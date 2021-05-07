52-летний опекун насиловал 13-летнюю воспитанницу на Днепропетровщине, - прокуратура

В селе Великомихайловка Днепропетровской области мужчина создал детский дом семейного типа, а затем начал насиловать 13-летнюю воспитанницу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В сообщении отмечается: "Под процессуальным руководством Синельниковского окружной прокуратуры завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 52-летнего мужчину за совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст.152, ч.4 ст.153, ч.2 ст.156 и ч.1 ст .263 УК Украины (совершение действий сексуального характера, сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, развращение несовершеннолетней и хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения)".

Стало известно, что житель с. Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области вместе с бывшей женой создали детский дом семейного типа. Летом 2019 человек начал развращать одну из своих воспитанниц. Он заставлял 13-летнюю девушку, е смотреть порнографические видеоролики, а затем и неоднократно совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

"Кроме этого, во время обыска дома подозреваемого правоохранительными органами обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья, которое последний приобрел и хранил без цели", - отметили в прокуратуре.

За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

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