Воин "Айдара" Юрий Опришко умер от ран, полученных в бою с российскими оккупантами 9 апреля. ФОТО
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7 мая, в госпитале города Львов от пулевого ранения головы, полученного 9 апреля в районе села Старогнатовка Донецкой области, умер Юрий Леонидович Опрышко, 1978 года рождения, уроженец Полтавской области, младший сержант, военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53- й отдельной механизированной бригады.
Об этом говорится на официальной фейсбук-странице Полтавского областного ТЦК и СП, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня перестало биться сердце воина с Полтавщины - младшего сержанта Опришка Юрия Леонидовича.
Юрий Леонидович получил пулевое ранение в головы 9 апреля вблизи Старогнатовка, оперативно был доставлен в госпиталь в Мариуполь, потом - во Львов. Почти месяц врачи боролись за жизнь украинского героя, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе.
10 мая в 11:00 в Кременчуге состоится отдание воинских почестей и прощание с защитником. ", - отмечается в сообщении.
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Героям Слава !
співчуття рідним
та пекла ЗЕ-оаномандуєщєму !
напівзнесилена армія
дожились.....
спочивай з миром
Нехай ангели колисають на небесах наших Героїв!
но есть много вопросов к т.н.главнокомандующему.
1-почему нет траура государства Украина,за которое отдал жизнь Воин.?
2-почему президент-уклонист без патчей государства Украина на своей (неуставной) униформе, не реагирует на гибель наших Бойцов?
по п.2.тоже касается и предыдущего президента.
Про людское бесчестье, про погибших друзей.
Горько пахло полынью, ветер дым разносил,
А по всей Украине - сотни свежих могил…"