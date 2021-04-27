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Рятувальники знайшли тіло туриста, який заблукав у Карпатах 13 лютого, - ДСНС

Рятувальники знайшли тіло туриста, який заблукав у Карпатах 13 лютого, - ДСНС

27 квітня в Карпатах гірські рятувальники знайшли тіло туриста-киянина, який заблукав у районі гори Гемба 13 лютого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС у Закарпатській області.

13 лютого 40-річний чоловік разом із товаришем разом вийшли в гори, щоб покататися на лижах, але в умовах поганої видимості заблукали. Намагаючись знайти дорогу, вони в темряві втратили один одного. Наступного дня після обіду рятувальники знайшли першого туриста. Пошукові роботи другого тривали 21 день, до 5 березня.

Коли зійшов сніг, рятувальники відновили пошуки і сьогодні о 16:00 тіло загиблого було знайдено в ущелині біля струмка біля підніжжя гори Жид-Магура.

Читайте також: У Карпатах відновлено пошуки туриста, який зник 13 лютого в районі гори Гемба, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Зазначається, що після проведення правоохоронцями першочергових слідчих дій тіло чоловіка буде транспортовано в с. Березники.

До пошуків 27 квітня залучалися 10 рятувальників і 2 одиниці техніки гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС.

Автор: 

Карпати (260) ДСНС (5088) туристи (275) Закарпатська область (2044)


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Топ коментарі
+21
покатался ***.....
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27.04.2021 20:05
+17
Ну, хоч поховають. Могилка рідні- прийти пом'янути буде...
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27.04.2021 20:06
+15
GPS сейчас в каждой мобиле есть + отдельные гаджиты недорого + карт халявных - качай с инета сколько хочешь...
как можно заблудится в 21-ом веке при здравом рассудке и нормальном здоровье ХЗ..?
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27.04.2021 20:12
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замерз бедняга.
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27.04.2021 21:08 Відповісти
Жаль людину.
Безглузда смерть.
Добре, що рятувальники таки знайшли тіло.
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27.04.2021 21:20 Відповісти
Абсолютное большинству смертей не от старости - безглузди...
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27.04.2021 21:49 Відповісти
например рак? или ковид?
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27.04.2021 23:28 Відповісти
Ты прочёл статью и комменат на который я отвечал !? Что ты херню сюда вписал ?!
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27.04.2021 23:40 Відповісти
Мутно как то. Потерялись в темноте. Вы бы разделились с попутчиком при таких условиях?
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27.04.2021 21:29 Відповісти
смотря какие погодные условия, смотря какая местность. Всяко могло быть. В горах могло попросту унести в сторону - попробуй, доедь по склону.
судя по всему парень в ущелье упал.
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27.04.2021 23:29 Відповісти
ну сцикотно пацану шугнути з 12-23 етажу. тож нє з хухри самоліквідірувавсь. жаль що не кцп. а може. а.
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27.04.2021 22:16 Відповісти
чето быстро. вчера - вдруг - пошли искать и сегодня - доблестно - нашли ... наверное кто-то, как у нас водится, надыбал и звякнул, типа, проверьте. вряд ли бы его по собственному желанию дальше искали.
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27.04.2021 22:41 Відповісти
Люди висловлюють свої гіпотези про те, чим самі ніколи не займалися; про місця, де самі ніколи не були; про ситуацію, в яку ніколи не потрапляли. Краще почекайте офіційних висновків про причини цієї трагедії. Бо зараз навіть не відома безпосередня причина смерті людини. Це могла бути травма в результаті падіння чи потрапляння в лавину; переохолодження; різке погіршення стану здоров'я в результаті перевтоми і переохолодження. Якщо виявлять травми, то це може якось прояснити причину загибелі. А Карпати - то серйозні гори, де легко заблукати і потрапити в іншу екстремальну ситуацію. На це вказують ті обеліски, які часто можна побачити, коли йдеш по карпатських стежках. Пройдіться, наприклад, по Чорногорі і переконаєтеся самі.
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27.04.2021 23:18 Відповісти
згода. Навіть на нескладних маршрутах і навіть влітку часто бачиш - наскільки треба бути оборежним. Один крок, поїхала нога - і тебе нема.

І GPS нічим в такому разі не допоможе..
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27.04.2021 23:31 Відповісти
ТАК ВЫЙДИ НА ГОРУ, ОСМОТРИСЬ И ИДИ ПО ЛУНЕ ПО ЗВЕЗДАМ !!! ПОПУАСЫ УМНЕЙ !!! ВСЕ ВИДНО ОТ РОССИЙСКОЙ ВОДКИ !!!
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28.04.2021 07:26 Відповісти
Люблю море с берега, корабли на картинках, а войну по радио.
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28.04.2021 10:45 Відповісти
Покійний правильно йшов. Лише від Магури-Жиде до Березників кілометрів 15 і немає жодного житла. Якщо додати ще й снігові замети, то ситуація була складна.
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28.04.2021 09:27 Відповісти
офисным крысам захотелось приключений и они их нашли
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28.04.2021 10:35 Відповісти
Детально про пошукові роботи та імовірну причину загибелі:
https://4sport.ua/news?id=33931
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28.04.2021 11:26 Відповісти
Вот яркий урок любителям экстрима.
Дебилы б ля.
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28.04.2021 13:24 Відповісти
Матрасники, що ви забули в горах, а?
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28.04.2021 15:59 Відповісти
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