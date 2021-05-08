Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер, - Пентагон
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Военные учения НАТО Defender Europe 21 имеют оборонительный характер. Они начались в начале мая в более 10 европейских государств.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, которого цитирует посольство США в Украине.
Он подчеркнул, что учения военнослужащих направлены на подготовку к сдерживанию возможной агрессии.
"Военные учения "Defender Europe 21" имеют оборонительный характер, ориентирован на сдерживание агрессии, одновременно готовя наши силы к реагированию на кризис и проведения масштабных боевых операций, если будет необходимо", - сказал он.
Как известно, в учениях принимают участие представители 26 стран Европы. Они проходят под руководством Сухопутных сил США в Европе и будут продолжаться до июня.
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дидов на палках уже катают в самолетах))..
НАТО, конечно, будет воевать -- когда параша Украину пройдёт... -- задумайтесь о том...
...вы ж воевать не хотите, или не можете?
Хочешь кушать сыр голландский -- не лови @балом мух! (с)
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Опасайся за свой кошелёк.
Если ты ходишь по грязной дороге -
Ты не сможешь не выпачкать ног.
Если ты вырвешь волосы -
Ты их не вставишь назад.
И твоя голова всегда в ответе
За то куда сядет твой зад.
(с)