячное количество уникальных посетителей сайта censor.net (desktop+mobile) составляет - 14 934 154. Суммарное количество просмотров страниц (desktop+mobile) 252 млн 364 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ММR.

В рейтинг вошли онлайн-медиа, редакции которых создают авторский оригинальный контент, ключевой целью которого является распространение новостной информации в Интернете. Это сайты социально-политического, спортивного, бизнесово-финансового, ИТ, информационно-развлекательного и медийного направления (в частности радио, пресса и ТВ).

Онлайн-медиа-это издания, которые публикуют или транслируют новости, статьи, видео, обновления и любую сопутствующую информацию на украинском или русском языке. Рейтинг составлен по количеству уникальных посетителей за квартал (среднемесячный показатель) на основе закрытых данных платформы Similarweb. Уникальные посетители по данным Similarweb — это один визит пользователя с любого устройства.

Комитетом Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) по вопросам интернет-рекламы было принято решение провести следующие рейтинги:

1. Рейтинг топ 100 украинских онлайн-медиа, редакции и главный офис которых находятся на территории Украины. В десятку самых популярных здесь вошли:

В сотню украинских онлайн-медиа вошли издания: 74 социально-политического, 8 бизнесово-финансового, 5 спортивного, 4 IТ, 6 медийного и 3 развлекательного направлений.

Более 10 онлайн-медиа — это региональные издания, которые также попали в сотню самых популярных среди украинских онлайн-изданий за первый квартал.

2. Рейтинг топ 100 онлайн-медиа, которые читают с территории Украины. В десятку самых популярных здесь вошли:

Согласно исследованию, украинцы интересуются и зарубежными медиа. В частности, в рейтинг попало более десятка российских онлайн-медиа, четыре из которых под запретом в Украине.

"Миссией Комитета по вопросам интернет-рекламы при ИнАУ является развитие отечественного рынка цифровой рекламы в том числе за счет проектов, которые помогают в составлении общей прозрачной картины всех игроков рынка. Я очень благодарен всем партнерам и команде, благодаря которым появилась возможность проведения первого рейтингования онлайн-медиа, которое мы планируем сделать регулярным", — сообщил Иван Кучеренко, председатель Комитета по вопросам интернет-рекламы при ИнАУ.

"Similarweb имеет целью предоставлять прозрачные и независимые данные о трафике сайтов для оценки любого рынка, в том числе и рынка онлайн-медиа Украины. Обладая данными о конкурентной среде и потенциальных партнерах, любая компания сможет принимать взвешенные решения о собственном развитии и оптимальной маркетинговой стратегии. Мы очень ценим возможность сотрудничать с Интернет Ассоциацией Украины над этим проектом и привносить больше осведомленности о онлайн-медиа рынок Украины", — сообщает Мила Шик, аккаунт-менеджер Similarweb.