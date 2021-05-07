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"Слуга народа" Потураев: У людей нельзя отобрать день победы над нацизмом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Украинцы должны отмечать и День памяти и примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая.

Об этом заявил нардеп СН, председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я один из тех, кто с самого начала поддерживал концепцию Дня памяти и Дня победы. День победы над нацизмом - не советской, а всемирной - забрать у людей нельзя. Возможно, в будущем они как-то объединятся. Но я знаю точно, что у нас должен быть день для памяти всех погибших во Второй мировой войне, и в первую очередь, конечно, для нас как для граждан Украины - чествование 7 или 8 миллионов украинцев, погибших в этой войне", - подчеркнул Потураев.

Он также отметил, что украинцы должны надлежащим образом почтить память Симона Петлюры, Евгения Коновальца и Павла Скоропадского.

"Мы должны чествовать Петлюру, которого мы не чтим - так, как следует, Коновальца - так, как следует, Скоропадского - так, как следует. При всей противоречивости этих фигур, потому что это действительно строители украинского государства, украинской армии, украинского сопротивления", - отметил председатель Гуманитарного комитета.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Память украинских жертв нацизма почтили в Берлине. ФОТОрепортаж

День победы над нацизмом во Второй мировой войне установлен в соответствии с Законом "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов". Празднование Дня победы над нацизмом включает в себя переосмысление событий Второй мировой войны, разрушения советских исторических мифов, честный диалог вокруг сложных страниц прошлого.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Потураев о марше к годовщине создания СС "Галичина": Мы это не одобряем, но понимаем этих людей. Мы не можем их судить

Украина из всех стран мира понесла наибольшие потери за годы той войны. По разным оценкам, в Украине погибло от 8 до 10 миллионов человек, из них гражданского населения около 5 млн, 2,2 миллиона были вывезены на принудительные работы в нацистскую Германию, 10 млн потеряли жилье. В полные руины превратились более 700 городов и поселков городского типа, почти 30 тыс. сел.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+34
Сейчас нацизм это "русский мир" и до дня Победы ещё далеко!
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07.05.2021 19:39
+32
Яка ж то перемога була...
Бійня !
Треба почитати пам'ять загиблих. І ВСЕ "Слуга народа" Потураев: У людей нельзя отобрать день победы над нацизмом - Цензор.НЕТ 1808
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07.05.2021 19:40
+17
Нацисты сейчас в Москве ..
Третий Рим(Рейх) - в Москве,
Хунта с 1917 года - в Москве,
Еще рано праздновать победу "Слуга народа" Потураев: У людей нельзя отобрать день победы над нацизмом - Цензор.НЕТ 290
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07.05.2021 19:42
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Историк Марк Солонин. "В гостях у Гордона" (2019)

