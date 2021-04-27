Рятувальники знайшли тіло туриста, який заблукав у Карпатах 13 лютого, - ДСНС
27 квітня в Карпатах гірські рятувальники знайшли тіло туриста-киянина, який заблукав у районі гори Гемба 13 лютого.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС у Закарпатській області.
13 лютого 40-річний чоловік разом із товаришем разом вийшли в гори, щоб покататися на лижах, але в умовах поганої видимості заблукали. Намагаючись знайти дорогу, вони в темряві втратили один одного. Наступного дня після обіду рятувальники знайшли першого туриста. Пошукові роботи другого тривали 21 день, до 5 березня.
Коли зійшов сніг, рятувальники відновили пошуки і сьогодні о 16:00 тіло загиблого було знайдено в ущелині біля струмка біля підніжжя гори Жид-Магура.
Зазначається, що після проведення правоохоронцями першочергових слідчих дій тіло чоловіка буде транспортовано в с. Березники.
До пошуків 27 квітня залучалися 10 рятувальників і 2 одиниці техніки гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС.
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Безглузда смерть.
Добре, що рятувальники таки знайшли тіло.
судя по всему парень в ущелье упал.
І GPS нічим в такому разі не допоможе..
https://4sport.ua/news?id=33931
Дебилы б ля.