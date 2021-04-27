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Спасатели нашли тело туриста, заблудившегося в Карпатах 13 февраля, - ГСЧС

Спасатели нашли тело туриста, заблудившегося в Карпатах 13 февраля, - ГСЧС

27 апреля в Карпатах горные спасатели нашли тело туриста-киевлянина, заблудившегося в районе горы Гемба 13 февраля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Закарпатской области.

13 февраля 40-летний мужчина вместе с товарищем вместе вышли в горы, чтобы покататься на лыжах, но в условиях плохой видимости заблудились. Пытаясь найти дорогу, они в темноте потеряли друг друга. На следующий день после обеда спасатели нашли первого туриста. Поисковые работы второго продолжались 21 день, до 5 марта.

Когда сошел снег, спасатели возобновили поиски и сегодня в 16:00 тело погибшего было найдено в ущелье у ручья у подножия горы Жид-Магура.

Отмечается, что после проведения правоохранителями первоочередных следственных действий тело мужчины будет транспортировано в с. Березники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Карпатах возобновлены поиски туриста, пропавшего 13 февраля в районе горы Гемба, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

К поискам 27 апреля привлекались 10 спасателей и 2 единицы техники горных поисково-спасательных отделений ГСЧС.

Автор: 

Карпаты (305) ГСЧС (4946) туристы (98) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+21
покатался ***.....
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27.04.2021 20:05
+17
Ну, хоч поховають. Могилка рідні- прийти пом'янути буде...
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27.04.2021 20:06
+15
GPS сейчас в каждой мобиле есть + отдельные гаджиты недорого + карт халявных - качай с инета сколько хочешь...
как можно заблудится в 21-ом веке при здравом рассудке и нормальном здоровье ХЗ..?
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27.04.2021 20:12
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замерз бедняга.
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27.04.2021 21:08 Ответить
Жаль людину.
Безглузда смерть.
Добре, що рятувальники таки знайшли тіло.
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27.04.2021 21:20 Ответить
Абсолютное большинству смертей не от старости - безглузди...
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27.04.2021 21:49 Ответить
например рак? или ковид?
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27.04.2021 23:28 Ответить
Ты прочёл статью и комменат на который я отвечал !? Что ты херню сюда вписал ?!
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27.04.2021 23:40 Ответить
Мутно как то. Потерялись в темноте. Вы бы разделились с попутчиком при таких условиях?
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27.04.2021 21:29 Ответить
смотря какие погодные условия, смотря какая местность. Всяко могло быть. В горах могло попросту унести в сторону - попробуй, доедь по склону.
судя по всему парень в ущелье упал.
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27.04.2021 23:29 Ответить
ну сцикотно пацану шугнути з 12-23 етажу. тож нє з хухри самоліквідірувавсь. жаль що не кцп. а може. а.
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27.04.2021 22:16 Ответить
чето быстро. вчера - вдруг - пошли искать и сегодня - доблестно - нашли ... наверное кто-то, как у нас водится, надыбал и звякнул, типа, проверьте. вряд ли бы его по собственному желанию дальше искали.
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27.04.2021 22:41 Ответить
Люди висловлюють свої гіпотези про те, чим самі ніколи не займалися; про місця, де самі ніколи не були; про ситуацію, в яку ніколи не потрапляли. Краще почекайте офіційних висновків про причини цієї трагедії. Бо зараз навіть не відома безпосередня причина смерті людини. Це могла бути травма в результаті падіння чи потрапляння в лавину; переохолодження; різке погіршення стану здоров'я в результаті перевтоми і переохолодження. Якщо виявлять травми, то це може якось прояснити причину загибелі. А Карпати - то серйозні гори, де легко заблукати і потрапити в іншу екстремальну ситуацію. На це вказують ті обеліски, які часто можна побачити, коли йдеш по карпатських стежках. Пройдіться, наприклад, по Чорногорі і переконаєтеся самі.
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27.04.2021 23:18 Ответить
згода. Навіть на нескладних маршрутах і навіть влітку часто бачиш - наскільки треба бути оборежним. Один крок, поїхала нога - і тебе нема.

І GPS нічим в такому разі не допоможе..
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27.04.2021 23:31 Ответить
ТАК ВЫЙДИ НА ГОРУ, ОСМОТРИСЬ И ИДИ ПО ЛУНЕ ПО ЗВЕЗДАМ !!! ПОПУАСЫ УМНЕЙ !!! ВСЕ ВИДНО ОТ РОССИЙСКОЙ ВОДКИ !!!
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28.04.2021 07:26 Ответить
Люблю море с берега, корабли на картинках, а войну по радио.
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28.04.2021 10:45 Ответить
Покійний правильно йшов. Лише від Магури-Жиде до Березників кілометрів 15 і немає жодного житла. Якщо додати ще й снігові замети, то ситуація була складна.
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28.04.2021 09:27 Ответить
офисным крысам захотелось приключений и они их нашли
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28.04.2021 10:35 Ответить
Детально про пошукові роботи та імовірну причину загибелі:
https://4sport.ua/news?id=33931
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28.04.2021 11:26 Ответить
Вот яркий урок любителям экстрима.
Дебилы б ля.
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28.04.2021 13:24 Ответить
Матрасники, що ви забули в горах, а?
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28.04.2021 15:59 Ответить
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