Воин "Айдара" Юрий Опришко умер от ран, полученных в бою с российскими оккупантами 9 апреля. ФОТО

7 мая, в госпитале города Львов от пулевого ранения головы, полученного 9 апреля в районе села Старогнатовка Донецкой области, умер Юрий Леонидович Опрышко, 1978 года рождения, уроженец Полтавской области, младший сержант, военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53- й отдельной механизированной бригады.

Об этом говорится на официальной фейсбук-странице Полтавского областного ТЦК и СП, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня перестало биться сердце воина с Полтавщины - младшего сержанта Опришка Юрия Леонидовича.

Юрий Леонидович получил пулевое ранение в головы 9 апреля вблизи Старогнатовка, оперативно был доставлен в госпиталь в Мариуполь, потом - во Львов. Почти месяц врачи боролись за жизнь украинского героя, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе.

10 мая в 11:00 в Кременчуге состоится отдание воинских почестей и прощание с защитником. ", - отмечается в сообщении.