52-летний опекун насиловал 13-летнюю воспитанницу на Днепропетровщине, - прокуратура
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В селе Великомихайловка Днепропетровской области мужчина создал детский дом семейного типа, а затем начал насиловать 13-летнюю воспитанницу.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В сообщении отмечается: "Под процессуальным руководством Синельниковского окружной прокуратуры завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 52-летнего мужчину за совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст.152, ч.4 ст.153, ч.2 ст.156 и ч.1 ст .263 УК Украины (совершение действий сексуального характера, сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, развращение несовершеннолетней и хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения)".
Стало известно, что житель с. Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области вместе с бывшей женой создали детский дом семейного типа. Летом 2019 человек начал развращать одну из своих воспитанниц. Он заставлял 13-летнюю девушку, е смотреть порнографические видеоролики, а затем и неоднократно совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
"Кроме этого, во время обыска дома подозреваемого правоохранительными органами обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья, которое последний приобрел и хранил без цели", - отметили в прокуратуре.
За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
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"подросток" - это до момента полового созревания. у всеx по разному но в 13 лет у многиx девочек оно уже есть, тобто по факту они "девушки", до момента дефлорации
- во время обыска дома подозреваемого правоохранительными органами обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья, которое последний приобрел и хранил без цели", - Источник: https://censor.net/ru/n3264137 - так , зазвичай , роблять мусора коли треба людину точно "закрити" , вже з гарантією !
Кілька років тому у нас в області головного лісівника , людину похилого віку , звинуватили в педофілії - потім виявилось , що лише для того , аби усунути людину з посади , бо заважав ліс красти !
Проффесионалки простаивают....
Из за короны их из ЕС выгнали ... Они цены опустили, тк конкуренция...
А этот старый пидо. на детей кидается....
Когда на окружной тебе за 100 грн...... а за 500 даже красивая ......
Як що щось написано в газеті це ще не означає що це істина.
Треба хоча би 3 - 2 свідка, а так це все може бути казка з поганим кінцем для
організатора сімейного дому
Два года ни жена ни другие воспитанники ни о чем не подозревали?
Странно.