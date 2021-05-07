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Центризбирком внес президенту представление об увольнении члена ЦИК Греня, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Центризбирком внес президенту представление об увольнении члена ЦИК Греня, - СМИ

Центральная избирательная комиссия внесла представление Президенту Украины Владимиру Зеленскому об увольнении члена ЦИК Виталия Греня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом LB.ua стало известно собственных источников в Центризбиркоме.

Как отмечают собеседники издания освобождение Греня обусловлено тем, что он не избавился от одной из своих фирм во время выполнения обязанностей члена ЦИК.

"По этому поводу есть решение суда. Даже апелляция прошла - решение первой инстанции оставлено в силе. Теперь, согласно закону, должно быть представление представление Председателя ЦИК на Президента с последующим увольнением господина Греня с должности члена ЦИК", - отмечает собеседник LB.ua.

Согласно ст. 30 закона о Центральной избирательной комиссии, при наличии оснований Президент Украины в 30-дневный срок вносит в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий путем освобождения от должности члена Комиссии.

По данным издания представление Зеленскому внес заместитель председателя ЦИК Виталий Плукар из-за отсутствия Игоря Диденко, который находится в отпуске.

Кроме того, вчера, 6 мая, стало известно, что Виталий Грень подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием запретить председателю Центральной избирательной комиссии или его заместителю вносить президенту Украины представление о досрочном прекращении полномочий путем освобождения его от должности члена ЦИК.

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Автор: Роман Свиридович
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Центризбирком внес президенту представление об увольнении члена ЦИК Греня, - СМИ - Цензор.НЕТ 239
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07.05.2021 22:27 Ответить
Это какой то Позор , - И он Продолжается .Но в слушателей уже вестибулярный аппарат работает на пределе и уже ощущение Тошноты граничащей с Рвотой.
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07.05.2021 22:29 Ответить
Тю, Зеля тоже не избавился. Но это не мешает ему сейчас быть президентом. Центризбирком внес президенту представление об увольнении члена ЦИК Греня, - СМИ - Цензор.НЕТ 966
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07.05.2021 22:36 Ответить
Цей Грень - креатура або слуг уродів, або матьківщини
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07.05.2021 23:58 Ответить
И что поражает, ведь этот Хрень осознает, что неправ, но подает жалобы, как тУПИЦКИЙ, и щупальцами цепляется за кресло. Сладко там, наверное.
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08.05.2021 08:18 Ответить
вся система влади сформована за роки незалежності так званою гівноелітою і є "Хрень" яка переслідує виключно власні інтереси за рахунок природніх і людських ресурсів країни, і нинішні вилупки при владі вже на третій день після виборів займаються точно тим самим що і папереднікі, лише риторика (обгорточка) змінилась, традиційно.
питання до народу, не тих кловунів що нині при владі а саме до народу - чи усвідомлює він що буде обирати у владу лише тих кого їм підсуне злодійське і ненажерливе олігархічне шобло яке насправді до цих пір керує країною?
кого ми ще не обирали у президенти?
після кучми яка у владу завела криміналітет з якого і сформувалась олігархічна шобла у нас кого тільки не було,
успішний економіст був? -був,
проффесійний злодюжка і шапкокрад був? - був,
подаючий надії олігарх був? - був,
мине трохи часу і можна говорити наступне - навіть кловун був
і шо??????????????????
...................
хоча б кловуном державність і незалежність країни України не закінчилася.
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08.05.2021 09:33 Ответить
 
 