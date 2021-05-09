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Программа-максимум добиться ПДЧ, программа-минимум - приглашения в Брюссель, - Порошенко призвал Зеленского приложить все усилия для участия в саммите НАТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Международная коалиция в поддержку Украины, которую удалось сформировать в 2014-м году, так же значима, как в свое время антигитлеровская коалиция - об этом пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил во время акции "Первая минута мира". Акция состоялась традиционно 8 мая в 23 часов на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы. 

"В этом смысле очень важным был визит в Киев государственного секретаря США господина Энтони Блинкена, потомка эмигрантов из Украины, из Переяслава. Из моего с ним общения, из его публичных заявлений очевидна готовность Соединенных Штатов и в дальнейшем помогать Украине в деле защиты суверенитета и территориальной целостности и независимости нашего государства", - отметил Порошенко.

Программа-максимум добиться ПДЧ, программа-минимум - приглашения в Брюссель, - Порошенко призвал Зеленского приложить все усилия для участия в саммите НАТО 01

По его убеждению, американская поддержка могла бы быть еще более мощной и действенной, если бы действующая власть в течение последних двух лет не свернула ряд важнейших реформ, в том числе в секторе обороны и безопасности, а также в антикоррупционной сфере.

"Если бы власть не погрязла в коррупции, если бы не подрывала доверие к себе со стороны новой американской администрации, которая еще с предыдущих времен является соавтором наших реформ 2014-19 годов, в совершенстве знает и понимает ситуацию в Украине", - отметил Порошенко.

Программа-максимум добиться ПДЧ, программа-минимум - приглашения в Брюссель, - Порошенко призвал Зеленского приложить все усилия для участия в саммите НАТО 02

"Как государственная оппозиция, мы воздерживались от критических заявлений до и во время визита. Но теперь стоит обратить внимание на то, что Владимира Зеленского, к сожалению, не пригласили с визитом в США на встречу с Байденом. Это более чем красноречиво и слишком бросается в глаза. Я хочу подчеркнуть, что в своем личном послании, которое я передал Государственному секретарю к руководству США, я обратился с просьбой пригласить президента Украины в Вашингтон как можно быстрее, или встретиться с ним в Европе желательно до встречи Байдена с Путиным", - сообщил Петр Порошенко.

"Забочусь не о личных интересах или имидже "великого", а о национальных интересах Украини, нашего государства. Я надеюсь, что власть сделает выводы и восстановит ту программу реформ, которая приближает нас к вступлению, гарантированного Конституцией, в Европейский Союз и НАТО", - отметил Петр Порошенко.

Он также напомнил, что в течение двух лет власть игнорировала и даже отрицала необходимость Плана действий по членству в Альянсе, признав свою ошибку только сейчас.

Программа-максимум добиться ПДЧ, программа-минимум - приглашения в Брюссель, - Порошенко призвал Зеленского приложить все усилия для участия в саммите НАТО 03

"Но мало записывать видосики или говорить правильные лозунги. Нужно еще реализовать намеченные цели. Как только мы узнали - как и Лондонский саммит 2019 года, сейчас встреча на саммите НАТО в Брюсселе в июне текущего года снова пройдет без украинского руководства. То, что в 2014-19 годах стало уже рутиной, теперь, к сожалению, для Украины почему-то превращается в недостижимую мечту", - отметил пятый Президент.

