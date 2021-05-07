Четверо украинских туристов вертолетом эвакуированы из Гималаев, - МИД

Четверо украинских туристов, которые застряли в горах Непала после восхождения на одну из вершин в Гималаях, уже доставлены спасательным вертолетом в Катманду. Украинские дипломаты в Индии и Непале ищут пути их возвращения на Родину

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"При содействии украинских дипломатов 7 мая группе удалось добраться в Катманду на спасательном вертолете. Сейчас разрабатываются возможности их репатриации", - сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Как объяснил Николенко, ситуация усложняется тем, что в Непале действуют строгие карантинные ограничения. В связи с этим непальское правительство с 3 мая приостановило внутреннее авиасообщение, а 6 мая - международное. Запреты предварительно будут действовать до 14 мая. Он добавил, что на поиски путей выезда из страны также негативно влияет стремительное распространение коронавирусной болезнив Индии, которая обычно выступает транспортным хабом для туристов в Непале.

Николенко сообщил, что украинское посольство официально обратилось к непальским властям с просьбой предоставить нашим гражданам содействие в скорейшем возвращении в Украину и вместе с почетным консулом в Непале держат это дело на контроле.

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Напоминаем, две украинки Ирина Кишакевич и Ольга Болдариева, которые в составе группы украинских туристов совершали восхождение на пик Мера в Гималаях и застряли на третий день после восхождения на высоте 5000м в связи с локдауном в Непале, 6 мая через Фейсбук попросили помощи в эвакуации из Непала четырех украинских туристов.