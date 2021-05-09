Программа-максимум добиться ПДЧ, программа-минимум - приглашения в Брюссель, - Порошенко призвал Зеленского приложить все усилия для участия в саммите НАТО

Международная коалиция в поддержку Украины, которую удалось сформировать в 2014-м году, так же значима, как в свое время антигитлеровская коалиция - об этом пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил во время акции "Первая минута мира". Акция состоялась традиционно 8 мая в 23 часов на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы.

"В этом смысле очень важным был визит в Киев государственного секретаря США господина Энтони Блинкена, потомка эмигрантов из Украины, из Переяслава. Из моего с ним общения, из его публичных заявлений очевидна готовность Соединенных Штатов и в дальнейшем помогать Украине в деле защиты суверенитета и территориальной целостности и независимости нашего государства", - отметил Порошенко.

По его убеждению, американская поддержка могла бы быть еще более мощной и действенной, если бы действующая власть в течение последних двух лет не свернула ряд важнейших реформ, в том числе в секторе обороны и безопасности, а также в антикоррупционной сфере.

"Если бы власть не погрязла в коррупции, если бы не подрывала доверие к себе со стороны новой американской администрации, которая еще с предыдущих времен является соавтором наших реформ 2014-19 годов, в совершенстве знает и понимает ситуацию в Украине", - отметил Порошенко.

"Как государственная оппозиция, мы воздерживались от критических заявлений до и во время визита. Но теперь стоит обратить внимание на то, что Владимира Зеленского, к сожалению, не пригласили с визитом в США на встречу с Байденом. Это более чем красноречиво и слишком бросается в глаза. Я хочу подчеркнуть, что в своем личном послании, которое я передал Государственному секретарю к руководству США, я обратился с просьбой пригласить президента Украины в Вашингтон как можно быстрее, или встретиться с ним в Европе желательно до встречи Байдена с Путиным", - сообщил Петр Порошенко.

"Забочусь не о личных интересах или имидже "великого", а о национальных интересах Украини, нашего государства. Я надеюсь, что власть сделает выводы и восстановит ту программу реформ, которая приближает нас к вступлению, гарантированного Конституцией, в Европейский Союз и НАТО", - отметил Петр Порошенко.

Он также напомнил, что в течение двух лет власть игнорировала и даже отрицала необходимость Плана действий по членству в Альянсе, признав свою ошибку только сейчас.

"Но мало записывать видосики или говорить правильные лозунги. Нужно еще реализовать намеченные цели. Как только мы узнали - как и Лондонский саммит 2019 года, сейчас встреча на саммите НАТО в Брюсселе в июне текущего года снова пройдет без украинского руководства. То, что в 2014-19 годах стало уже рутиной, теперь, к сожалению, для Украины почему-то превращается в недостижимую мечту", - отметил пятый Президент.

"Тем не менее я уверен, что еще есть возможность добиться для украинского президента приглашения на саммит НАТО, оно не потеряно, впереди больше, чем месяц. Я обращаюсь к Зеленскому как он любит, взять это дело под личный контроль, бросить все силы на организацию визита в Брюссель, где будет нынешний саммит. Это очень важно для Украины", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Программа-максимум - добиться предоставления ПДЧ до 2024 года. Программа-минимум - добейтесь, хотя бы приглашения, потому что его отсутствие - это провал неэффективного непрофессионального руководства страны", - резюмировал Петр Порошенко.