(ютуб)
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07.05.2021 21:05 Ответить
Для большинства отмечающих, это повод просто побухать, выпить "фронтовые 100 грамм".
P.s. Вспомнился Тищенко... "Поздравляю с праздником Чернобыльской катастрофы!" Вот и 9 мая так же.
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07.05.2021 20:25 Ответить
С Логикой у Потураева не все гаразд.Лапоть, есть лапоть.Из него лаптя не выжечь.Весь цивилизованный мир празднует победу над нацизмоми и день скорби 8 мая.Только кремлёвский улус с сателлитами празднует 9.Только истинные участники могут 9го.Остальных надо штрафовать на сумасшедую сумму в пользу ВСУ.Потураева ,Дубинского Бужанского и других схибленных в первую очередь.
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07.05.2021 20:26 Ответить
8 мая и есть день Победы над нацизмом....а 9 мая это день победобесия...
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07.05.2021 20:30 Ответить
Наприкінці 1947 року Сталін скасував святкування цього дня. З огляду на перемогу у війні весь народ, особливо фронтовики, очікували на пом'якшення сталінського режиму, чого Сталін робити не збирався. На думку одного з істориків Другої світової війни Віктора Суворова, Сталін перемогу у цій війні і за перемогу не вважав, а навіть навпаки - підсумки війни оцінював як поразку, оскільки свого часу розраховував і готувався захопити не лише Східну, а й всю Європу.[13]
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07.05.2021 20:31 Ответить
Нет никакой победы над нацизмом. Русский нацизм и собирание земель по национальному принципу-процветают. Нет никакой победы над нацизмом. Праздновать нужно только 8 мая. Тем более что капитуляцию подписали 8 мая и только Сталин решил праздновать 9 мая чтобы ОТДЕЛИТЬ 2 мировую войну которую ОН НАЧАЛ совместно с Германией от "Великой Отечественной"-в которой СССР действительно победил и за которую СССР не так стыдно как от 2 мировой-которую СССР и начал на стороне Германии фактически
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07.05.2021 20:33 Ответить
Без американских танков, самолётов, пушек, автомобилей, снарядов, станков, продуктов
и много другого никакой победы бы не было. В 1944 году авиация союзников сбрасывала на Германию 50 Хиросим в месяц (в пересчёте на тротиловый экв.), отвлекая на себя 3/4 немецких истребителей, и когда Гамбург сравняли с землёй, немцам было уже не до Курской дуги.
Победила антигитлеровская коалиция.
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07.05.2021 21:00 Ответить
Ну, не тільки лендліз. З Японією нє "деди" воювали...
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07.05.2021 21:51 Ответить
Это день, когда надо заткнуться всякой швали, наконец, не голосить песни, не пукать вверх народными деньгами, не бряцать оружием, а подумать о том, что это действительно была страшная война и отнестись к ней как к уроку.
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07.05.2021 20:47 Ответить
Не столько война, сколько бойня, особенно с советской стороны.
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07.05.2021 21:01 Ответить
думай
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08.05.2021 16:04 Ответить
Потураєв: Отакений пуйловський хєр у мене в дупі
"Слуга народа" Потураев: У людей нельзя отобрать день победы над нацизмом - Цензор.НЕТ 1705
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07.05.2021 20:57 Ответить
На днях Потураев призывал понять Галичину СС. А теперь нахваливает Красную армию. Он хочет примирить непримиримое? Не получится. Слишком много жертв было с одной и другой стороны. Слишком много... "Слуга народа" Потураев: У людей нельзя отобрать день победы над нацизмом - Цензор.НЕТ 6433
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07.05.2021 21:03 Ответить
В рашке получилось. Там чтут и Чапаева, и Колчака, как сражавшихся за свои убеждения.
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07.05.2021 21:05 Ответить
Ну, Франко тоже пытался примирить в Испании. Там даже какой-то монумент примирения поставили. Но социалистически настроенная Каталония терпеть не может монархическую Испанию. И недавние события это показали. Все равно разница в менталитетах сказывается.
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07.05.2021 21:20 Ответить
Это разница в национальностях, а не в отношении к прошлому.
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07.05.2021 21:22 Ответить
и в отношении к прошлому. Каталонцы ненавидят Франко. А Испанцы наоборот.
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07.05.2021 21:31 Ответить
Да я понял. Но это разные нации. Русня тоже ненавидит Бандеру, а мы наоборот.
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07.05.2021 21:38 Ответить
Кто знает как избавиться от таких идиотов как слуги долбанные и потураевы и всякая всякая нечисть населяющая нашу несчастную страну.
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07.05.2021 21:09 Ответить
Потураєв, хватить піариться! Хто збирається відбирати День Перемоги? І взагалі, як його можна відібрати?
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07.05.2021 21:15 Ответить
А що Потураєв думає про сумісний парад Вермахта і Червоної Армії в Бресті 22 вересня 1939 року ?
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07.05.2021 21:47 Ответить
У кого? У ватников? Можно и нужно.
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07.05.2021 22:00 Ответить
"Слуга народа" Потураев: У людей нельзя отобрать день победы над нацизмом - Цензор.НЕТ 3607
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07.05.2021 22:10 Ответить
Питання: хто кращий - Гітлер, чи Сталін?... або хто гірший - Гітлер, чи Сталін?
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07.05.2021 22:11 Ответить
Как же вы надоели со своим победобесием, сходи в церковь помолись за 20 миллионов погибших, какая победа?? Война откинула нас лет на 100 назад, надо этот кашмар забыть, а не копаться в этот постоянно
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07.05.2021 22:32 Ответить
Скоро дедам в жопу палка вставлять,по улицам ходить на пабеду дрочить,на Берлин повторить ,боярки нажраться и потом на асфальт валятся....!.с днем пабеды!гы
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07.05.2021 22:33 Ответить
Победа кремлёвского массового убийцы на другим массовым убийцей ценой миллионов жизней не может считаться победой добра над злом, не может быть праздником...."Праздник " 9 мая - это кремлёвская спецоперация, которой уже семьдесят лет промываются мозги охлосу бывшего СССР....
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07.05.2021 23:04 Ответить
В мене через війну пройшла вся родина але російський варіант «папєдобєсіє» це масовий псіхоз. Моя бабця тихо плакала і уколи (!!!) не «святкувала! Що святкувати? Міліони загиблих?
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07.05.2021 23:39 Ответить
Пабєду як раз святкують «патураєви» дідусі котрих сиділи по складах, а потім ходили на паради як би це їхня заслуга.
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07.05.2021 23:41 Ответить
А каких людей?

