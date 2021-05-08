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Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер, - Пентагон

Военные учения НАТО Defender Europe 21 имеют оборонительный характер. Они начались в начале мая в более 10 европейских государств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, которого цитирует посольство США в Украине.

Он подчеркнул, что учения военнослужащих направлены на подготовку к сдерживанию возможной агрессии.

"Военные учения "Defender Europe 21" имеют оборонительный характер, ориентирован на сдерживание агрессии, одновременно готовя наши силы к реагированию на кризис и проведения масштабных боевых операций, если будет необходимо", - сказал он.

Как известно, в учениях принимают участие представители 26 стран Европы. Они проходят под руководством Сухопутных сил США в Европе и будут продолжаться до июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина присоединится к учениям НАТО Defender Europe 21
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Топ комментарии
+8
Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9252
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08.05.2021 14:51
+5
зацените остроту момента)) Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4952
Экс-боец UFC и депутат-единоросс Джефф Монсон вложил большие деньги в строительство элитных апартаментов в Сочи, а строительная компания собрала деньги и кинула инвесторов.. ссыль
Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер, - Пентагон - Цензор.НЕТ 6914
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08.05.2021 15:12
+4
Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9223
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08.05.2021 15:03
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Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9252
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08.05.2021 14:51 Ответить
если не лажа из киевского метро, то московита жаль, жандармы в калач согнут еще и посадят... Навчання НАТО Defender Europe 21 мають оборонний характер, - Пентагон - Цензор.НЕТ 3079
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08.05.2021 15:37 Ответить
Это может быть в Харьковском метро . Абсолютно нормальная обстановка .
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08.05.2021 16:59 Ответить
Непонятно , какое метро автор постит : питерское или московское ?
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08.05.2021 17:02 Ответить
в дурке без изменений!..
дидов на палках уже катают в самолетах))..
Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер, - Пентагон - Цензор.НЕТ 6907
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08.05.2021 14:54 Ответить
Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9223
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08.05.2021 15:03 Ответить
Мы стоим за дело мира -- мы готовимся к войне! (с)
НАТО, конечно, будет воевать -- когда параша Украину пройдёт... -- задумайтесь о том...
...вы ж воевать не хотите, или не можете?
Хочешь кушать сыр голландский -- не лови @балом мух! (с)
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08.05.2021 15:01 Ответить
Мы обязательно втретимся, мой лысый друг. За каждое слово буду спрашивать. Хурензон
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08.05.2021 15:10 Ответить
-- как скажешь, так и будет... -- я непротив...*)
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08.05.2021 15:16 Ответить
В инете угрожают только сопливые ссыкливые дрищи, русский Навчання НАТО Defender Europe 21 мають оборонний характер, - Пентагон - Цензор.НЕТ 6045
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08.05.2021 17:18 Ответить
Так и есть мурзик. Интернет всё прощает.
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08.05.2021 20:32 Ответить
Угу. И всякая руснявая мразота, типа тебя, этим пользуется. Ты дилда на палку уже насадило, животное? Навчання НАТО Defender Europe 21 мають оборонний характер, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9380
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08.05.2021 20:46 Ответить
У нас в новостях только про пандемимию. Что там делают солдатики никого не волнует.
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08.05.2021 15:03 Ответить
зацените остроту момента)) Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4952
Экс-боец UFC и депутат-единоросс Джефф Монсон вложил большие деньги в строительство элитных апартаментов в Сочи, а строительная компания собрала деньги и кинула инвесторов.. ссыль
Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер, - Пентагон - Цензор.НЕТ 6914
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08.05.2021 15:12 Ответить
...так он прикупа не знал -- шоб жить в Сочах ...*)
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08.05.2021 15:18 Ответить
Если ты пьешь с ворами -
Опасайся за свой кошелёк.
Если ты ходишь по грязной дороге -
Ты не сможешь не выпачкать ног.
Если ты вырвешь волосы -
Ты их не вставишь назад.
И твоя голова всегда в ответе
За то куда сядет твой зад.
(с)
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08.05.2021 15:54 Ответить
 
 