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Днепропетровщина (2877) изнасилование (889) педофил (490)

52-летний опекун насиловал 13-летнюю воспитанницу на Днепропетровщине, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

52-летний опекун насиловал 13-летнюю воспитанницу на Днепропетровщине, - прокуратура

В селе Великомихайловка Днепропетровской области мужчина создал детский дом семейного типа, а затем начал насиловать 13-летнюю воспитанницу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В сообщении отмечается: "Под процессуальным руководством Синельниковского окружной прокуратуры завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 52-летнего мужчину за совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст.152, ч.4 ст.153, ч.2 ст.156 и ч.1 ст .263 УК Украины (совершение действий сексуального характера, сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, развращение несовершеннолетней и хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения)".

Стало известно, что  житель с. Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области вместе с бывшей женой создали детский дом семейного типа. Летом 2019 человек начал развращать одну из своих воспитанниц. Он заставлял  13-летнюю девушку, е смотреть порнографические видеоролики, а затем и неоднократно совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

"Кроме этого, во время обыска дома подозреваемого правоохранительными органами обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья, которое последний приобрел и хранил без цели", - отметили в прокуратуре. 

За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина на Одесчине два года насиловал 11-летнюю падчерицу, угрожая смертью мамы, - Нацполиция. ВИДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+16
просто не варто вірити всьому одразу !
Кілька років тому у нас в області головного лісівника , людину похилого віку , звинуватили в педофілії - потім виявилось , що лише для того , аби усунути людину з посади , бо заважав ліс красти !
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07.05.2021 21:46
+10
не завжди можна одразу усьому вірити -
- во время обыска дома подозреваемого правоохранительными органами обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья, которое последний приобрел и хранил без цели", - Источник: https://censor.net/ru/n3264137 - так , зазвичай , роблять мусора коли треба людину точно "закрити" , вже з гарантією !
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07.05.2021 21:39
+8
Мусара используют женщин в любых делах и по полной программе. Причина - женщины очень легко верят в любую херню на основе эмоций, даже не пытаясь проверить информацию. Если не нравится это слышать - работайте над собой и подругами, развивайте разум.
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07.05.2021 22:04
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да напишите уже раз и навсегда-
сегодня нет хороших новостей
а завтра - их не будет
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07.05.2021 21:31 Ответить
В 13 лет не бывает "девушек" - в 13 это девочка-подросток ...
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07.05.2021 21:34 Ответить
вы явно плоxо разбираетесь в человеческой физиологии 52-летний опекун насиловал 13-летнюю воспитанницу на Днепропетровщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9517
"подросток" - это до момента полового созревания. у всеx по разному но в 13 лет у многиx девочек оно уже есть, тобто по факту они "девушки", до момента дефлорации 52-летний опекун насиловал 13-летнюю воспитанницу на Днепропетровщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6137
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08.05.2021 00:27 Ответить
Не могу даже читать об этом, так обидеть сироту, взятую под опеку. Где Бог
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07.05.2021 21:37 Ответить
не завжди можна одразу усьому вірити -
- во время обыска дома подозреваемого правоохранительными органами обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья, которое последний приобрел и хранил без цели", - Источник: https://censor.net/ru/n3264137 - так , зазвичай , роблять мусора коли треба людину точно "закрити" , вже з гарантією !
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07.05.2021 21:39 Ответить
Не уверена, что это существо можно назвать людиною.
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07.05.2021 21:43 Ответить
просто не варто вірити всьому одразу !
Кілька років тому у нас в області головного лісівника , людину похилого віку , звинуватили в педофілії - потім виявилось , що лише для того , аби усунути людину з посади , бо заважав ліс красти !
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07.05.2021 21:46 Ответить
Мусара используют женщин в любых делах и по полной программе. Причина - женщины очень легко верят в любую херню на основе эмоций, даже не пытаясь проверить информацию. Если не нравится это слышать - работайте над собой и подругами, развивайте разум.
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07.05.2021 22:04 Ответить
Если реально виновен - кастрация.
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07.05.2021 22:00 Ответить
Извращенец.....
Проффесионалки простаивают....
Из за короны их из ЕС выгнали ... Они цены опустили, тк конкуренция...
А этот старый пидо. на детей кидается....
Когда на окружной тебе за 100 грн...... а за 500 даже красивая ......
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07.05.2021 21:39 Ответить
дурдом! нет малышке счастья....
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07.05.2021 21:40 Ответить
Реально долгий срок тюрьмы и химическая кастрация снизит процент подобных преступлений. Причём кастрация сразу после оглашения приговора в суде. Чтобы педофил знал, что это никогда-то там потом, а сразу, и в ближайшее время, и навсегда...
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07.05.2021 21:51 Ответить
Без доказів вироку не буває, а обвинувачувати у подібному можна кожного чоловіка ...
Як що щось написано в газеті це ще не означає що це істина.
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07.05.2021 22:42 Ответить
Его вина доказана? Ему огласили приговор? Какой срок? Журналюшки еще те насильники мозгов и эмоций....
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07.05.2021 22:15 Ответить
Стрьомна інформація - як що головний свідок це 13 річна дівчина ....
Треба хоча би 3 - 2 свідка, а так це все може бути казка з поганим кінцем для
організатора сімейного дому 52-летний опекун насиловал 13-летнюю воспитанницу на Днепропетровщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4794
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07.05.2021 22:40 Ответить
А что,его сперму на ее писюхе обнаружили,или старый бовдур кино совместно посмотрел,или не дал дефочке на новый телефон и она ему в ответку.Послушайте, что эти детки с десяти лет на детских площадках говорят и решают.Не оправдывая и не обвиняя -может быть подстава подлая....ну а обрез -то вообще в сторону...
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08.05.2021 08:19 Ответить
Насиловал и никто об этом не догадывался?
Два года ни жена ни другие воспитанники ни о чем не подозревали?
Странно.
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08.05.2021 09:20 Ответить
 
 