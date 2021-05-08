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Полтавщина (905) Айдар (163) Ян Осока (1501) 53 отдельная механизированная бригада (101)

Воин "Айдара" Юрий Опришко умер от ран, полученных в бою с российскими оккупантами 9 апреля. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество

7 мая, в госпитале города Львов от пулевого ранения головы, полученного 9 апреля в районе села Старогнатовка Донецкой области, умер Юрий Леонидович Опрышко, 1978 года рождения, уроженец Полтавской области, младший сержант, военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53- й отдельной механизированной бригады.

Об этом говорится на официальной фейсбук-странице Полтавского областного ТЦК и СП, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня перестало биться сердце воина с Полтавщины - младшего сержанта Опришка Юрия Леонидовича.
Юрий Леонидович получил пулевое ранение в головы 9 апреля вблизи Старогнатовка, оперативно был доставлен в госпиталь в Мариуполь, потом - во Львов. Почти месяц врачи боролись за жизнь украинского героя, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе.
10 мая в 11:00 в Кременчуге состоится отдание воинских почестей и прощание с защитником. ", - отмечается в сообщении.

Воин Айдара Юрий Опришко умер от ран, полученных в бою с российскими оккупантами 9 апреля 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+45
Слава Герою! Лети на Небо!
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07.05.2021 19:21
+45
Слава героям. Смерть рашистам!
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07.05.2021 19:21
+41
Царство небесне...
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07.05.2021 19:24
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Слава Герою! Лети на Небо!
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07.05.2021 19:21 Ответить
Слава героям. Смерть рашистам!
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07.05.2021 19:21 Ответить
Воин "Айдара" Юрий Опрышко скончался в госпитале Львова после пулевого ранения, полученного 9 апреля - Цензор.НЕТ 7284

...
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07.05.2021 19:22 Ответить
Царство небесне...
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07.05.2021 19:24 Ответить
Воин "Айдара" Юрий Опрышко скончался в госпитале Львова после пулевого ранения, полученного 9 апреля - Цензор.НЕТ 8291
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07.05.2021 19:28 Ответить
Слава Україні !
Героям Слава !

співчуття рідним
та пекла ЗЕ-оаномандуєщєму !
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07.05.2021 19:36 Ответить
Саме так - бездіяльність Зеленського ще отримає кару за "сплутані руки" ВСУ!Це вороже!
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07.05.2021 22:07 Ответить
Безмежно шкода українського воїна. Сподіваюсь, його бойові побратими організують відплату. Тихо і без розголосу, поза всілякими міськими договорняками і режимами припинення. Загиблому воїну хоч це і не допоможе, нажаль, але кожен день гібридної війни рашистів проти України має дорого коштувати. Хороший москаль - мертвий москаль
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07.05.2021 19:43 Ответить
відплата без розвідки та снайперів...... Воин "Айдара" Юрий Опрышко скончался в госпитале Львова после пулевого ранения, полученного 9 апреля - Цензор.НЕТ 3285
напівзнесилена армія
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07.05.2021 19:46 Ответить
Людина - романтик. Мабудь не знає що ********** пораховані, стукачі на низькому старті
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07.05.2021 20:34 Ответить
АРМІЯ У КАЙДАНКАХ

дожились..... Воїн "Айдара" Юрій Опришко помер у госпіталі Львова після кульового поранення, якого зазнав 9 квітня - Цензор.НЕТ 4436
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07.05.2021 20:58 Ответить
.та ще й деморалізована...
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07.05.2021 21:57 Ответить
дякую тобі, воїне.
спочивай з миром
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07.05.2021 20:14 Ответить
Шкода хлопця... Шкода, що мало таких, готових захищати Україну зі зброєю в руках. Царство йому небесне. Хочеться вірити, що воно таки дійсно існує.
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07.05.2021 20:59 Ответить
Слава Герою, вічна пам'ять. Невимовний біль і сльози, скільки ж іще забере проклята війна.
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07.05.2021 21:47 Ответить
Нема меж обуренню. Всі ці смерті на совісті не тільки рашистських снайперів, але й їх партнерів в Україні, які руйнують Українське Військо. Вічна пам'ять.
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08.05.2021 00:13 Ответить
Вічна Йому Пам'ять!
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08.05.2021 07:51 Ответить
Царство небесне та Вічна Пам'ять !!!
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08.05.2021 08:10 Ответить
Герои не умирают.
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08.05.2021 09:04 Ответить
Вічна пам"ять!
Нехай ангели колисають на небесах наших Героїв!
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08.05.2021 12:32 Ответить
скорблю о Побратиме со всеми.
но есть много вопросов к т.н.главнокомандующему.
1-почему нет траура государства Украина,за которое отдал жизнь Воин.?
2-почему президент-уклонист без патчей государства Украина на своей (неуставной) униформе, не реагирует на гибель наших Бойцов?
по п.2.тоже касается и предыдущего президента.
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08.05.2021 14:14 Ответить
Серед айдарівців багато хлопців з Донбасу. Я, наприклад, з Луганська. Як російські падлюки з батальону "заря" плотницького гатили з мінометів по Луганську, та через путінський "лайфньюс" стверждували, що луганчан вбивають міфічні бандерівці та українські фашисти з ЗСУ, я бачив на свої очі. Тому айдарівці завзято тих кремлівських упирів-людожерів знищували та будуть знищувати поки дихають. Смерть рашистським окупантам!
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08.05.2021 18:52 Ответить
Как не легко ему было в жизни, но всегда он любил свои края и его бесило, что какие то у..баны пришли свои порядки наводить. Пухом ему земля, таких людей мало!!!
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08.05.2021 18:19 Ответить
"Что ни день - злые вести, все страшней и страшней,
Про людское бесчестье, про погибших друзей.
Горько пахло полынью, ветер дым разносил,
А по всей Украине - сотни свежих могил…"
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08.05.2021 21:29 Ответить
 
 