"Тем не менее я уверен, что еще есть возможность добиться для украинского президента приглашения на саммит НАТО, оно не потеряно, впереди больше, чем месяц. Я обращаюсь к Зеленскому как он любит, взять это дело под личный контроль, бросить все силы на организацию визита в Брюссель, где будет нынешний саммит. Это очень важно для Украины", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Программа-максимум - добиться предоставления ПДЧ до 2024 года. Программа-минимум - добейтесь, хотя бы приглашения, потому что его отсутствие - это провал неэффективного непрофессионального руководства страны", - резюмировал Петр Порошенко.
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Топ комментарии
+27
Программа-максимум добиться ПДЧ, программа-минимум - приглашения в Брюссель, - Порошенко призвал Зеленского приложить все усилия для участия в саммите НАТО - Цензор.НЕТ 37
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09.05.2021 16:32
+17
давайте говорить правду: зеленский - ******* как по жизни, так и в роли президента. Его никто в мире не воспринимает серьезно. Какое пдч, какой евросоюз?! Оно вакцину не может купить, а вы хотите в нато.
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09.05.2021 16:48
+12
Петро! Та вже відмовили кловану у візі в Брюссель. Вже не кажучи про надання ПДЧ.
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09.05.2021 16:30
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Правила форума Совет форумчан
Петро! Та вже відмовили кловану у візі в Брюссель. Вже не кажучи про надання ПДЧ.
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09.05.2021 16:30 Ответить
у зєлупи просто ковідний паспорт відсутній. воно ж ковішілдом вакцинувалось?
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09.05.2021 16:38 Ответить
Программа-максимум добиться ПДЧ, программа-минимум - приглашения в Брюссель, - Порошенко призвал Зеленского приложить все усилия для участия в саммите НАТО - Цензор.НЕТ 37
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09.05.2021 16:32 Ответить
До якої України?До тої де лишиться 25% населення?А шо ви збираєтесь зробити з 75%?
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09.05.2021 16:55 Ответить
Вас вже не 75%, і ви вже ніхто. Програма-максимум домогтися ПДЧ, програма-мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО - Цензор.НЕТ 4660
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09.05.2021 16:57 Ответить
Так і вас вже не 25%))Зеля Президент,а хто зараз папєрєднік?Один з 450))
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09.05.2021 16:59 Ответить
Так, нас вже більше чим 25%, як приклад- форум Цензора. Програма-максимум домогтися ПДЧ, програма-мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО - Цензор.НЕТ 5167
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09.05.2021 17:05 Ответить
Тут на форумі?Так,адміни гарно працюють))
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09.05.2021 17:08 Ответить
та вам завжди щось заважає. Програма-максимум домогтися ПДЧ, програма-мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО - Цензор.НЕТ 4570
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09.05.2021 17:09 Ответить
Ну нам заважає тут на форумі,а вам у реальному житті,ви лузери))
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09.05.2021 17:14 Ответить
Програма-максимум домогтися ПДЧ, програма-мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО - Цензор.НЕТ 4794
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09.05.2021 17:17 Ответить
Ватан шурік , просто закрий пельку і шуруй за поребрик , а ми без тебе розберемось скільки свідомих украінців в нашій краіні!
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09.05.2021 17:43 Ответить
на жаль, цей Симпсон не ватан, а подляковий бот, який засланий на цей форум спеціально для брехні на тебе, на мене, на інших "свідомих украінців в нашій краіні" та для приписування "заслуг найвеличнішому"
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09.05.2021 18:21 Ответить
Тобто ви намагаєтесь вигнати 75% Українців?Шо за країну ви намагаєтесь збудувати?
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09.05.2021 19:22 Ответить
