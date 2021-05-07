Нардепы пролоббировали поправку, которая обогатит табачные компании, – Красовский

Инициатива снизить акциз на табачные изделия является лоббистской, на этом заработают табачные компании, а украинцы будут терять здоровье.

Об этом заявил директор информцентра по проблемам алкоголя и наркотиков Константин Красовский.

"Это откровенная лоббистская правка. С чем оно связано? Что с 1 января наконец выровняли акцизы для сигарет обычных и так называемых стиков для электронного нагрева. То есть, не надо путать с электронными сигаретами, это разные вещи. Табачные изделия содержащие табак, а электронные сигареты – только жидкость, с никотином или без. И к тому же эти стики продавались по такой цене, что там 60% от цены – это было в прибыль производителей. И им это очень нравилось. а здесь ввели акциз, сейчас с 1 января 29 гривен и на сигареты, и на стики. И здесь их доля уменьшилась, но все равно она почти вдвое больше, чем для сигарет ", - пояснил Красовский в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, производители этих табачных изделий не хотят терять прибыли, и пролоббировали внесение поправки, которой снижается акциз на эти изделия. Вследствие принятия этой поправки госбюджет недополучит значительную часть средств.

"Они попросили народного депутата Давида Арахамия, то ему объяснили, он перепутал некоторые цифры. И сейчас предлагает. Сейчас акциз на стики – это 29 гривен. Он предлагает его уменьшить до 20,50 гривни. То есть, на цену стиков это никак не повлияет. просто так с каждой пачки эти 8,50 получает государственный бюджет, а так - будут получать производители этих сигарет ", - подчеркнул Красовский.

Он также отметил, что в результате такого решения украинцы начнут больше потреблять этих табачных изделий и терять свое здоровье.

"Это просто отдать деньги из государственного бюджета табачным компаниям, и приведет к тому, что люди будут больше употреблять этих изделий, и это будет опять-таки плохо для здоровья. Поэтому я надеюсь, что эта поправка не пройдет, потому что у нее нет ни фискального, ни медицинского, вообще никакого смысла ", - подытожил Красовский.

Напомним, в феврале Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики внес поправку в законопроект №4278 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях)", которой на 30 % снижается акциз на сигареты для IQOS. По предварительным подсчетам, за эту норму госбюджет не досчитается минимум 3 миллиарда гривен.

Ранее экономический эксперт Олег Пендзин, комментируя это решение нардепов, заявил, что выборочное снижение налогов для отдельных отраслей – это лоббизм интересов конкретных компаний, который нарушает европейские договоренности Украины.