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В Украине сегодня отмечают День матери

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине сегодня отмечают День матери

В 2021 году в воскресенье, 9 мая, в Украине отмечается День матери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он установлен согласно Указу Президента от 10 мая 1999 года и отмечается каждое второе воскресенье мая. В этот день поздравляют матерей и беременных женщин - будущих мам.

Этот праздник возник в США. Сначала это была идея пацифистов - отмечать его как день единства матерей в борьбе за мир. Но подобная концепция не имела широкой поддержки ни в США, ни в других странах. В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии в память о своей матери выступила с инициативой чествования матерей. Первым признал День матери официальным праздником штат Вирджиния в 1910 году. А в 1914-м президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.

После завершения Первой мировой войны День матери начали отмечать и в некоторых европейских странах.

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Сегодня День матери отмечается в 85 странах мира. Украинцы тоже присоединились к его празднованию, и произошло это в 1928 году, правда, не в Украине, а в Канаде. Инициатором стал Союз украинок Канады. В следующем году праздник отмечался уже и во Львове. Инициативу канадских женщин поддержала главный редактор еженедельника "Жіноча доля" Елена Киселевская. В 1929 году "Союз украинок" инициировал учреждение этого праздника на Тернопольщине. Организации "Просвіта", "Рідна школа", "Пласт", "Сокол" организовывали концерты, конференции, фестивали по всей Восточной Галичине. С тех пор День матери отмечали очень широко.

С установлением советской власти на западноукраинских землях праздник был запрещен. Лишь с 1990 года благодаря усилиям общественных организаций, в частности Союза украинок, Праздник матери вернулся в Украину.

Автор: Вадим Куц
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В Украине сегодня отмечают День матери - Цензор.НЕТ 2218
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09.05.2021 10:41 Ответить
Ну и где будет парад ?
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09.05.2021 10:42 Ответить
Вітання🤱💐
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09.05.2021 10:50 Ответить
З Днем Матусь !
В Україні сьогодні відзначають День матері - Цензор.НЕТ 8120

Світлана Кондрашова та її сини Олексій та Андрій Кондрашови. Олексій був поранений 29 серпня 2014 на виході з Іловайську, Андрій тоді ж потрапив у полон, провів там 20 діб (утік з допомогою небайдужих)
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09.05.2021 10:51 Ответить
З Днем Матусі !
(яки втратили своїх... єдиних, а з ними і надію на майбуття)
В Україні сьогодні відзначають День матері - Цензор.НЕТ 5637

..
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09.05.2021 10:54 Ответить
Це єдине свято, яке я сьогодні відзначаю.
Люблю свою матусю В Україні сьогодні відзначають День матері - Цензор.НЕТ 1150
Цьом, цьом.
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09.05.2021 11:07 Ответить
 
 