Спасатели нашли тело туриста, заблудившегося в Карпатах 13 февраля, - ГСЧС
27 апреля в Карпатах горные спасатели нашли тело туриста-киевлянина, заблудившегося в районе горы Гемба 13 февраля.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Закарпатской области.
13 февраля 40-летний мужчина вместе с товарищем вместе вышли в горы, чтобы покататься на лыжах, но в условиях плохой видимости заблудились. Пытаясь найти дорогу, они в темноте потеряли друг друга. На следующий день после обеда спасатели нашли первого туриста. Поисковые работы второго продолжались 21 день, до 5 марта.
Когда сошел снег, спасатели возобновили поиски и сегодня в 16:00 тело погибшего было найдено в ущелье у ручья у подножия горы Жид-Магура.
Отмечается, что после проведения правоохранителями первоочередных следственных действий тело мужчины будет транспортировано в с. Березники.
К поискам 27 апреля привлекались 10 спасателей и 2 единицы техники горных поисково-спасательных отделений ГСЧС.
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Безглузда смерть.
Добре, що рятувальники таки знайшли тіло.
судя по всему парень в ущелье упал.
І GPS нічим в такому разі не допоможе..
https://4sport.ua/news?id=33931
Дебилы б ля.