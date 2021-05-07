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Новини Суспільство
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акциз (166) тютюн (205)

Нардепи пролобіювали поправку, яка збагатить тютюнові компанії, - Красовський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Нардепи пролобіювали поправку, яка збагатить тютюнові компанії, - Красовський

Ініціатива знизити акциз на тютюнові вироби є лобістською, на цьому зароблять тютюнові компанії, а українці втрачатимуть здоров'я.

Про це заявив директор інформцентру з проблем алкоголю і наркотиків Костянтин Красовський.

"Це відверта лобістська правка. З чим воно пов’язано? Що з 1 січня нарешті вирівняли акцизи для сигарет звичайних і так званих стіків для тютюновмісних виробів для електронного нагрівання. Тобто не треба плутати з електронними сигаретами, це різні речі. Тютюнові вироби містять тютюн, а електронні сигарети – тільки рідину, з нікотином або без. І до того ж ці стіки продавалися за такою ціною, що там 60% від ціни – це було в прибуток виробників. І їм це дуже подобалося. А тут запровадили акциз, зараз із 1 січня 29 гривень і на сигарети, і на стіки. І тут їхня частка зменшилася, але все одно вона майже вдвічі більша, ніж для сигарет", - пояснив Красовський в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, виробники цих тютюнових виробів не хочуть втрачати прибутки, і пролобіювали внесення поправки, якою знижується акциз на ці вироби. Внаслідок ухвалення цієї поправки держбюджет недоотримає значну частину коштів.

"Вони попросили народного депутата Давида Арахамію, щось йому пояснили, він переплутав деякі цифри. І зараз пропонує. Зараз акциз на стіки – це 29 гривень. Він пропонує його зменшити до 20,50 гривні. Тобто на ціну стіків це ніяк не вплине. Просто так з кожної пачки ці 8,50 отримує державний бюджет, а так - будуть отримувати виробники цих сигарет", - наголосив Красовський.

Він також зазначив, що внаслідок такого рішення українці почнуть більше споживати цих тютюнових виробів і втрачатимуть своє здоров’я.

"Це просто віддати гроші з державного бюджету тютюновим компаніям, і призведе до того, що люди будуть більше вживати цих виробів, і це буде знову-таки погано для здоров’я. Тому я маю надію, що ця поправка не пройде, бо в неї немає ані фіскального, ані медичного, взагалі жодного сенсу", - підсумував Красовський.

Нагадаємо, у лютому Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики вніс поправку у законопроєкт №4278 "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях)", якою на 30% знижується акциз на сигарети для IQOS. За попередніми підрахунками, через цю норму дербюджет не дорахується щонайменше 3 мільярди гривень.

Раніше економічний експерт Олег Пендзин, коментуючи це рішення нардепів, заявив, що вибіркове зниження податків для окремих галузей – це лобізм інтересів конкретних компаній, який порушує європейські домовленості України.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Не нардепы, а девид агрохимия пролоббировал
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07.05.2021 14:32
+4
Люди!!! Бережіть здоров'я! Я з 16 ,35 років палив як дурний, а може і не як! Кинув в один день! Не слухайте про якусь "ломку" і інші муки. Кинув і не переношу смороду тютюну, відраза просто жахлива. Кидайте і збережете здоров'я, не кажу вже про гроші. Краще дитині і жінці зробіть приємне за зекономлене!
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07.05.2021 14:54
+3
Нардепы пролоббировали поправку, которая обогатит табачные компании, – Красовский - Цензор.НЕТ 2276 Тю. Та какаяразніца хто отримає прибуток? Нарід чи якийсь тютюновий олігарх? Головне тиконуть дулю європейським домовленностям. Головне, обкуритись. Правда, 73?
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07.05.2021 14:42
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Не нардепы, а девид агрохимия пролоббировал
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07.05.2021 14:32 Відповісти
до 100 грн за пачку осталось совсем чуть чуть))) 5 лет курю молдавские)) на опте 23 грн. а были времена когда пачка нашего бонда стоила 1.60 грн и все зарабатывали и бонд и реализатор, вопрос к продвинутым 50 - 1.60 куда идёт разница и в чей карман?
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07.05.2021 14:41 Відповісти
бросай!
это возможно, по себе знаю
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07.05.2021 14:48 Відповісти
я согласен с тобой, но между водкой и сигаретами выбрал второе.
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07.05.2021 15:48 Відповісти
Нардепы пролоббировали поправку, которая обогатит табачные компании, – Красовский - Цензор.НЕТ 2276 Тю. Та какаяразніца хто отримає прибуток? Нарід чи якийсь тютюновий олігарх? Головне тиконуть дулю європейським домовленностям. Головне, обкуритись. Правда, 73?
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07.05.2021 14:42 Відповісти
Такі новини набагато легше сприймаються тоді, коли вже давно кинув палити...
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07.05.2021 14:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nUoc-8YH74M

Ну так все по классике. 95 квартал рулит. 36% ******.
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07.05.2021 14:52 Відповісти
Люди!!! Бережіть здоров'я! Я з 16 ,35 років палив як дурний, а може і не як! Кинув в один день! Не слухайте про якусь "ломку" і інші муки. Кинув і не переношу смороду тютюну, відраза просто жахлива. Кидайте і збережете здоров'я, не кажу вже про гроші. Краще дитині і жінці зробіть приємне за зекономлене!
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07.05.2021 14:54 Відповісти
за зекономлене!/ Нормой приема Ивана Петровича Сидорова всего 40-а градусного с сигаретным дымом было 300 грамм. При большем количестве начинались воспоминания юности. Как то жарким летним днем Иван Петрович Сидоров наколыхался за рычагами танка. Вечером товарищи постарше принесли из ближайшего села самогон на махорке и карбиде. Ночью Иван Петрович Сидоров просил пристрелить его и тем избавить от мучений.После отказа от курения Иван Петрович Сидоров в компании усидел 700 г без тяжелых воспоминаний и последствий.Вывод: отказ от курения повышает спиртостойкость организма в два раза.
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07.05.2021 15:07 Відповісти
Підтримую. Цю країну не можна годувати, вбиваючи себе - цей акциз все одне йде не у бюджет!!!
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07.05.2021 15:19 Відповісти
Ничего личного! Только бизнес! Вы еще не нажрались?!!
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07.05.2021 14:57 Відповісти
агрохимия нехило так прибарахлился на этой поправке благодаря которой барыги получат больше прибылей. А вы наивные идиоты думали, что маланцы, клоуны, шлюхи, шли в раду от партии преЗЕрватива с целью сделать вам зарплату $4000?!
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07.05.2021 15:03 Відповісти
Зе ВЛАДА ДУЖЕ ЛЮБИТЬ ГРОЩІ, ЦЕ ЗЛОЧИН ? Нардепи пролобіювали поправку, яка збагатить тютюнові компанії, - Красовський - Цензор.НЕТ 8722
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07.05.2021 22:52 Відповісти
 
 