Програма-максимум домогтися ПДЧ, програма-мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО - Цензор.НЕТ 3336
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09.05.2021 20:40 Ответить
А шо там написано свинособачим язиком?
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09.05.2021 20:51 Ответить
ПРАВДА)))
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09.05.2021 21:03 Ответить
А з яких таких ми маємо з вами щось робити? Оце вже *** вам, самі в своєму лайні барахтайтесь, раз обрали бути бидлом "какаяразніца". Зараз населення поділилось не по регіонах чи політиці, а просто таки ідеально, на тих, у кого iq більше 100 і на вас 73%. Особисто мене, це більш ніж влаштовує, просто треба звикнути і перелаштуватись. Кожен більш-менш професійний лікар - порохобот, кожен справжній науковець(не плутати з науківцем) - порохобот. Чуєш, що говорить зв'язно і логічно - порохобот, а значить з ним можна мати справу. Чуєш беззв'язне белькотіння, матюччя - зебіл, обходь стороною.
Тому з вами ми нічого робити не збираємся, це справа еволюції, на крайній випадок - кацапів. Тільки вони зможуть з вас зробити націю, але це виключно через м'ясокомбінат, від якого Порох вас, на мою думку, помилково відгородив.
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09.05.2021 17:32 Ответить
Десь так починались ДурНР та ЛохНР,вони теж вигнали Українців,які їм не подобались,звідки ви збираєтесь починати?З Вінниці?Ми обирали тому шо нам є різниця,між Петром та Зелею.
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09.05.2021 19:27 Ответить
Много у тебя в окопе время в каждой новости про Пороха успеваешь в коментах срать Героический воин ботофермы Подоляка?
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09.05.2021 16:58 Ответить
Не більше ніж у тебе))
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09.05.2021 17:00 Ответить
Не припомню чтоб я про окопы трындел что то, правда твои высеры на Цезоре чистят быстро, Зебилы нигде не в почете
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09.05.2021 17:03 Ответить
Приїзди,я **** вже запрошував,я покажу тобі де окопи.Купляй квиток на Інтерсіті до Костянтинівки,а я тебе там підберу і відвезу до Шумів.
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09.05.2021 17:07 Ответить
Завтра приїду !!
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09.05.2021 17:45 Ответить
Ага,приїдеш))Вас таких їздаків хоть греблю гати))
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09.05.2021 19:28 Ответить
Програма-максимум домогтися ПДЧ, програма-мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО - Цензор.НЕТ 6382
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09.05.2021 16:57 Ответить
Петро Порошенко взяв участь в меморіальній акції "Маки пам'яті". - "5 канал" показав її наживо. Трансляція
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09.05.2021 16:33 Ответить
Программа-максимум добиться ПДЧ, программа-минимум - приглашения в Брюссель, - Порошенко призвал Зеленского приложить все усилия для участия в саммите НАТО - Цензор.НЕТ 3909
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09.05.2021 16:34 Ответить
Вполне разумное решение не пригашать Украину, если будет серьёзно рассматриваться вопрос Украины, то разговор с некоторыми чИленами из ЕС, явно не для посторонних ушей ..... ведь консенсус он -такой консенсус ... Программа-максимум добиться ПДЧ, программа-минимум - приглашения в Брюссель, - Порошенко призвал Зеленского приложить все усилия для участия в саммите НАТО - Цензор.НЕТ 177
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09.05.2021 16:39 Ответить
був би інший консенсус; але ви всі, 73/43%зебіли, захотіли саме такого!
Нагадати, як бубочка відмовився їхати в Лондон в листопаді 2019-го з заявою з проханням про надання ПДЧ? А грузини - їздили...
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09.05.2021 16:57 Ответить
Порох, больше работает на внешний Западный фронт, чем на внутренний Украинский... -- ...изнутри, сперва Беню надо завалить, а его Зля прикрывать поставлен -- и заград-отряд взаде, в виде Ермака... -- шоб не сбежал сдуру...

