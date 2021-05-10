Воевавший за "ДНР" бразильский наемник Лусварги арестован на родине
Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом
Воевавшего на стороне подконтрольной России вооруженной группировки "ДНР" бразильца Рафаэля Лусварги арестовали на родине за хранение наркотиков и боеприпасов.
В его доме нашли 25 килограмм марихуаны, вещество похожее на кокаин и 350 патронов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на русскую службу Радио Свобода.
Лусварги вместе с еще одним местным жителем был остановлен в муниципалитете Президенти-Пруденти полицейским патрулем. Изначально он дал ложные показания о себе. Находившийся рядом с ним местный житель заявил полицейским, что хотел купить у Лусварги марихуану.
На допросе бывший боевик "ДНР" признался, что дома у него хранятся наркотики и патроны. Сообщается, что он добровольно передал ключ от своего жилища полицейским. Лусварги заявил, что приехал в муниципалитет Президенти-Пруденти в поисках работы. Наркотики и боеприпасы он хранил дома якобы по просьбе неизвестных лиц. За это ему платили 3000 реалов в месяц (около 570 долларов).
По версии правоохранительных органов Украины, Рафаэль Лусварги воевал на стороне "ДНР" с сентября 2014 года по май 2015-го. Он был командиром роты, инструктором и разведчиком, а также участвовал в боевых действиях. В его обязанности также входила вербовка других иностранцев в вооруженные формирования поддерживаемых Россией боевиков.
В октябре 2016 года Лусварги был задержан СБУ при попытке въезда в Украину. В январе 2017 года суд приговорил его к 13 годам тюрьмы по обвинению в терроризме и участии в незаконных вооруженных формированиях. Летом того же года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело на пересмотр.
После этого Лусварги жил в Свято-Покровском Голосеевском монастыре в Киеве. В 2018 году его схватили националисты и доставили в СБУ. В мае 2019 года суд вновь приговорил Лусварги к 13 годам тюрьмы по обвинению в участии в террористических организациях и незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины. В том же году он попал в список обмена пленными и был передан "ДНР".
Пожалуйста, подождите...
Лучше сразу умереть на улице.
Израиль-союзник Путина в его войне с Украиной. Как Япония была союзником Гитлера. /Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
А граждане не могут быть националистами? А националисты - не граждане?
Чел, если Вам лично слово националисты не нравится - это не повод искажать истину.
Теперь - посиди!)))))))