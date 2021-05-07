Нардепи пролобіювали поправку, яка збагатить тютюнові компанії, - Красовський

Ініціатива знизити акциз на тютюнові вироби є лобістською, на цьому зароблять тютюнові компанії, а українці втрачатимуть здоров'я.

Про це заявив директор інформцентру з проблем алкоголю і наркотиків Костянтин Красовський.

"Це відверта лобістська правка. З чим воно пов’язано? Що з 1 січня нарешті вирівняли акцизи для сигарет звичайних і так званих стіків для тютюновмісних виробів для електронного нагрівання. Тобто не треба плутати з електронними сигаретами, це різні речі. Тютюнові вироби містять тютюн, а електронні сигарети – тільки рідину, з нікотином або без. І до того ж ці стіки продавалися за такою ціною, що там 60% від ціни – це було в прибуток виробників. І їм це дуже подобалося. А тут запровадили акциз, зараз із 1 січня 29 гривень і на сигарети, і на стіки. І тут їхня частка зменшилася, але все одно вона майже вдвічі більша, ніж для сигарет", - пояснив Красовський в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, виробники цих тютюнових виробів не хочуть втрачати прибутки, і пролобіювали внесення поправки, якою знижується акциз на ці вироби. Внаслідок ухвалення цієї поправки держбюджет недоотримає значну частину коштів.

"Вони попросили народного депутата Давида Арахамію, щось йому пояснили, він переплутав деякі цифри. І зараз пропонує. Зараз акциз на стіки – це 29 гривень. Він пропонує його зменшити до 20,50 гривні. Тобто на ціну стіків це ніяк не вплине. Просто так з кожної пачки ці 8,50 отримує державний бюджет, а так - будуть отримувати виробники цих сигарет", - наголосив Красовський.

Він також зазначив, що внаслідок такого рішення українці почнуть більше споживати цих тютюнових виробів і втрачатимуть своє здоров’я.

"Це просто віддати гроші з державного бюджету тютюновим компаніям, і призведе до того, що люди будуть більше вживати цих виробів, і це буде знову-таки погано для здоров’я. Тому я маю надію, що ця поправка не пройде, бо в неї немає ані фіскального, ані медичного, взагалі жодного сенсу", - підсумував Красовський.

Нагадаємо, у лютому Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики вніс поправку у законопроєкт №4278 "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях)", якою на 30% знижується акциз на сигарети для IQOS. За попередніми підрахунками, через цю норму дербюджет не дорахується щонайменше 3 мільярди гривень.

Раніше економічний експерт Олег Пендзин, коментуючи це рішення нардепів, заявив, що вибіркове зниження податків для окремих галузей – це лобізм інтересів конкретних компаній, який порушує європейські домовленості України.