Пусть покажет этих победителей на улицах.
Им сейчас уже под 100 лет и немногим оставшимся в живых глубоко на все насрать в прямом смысле. Потому что в таком возрасте единицы сохраняют здравый рассудок.

А нам рассказывают про ветеранов, как про вечноживущих горцев каких-то.
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08.05.2021 02:51 Ответить
Есть ещё люди, ветераны заградотрядов, охраники лагерей, конвои, смерш, нквд, и тд...
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17.09.2021 17:34 Ответить
Да будь он хоть Гитлер преклонных годов...

Посчитай сколько этим вертухаям должно быть сейчас лет, если им тогда даже 18 было.
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19.09.2021 10:49 Ответить
правильно.
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08.05.2021 02:53 Ответить
патураєв **** чій крим?
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08.05.2021 06:24 Ответить
9 мая надо не праздновать, а отмечать ,как память о невинно погибших в этой бойне из-за того,что сталин с гитлером делили Европу и гитлер перехитрил и опередил сталина.И сейчас надо думать о другой победе.
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08.05.2021 07:11 Ответить
Нацизм до сих пор жив в лице РФ.
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08.05.2021 08:55 Ответить
"Слуга народа" Потураев: У людей нельзя отобрать день победы над нацизмом - Цензор.НЕТ 8165
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08.05.2021 18:06 Ответить
"Слуга народа" Потураев: У людей нельзя отобрать день победы над нацизмом - Цензор.НЕТ 7071
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08.05.2021 18:06 Ответить
Я помню, когда этого "праздника" - не было. Его просто не было. Этого праздника. Утренника всей страны. Шел 1964 год. Дальше все было исскуственно - началось все в 1965-м. Что отбирать?!
Боль и слезы миллионов за невернувшихся детей, дочерей, мужей, жен?!?!
Или винигрет с оливье и бутылкой боярышника?!?
Или калеченные судьбы сссэровцев, после гитлеровских концлагерей и плена, усланых в Сибирь и на Колыму?.....
......????
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10.05.2021 02:01 Ответить
......Те, кто это пережил - хотят забыть. Жесть. Хотите быть мучителями - напоминайте. Каждый год.
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10.05.2021 02:03 Ответить
Любые разговоры на тему "победы над нацизмом" давно ассоциируются исключительно с расейской пропагандой. Так исторически сложилось.
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17.09.2021 18:17 Ответить
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