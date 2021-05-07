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Новости Общество
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акциз (378) табак (284)

Нардепы пролоббировали поправку, которая обогатит табачные компании, – Красовский

Новости Цензор.НЕТ Общество

Нардепы пролоббировали поправку, которая обогатит табачные компании, – Красовский

Инициатива снизить акциз на табачные изделия является лоббистской, на этом заработают табачные компании, а украинцы будут терять здоровье.

Об этом заявил директор информцентра по проблемам алкоголя и наркотиков Константин Красовский.

"Это откровенная лоббистская правка. С чем оно связано? Что с 1 января наконец выровняли акцизы для сигарет обычных и так называемых стиков для электронного нагрева. То есть, не надо путать с электронными сигаретами, это разные вещи. Табачные изделия содержащие табак, а электронные сигареты – только жидкость, с никотином или без. И к тому же эти стики продавались по такой цене, что там 60% от цены – это было в прибыль производителей. И им это очень нравилось. а здесь ввели акциз, сейчас с 1 января 29 гривен и на сигареты, и на стики. И здесь их доля уменьшилась, но все равно она почти вдвое больше, чем для сигарет ", - пояснил Красовский в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, производители этих табачных изделий не хотят терять прибыли, и пролоббировали внесение поправки, которой снижается акциз на эти изделия. Вследствие принятия этой поправки госбюджет недополучит значительную часть средств.

"Они попросили народного депутата Давида Арахамия, то ему объяснили, он перепутал некоторые цифры. И сейчас предлагает. Сейчас акциз на стики – это 29 гривен. Он предлагает его уменьшить до 20,50 гривни. То есть, на цену стиков это никак не повлияет. просто так с каждой пачки эти 8,50 получает государственный бюджет, а так - будут получать производители этих сигарет ", - подчеркнул Красовский.

Он также отметил, что в результате такого решения украинцы начнут больше потреблять этих табачных изделий и терять свое здоровье.

"Это просто отдать деньги из государственного бюджета табачным компаниям, и приведет к тому, что люди будут больше употреблять этих изделий, и это будет опять-таки плохо для здоровья. Поэтому я надеюсь, что эта поправка не пройдет, потому что у нее нет ни фискального, ни медицинского, вообще никакого смысла ", - подытожил Красовский.

Напомним, в феврале Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики внес поправку в законопроект №4278 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях)", которой на 30 % снижается акциз на сигареты для IQOS. По предварительным подсчетам, за эту норму госбюджет не досчитается минимум 3 миллиарда гривен.

Ранее экономический эксперт Олег Пендзин, комментируя это решение нардепов, заявил, что выборочное снижение налогов для отдельных отраслей – это лоббизм интересов конкретных компаний, который нарушает европейские договоренности Украины.
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Топ комментарии
+5
Не нардепы, а девид агрохимия пролоббировал
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07.05.2021 14:32
+4
Люди!!! Бережіть здоров'я! Я з 16 ,35 років палив як дурний, а може і не як! Кинув в один день! Не слухайте про якусь "ломку" і інші муки. Кинув і не переношу смороду тютюну, відраза просто жахлива. Кидайте і збережете здоров'я, не кажу вже про гроші. Краще дитині і жінці зробіть приємне за зекономлене!
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07.05.2021 14:54
+3
Нардепы пролоббировали поправку, которая обогатит табачные компании, – Красовский - Цензор.НЕТ 2276 Тю. Та какаяразніца хто отримає прибуток? Нарід чи якийсь тютюновий олігарх? Головне тиконуть дулю європейським домовленностям. Головне, обкуритись. Правда, 73?
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07.05.2021 14:42
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Не нардепы, а девид агрохимия пролоббировал
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07.05.2021 14:32 Ответить
до 100 грн за пачку осталось совсем чуть чуть))) 5 лет курю молдавские)) на опте 23 грн. а были времена когда пачка нашего бонда стоила 1.60 грн и все зарабатывали и бонд и реализатор, вопрос к продвинутым 50 - 1.60 куда идёт разница и в чей карман?
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07.05.2021 14:41 Ответить
бросай!
это возможно, по себе знаю
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07.05.2021 14:48 Ответить
я согласен с тобой, но между водкой и сигаретами выбрал второе.
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07.05.2021 15:48 Ответить
Нардепы пролоббировали поправку, которая обогатит табачные компании, – Красовский - Цензор.НЕТ 2276 Тю. Та какаяразніца хто отримає прибуток? Нарід чи якийсь тютюновий олігарх? Головне тиконуть дулю європейським домовленностям. Головне, обкуритись. Правда, 73?
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07.05.2021 14:42 Ответить
Такі новини набагато легше сприймаються тоді, коли вже давно кинув палити...
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07.05.2021 14:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nUoc-8YH74M

Ну так все по классике. 95 квартал рулит. 36% ******.
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07.05.2021 14:52 Ответить
Люди!!! Бережіть здоров'я! Я з 16 ,35 років палив як дурний, а може і не як! Кинув в один день! Не слухайте про якусь "ломку" і інші муки. Кинув і не переношу смороду тютюну, відраза просто жахлива. Кидайте і збережете здоров'я, не кажу вже про гроші. Краще дитині і жінці зробіть приємне за зекономлене!
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07.05.2021 14:54 Ответить
за зекономлене!/ Нормой приема Ивана Петровича Сидорова всего 40-а градусного с сигаретным дымом было 300 грамм. При большем количестве начинались воспоминания юности. Как то жарким летним днем Иван Петрович Сидоров наколыхался за рычагами танка. Вечером товарищи постарше принесли из ближайшего села самогон на махорке и карбиде. Ночью Иван Петрович Сидоров просил пристрелить его и тем избавить от мучений.После отказа от курения Иван Петрович Сидоров в компании усидел 700 г без тяжелых воспоминаний и последствий.Вывод: отказ от курения повышает спиртостойкость организма в два раза.
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07.05.2021 15:07 Ответить
Підтримую. Цю країну не можна годувати, вбиваючи себе - цей акциз все одне йде не у бюджет!!!
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07.05.2021 15:19 Ответить
Ничего личного! Только бизнес! Вы еще не нажрались?!!
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07.05.2021 14:57 Ответить
агрохимия нехило так прибарахлился на этой поправке благодаря которой барыги получат больше прибылей. А вы наивные идиоты думали, что маланцы, клоуны, шлюхи, шли в раду от партии преЗЕрватива с целью сделать вам зарплату $4000?!
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07.05.2021 15:03 Ответить
Зе ВЛАДА ДУЖЕ ЛЮБИТЬ ГРОЩІ, ЦЕ ЗЛОЧИН ? Нардепи пролобіювали поправку, яка збагатить тютюнові компанії, - Красовський - Цензор.НЕТ 8722
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07.05.2021 22:52 Ответить
 
 