...ну и, зелёному электорату обидно -- нихиба ж не посмеялись...

И нифига Порох пообещать не может -- всё уже обещано давно!
Сказал бы и я своё мнение об этом, обо всём... -- да Рабинович на ХБВ обидится... -- Моссада боюся! ... *)
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09.05.2021 16:43 Ответить
з тим ЗЄ говорити ,що з кобилою в болоті.
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09.05.2021 16:43 Ответить
давайте говорить правду: зеленский - ******* как по жизни, так и в роли президента. Его никто в мире не воспринимает серьезно. Какое пдч, какой евросоюз?! Оно вакцину не может купить, а вы хотите в нато.
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09.05.2021 16:48 Ответить
Президент Зеленський у порадах папєрєднікав не має потреби.
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09.05.2021 16:56 Ответить
Это точно у него Ермак и хозяин Коломойский есть, куда уж там кого то слушать Как реформы герой диванный, все удалось, эпоха бедности закончилась, на крови никто не зарабатывает, реформа армии процветает?
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09.05.2021 17:01 Ответить
Так всі реформи зробив папєрєднік,Зелі вже нема чого робити))За два роки Зеля не підірвав жодного складу з ************,зовсіи не реформує армію))
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09.05.2021 17:05 Ответить
Аааа, то что кацапам больше ничего не надо взрывать поскольку у Бубочки мир в глазах Путлера и нельзя стрелять в ответ это реформа?))) Баран, оборон заказа больше года нет, посла при НАТО два года нет, реформа питания свернута, еще есть достижения по реформе армии?)))
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09.05.2021 17:10 Ответить
А може тому шо все підірвано до Зелі?
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09.05.2021 17:11 Ответить
Как ты еще убийство брата и мальдивы Пороха не вспомнил По реформам спрашиваю как успехи, все что на стадионе обещано выполнено, все хорошо или Порох мешает?
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09.05.2021 17:22 Ответить
Ні,не все виконане,Зеля обіцяв посадити папєрєдніка,ще не посадив))
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09.05.2021 19:29 Ответить
😂😂😂 Т.е не сделано ничего, а Пороха он посадит только в ваших влажных мечтах, два года 100% генпрокуроры ищут что то, а на выходе пшик)))
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09.05.2021 19:58 Ответить
Програма-максимум домогтися ПДЧ, програма-мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО - Цензор.НЕТ 4489
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09.05.2021 20:43 Ответить
А чого вони у шакаладі бовтаються?
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09.05.2021 21:46 Ответить
У зебилов дерьмо шоколадом называют??? Не удивлена...
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09.05.2021 22:20 Ответить
Ага... "Прокол" досадний...Бо Порох свою тюрму вкрав, а решту тюрем його агент, МАлюська, розпродав... Програма-максимум домогтися ПДЧ, програма-мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО - Цензор.НЕТ 409
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09.05.2021 22:11 Ответить
потому что два года зазирав в дупу оккупанта, зелю любит оккупант,зеля ему не сопротивляется.
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09.05.2021 17:23 Ответить
Немає президента в краіні , а є тупий блазень і наркоман !
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09.05.2021 17:48 Ответить
Переможцем всеукраїнської олімпіади в номінації "Твір на тему "Якби я був Президентом" став Петрик П. Програма-максимум домогтися ПДЧ, програма-мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО - Цензор.НЕТ 1878
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09.05.2021 17:00 Ответить
Ну понятно, извилина на попе обладает короткой памятью. Но для справки - ПОПо был президентом. Однотуровым. Уверен, ты и за него голосил среди этих 54%.
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09.05.2021 17:05 Ответить
Та ми пам"ятеаємо про Аппачі,тільки де вони?А Зеля ні чого не обіцяв,а купив Байрактари))
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09.05.2021 17:10 Ответить
процес підписання договору з Ердоганом стосовно постачання Байрактарів започаткував Порох.
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09.05.2021 17:16 Ответить
а зінченка теж поп замочив, вкупі з братом, шоб 2 рази не бігати?)) Ставку в подоляка хоч маєш, чи за мівіну надриваєшся?))
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09.05.2021 18:04 Ответить
Переможцем в номінації "Самий тупий комент дня." Став Віктор Б.
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09.05.2021 17:06 Ответить
я би не сказав...
Хоча... є ще номінації найбрехливіших і найподоляковіших. Там - претенденти Саша Симпсон та V-S 04d983c0
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09.05.2021 17:19 Ответить
ОМГ! Чего на самом деле может добиться козеля? Имитации игры на рояле хером. Хохота быдлопублики от чтения миниатюр того, кто сам себя откровенно называет тамбовским волком. Какое ПДЧ? Какое НАТО? А как потом в глаза путинХУЙЛО заглядывать? Пан Порошенко видно очень бы хотел желаемое выдать за действительное. Увы, рожденный ползать клоуном при дворах - летает плохо. Особенно это заметно среди тех и тем, кто эти дворы возглавляет.
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09.05.2021 17:03 Ответить
Пока у нас инвесторы засрашкинской экономики сидят не в тюрьмах,а громко вякают в Раде,не видать нам ПДЧ,как собственных ушей.
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09.05.2021 17:15 Ответить
не згоден. Он, в чехів, в мадьяр засшрашкині апологети навіть в урядуванні - але ж вони члени НАТО.
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09.05.2021 17:25 Ответить
Следом за твоим ******
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09.05.2021 18:14 Ответить
Какие усилия?!
В отпуск пора: оно уже неделю не отдыхало!
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09.05.2021 19:41 Ответить
урод. надо было выступать когда был президентом...а ты **** тогда молчало как рыба еще и музыкой заглушало вопросы людей..
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09.05.2021 19:57 Ответить
Програма-максимум домогтися ПДЧ, програма-мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО - Цензор.НЕТ 1109 Програма-максимум домогтися ПДЧ, програма-мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО - Цензор.НЕТ 1109 Наставник, вождь, учитель, заботящийся не о себе и офшоры яркое тому подтверждение Если бы власть не погрязла в корупции... .и Шокин на Библии в Австрии это подтвердил.. эффективность и професионализм попередника.
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09.05.2021 20:25 Ответить
Програма-максимум домогтися ПДЧ, програма-мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО - Цензор.НЕТ 6071
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09.05.2021 20:46 Ответить
порах брехло и его парахаботы
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09.05.2021 23:05 Ответить
Вот кто политический клоун так это порох. Главное вовремя новую сценку отыграть
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10.05.2021 10:52 Ответить
 
 