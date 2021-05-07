Все инициативы Украины по обмену удерживаемыми лицами блокируются, - член гуманитарной подгруппы ТКГ Иванова

На каждой встрече Трёхсторонней контактной группы украинская делегация предлагает варианты взаимного освобождения граждан. Однако процесс зашёл в тупик по вине России и подконтрольных ей оккупационных администраций, а все инициативы со стороны Украины — блокируются.

Об этом в комментарии телеканалу "Дом" сказала член гуманитарной подгруппы ТКГ Татьяна Иванова, передает Цензор.НЕТ.

"Никаких предложений по поводу того, чтобы обменять людей, нет. Никаких инициатив нет. Все инициативы украинской стороны блокируются очень жёстко под предлогом — "не закончена процессуальная очистка по предыдущим обменам", — рассказала она.

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Также Татьяна Иванова отметила, что на ситуацию может повлиять решение вопроса кластеров, который обсуждается советниками в Нормандском формате.

"Там есть очень хорошая идея эти кластеры разделить, чтобы они были независимы друг от друга. Чтобы работа гуманитарной подгруппы не зависела от политической, чтобы гуманитарные вопросы решались независимо от всех других. Если этого удастся достичь, тогда, возможно, ситуация будет быстрее решаться", — резюмировала член гуманитарной подгруппы ТКГ