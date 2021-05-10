РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12322 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияЗа рубежом Агрессия России против Украины
15 994 60
арест (10379) Бразилия (259) терроризм (18674) Лусварги (30)

Воевавший за "ДНР" бразильский наемник Лусварги арестован на родине

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Воевавший за

Воевавшего на стороне подконтрольной России вооруженной группировки "ДНР" бразильца Рафаэля Лусварги арестовали на родине за хранение наркотиков и боеприпасов.

 В его доме нашли 25 килограмм марихуаны, вещество похожее на кокаин и 350 патронов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на русскую службу Радио Свобода.

Лусварги вместе с еще одним местным жителем был остановлен в муниципалитете Президенти-Пруденти полицейским патрулем. Изначально он дал ложные показания о себе. Находившийся рядом с ним местный житель заявил полицейским, что хотел купить у Лусварги марихуану.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал на два месяца наемника "ДНР" Лусварги. ВИДЕО

На допросе бывший боевик "ДНР" признался, что дома у него хранятся наркотики и патроны. Сообщается, что он добровольно передал ключ от своего жилища полицейским. Лусварги заявил, что приехал в муниципалитет Президенти-Пруденти в поисках работы. Наркотики и боеприпасы он хранил дома якобы по просьбе неизвестных лиц. За это ему платили 3000 реалов в месяц (около 570 долларов).

По версии правоохранительных органов Украины, Рафаэль Лусварги воевал на стороне "ДНР" с сентября 2014 года по май 2015-го. Он был командиром роты, инструктором и разведчиком, а также участвовал в боевых действиях. В его обязанности также входила вербовка других иностранцев в вооруженные формирования поддерживаемых Россией боевиков.

Также смотрите: "Рабочий монастыря": активисты передали СБУ бразильского наемника "ДНР" Лусварги. ФОТОрепортаж

В октябре 2016 года Лусварги был задержан СБУ при попытке въезда в Украину. В январе 2017 года суд приговорил его к 13 годам тюрьмы по обвинению в терроризме и участии в незаконных вооруженных формированиях. Летом того же года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело на пересмотр.

После этого Лусварги жил в Свято-Покровском Голосеевском монастыре в Киеве. В 2018 году его схватили националисты и доставили в СБУ. В мае 2019 года суд вновь приговорил Лусварги к 13 годам тюрьмы по обвинению в участии в террористических организациях и незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины. В том же году он попал в список обмена пленными и был передан "ДНР".

Также читайте: Суд приговорил бразильского террориста Лусварги к 13 годам тюрьмы за помощь наемникам РФ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
Хорошая новость. Я бы даже сказал, что новость приприятнейшая.
показать весь комментарий
10.05.2021 14:23
+15
Говорят, в бразильскую тюрьму лучше не попадать...
Лучше сразу умереть на улице.
показать весь комментарий
10.05.2021 14:22
+11
Националисты поймали и отвели в СБУ. И отдали в руки рашкованских агентов.
показать весь комментарий
10.05.2021 14:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Говорят, в бразильскую тюрьму лучше не попадать...
Лучше сразу умереть на улице.
показать весь комментарий
10.05.2021 14:22 Ответить
Пойдет к гиве и моторыле. На концерт кобздона.
показать весь комментарий
10.05.2021 15:03 Ответить
Бразильського найманця Лусваргі, який воював за "ДНР", заарештовано на батьківщині - Цензор.НЕТ 175
показать весь комментарий
10.05.2021 18:10 Ответить
Че не состоялся))))
показать весь комментарий
10.05.2021 23:39 Ответить
Хорошая новость. Я бы даже сказал, что новость приприятнейшая.
показать весь комментарий
10.05.2021 14:23 Ответить
Раз наши отпустили....Типа теперь оправдываемся рукой судьбы.
показать весь комментарий
10.05.2021 15:26 Ответить
Ну, отпустили действительно ваши, а вот мои бы сначала его глазное яблоко на его же седалище натянули, а уж потом и отпустили бы, в бразильское царствие небесное.
показать весь комментарий
10.05.2021 15:44 Ответить
Кадыров, ты?
показать весь комментарий
10.05.2021 15:50 Ответить
Борони Боже. Або ви з глузду з'їхали мені таке писати?
показать весь комментарий
10.05.2021 17:12 Ответить
Карма настигла... А наш СЮД - САМЫЙ ГУМАННЫЙ СЮД у мЫрЭ...
показать весь комментарий
10.05.2021 19:01 Ответить
ДОСИТЬ ПИСАТИ ЩО ВІДПУСТИВ СУД,ТЕРОРИСТІВ ВІДПУСКАЄ КОНКРЕТНИЙ СУДЯ, А НЕ БУДІВЛЯ.
показать весь комментарий
10.05.2021 19:44 Ответить
Нет! Система!
показать весь комментарий
10.05.2021 20:32 Ответить
Перед тем как отпустили, его в камере опустили и поломали руки. Читал статью , его адвокат плакался.Так что будет чей то синьоритой в бразильской тюрьме, опыт есть. Карма.
показать весь комментарий
11.05.2021 08:15 Ответить
Главное, что бы Украине этого гада не выдали...
показать весь комментарий
10.05.2021 16:04 Ответить
Тюрьма в Латинской Америке - это понадежней, чем камера на Лукьяновке (еще и платная, с повышенным комфортом). Даже подвал в лднр 5-звездочным отелем покажется.
показать весь комментарий
10.05.2021 14:27 Ответить
Знаток бразильских камер?
показать весь комментарий
10.05.2021 16:17 Ответить
Например.
показать весь комментарий
10.05.2021 16:32 Ответить
Патриот постит известия. сру?
показать весь комментарий
10.05.2021 22:25 Ответить
Достали, однако. Как содержат заключенных в Латинской Америке общеизвестно. Я ввел запрос в Гугл и дал ссылку на первое, что увидел.
показать весь комментарий
10.05.2021 22:39 Ответить
От BBC пойдет?
показать весь комментарий
10.05.2021 22:49 Ответить
Воевавший за "ДНР" бразильский наемник Лусварги арестован на родине/ Пример для Израиля , наёмники которой так же участвуют в войне на Донбассе на стороне террористов.
показать весь комментарий
10.05.2021 14:30 Ответить
мудило, на боці ЗСУ також є/були ізраїльтяни Бразильського найманця Лусваргі, який воював за "ДНР", заарештовано на батьківщині - Цензор.НЕТ 8288
показать весь комментарий
10.05.2021 15:32 Ответить
мудило, на боці ЗСУ також є/були ізраїльтяни .-Может, и были.И что с того, придурок.
Израиль-союзник Путина в его войне с Украиной. Как Япония была союзником Гитлера. /Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
показать весь комментарий
10.05.2021 18:05 Ответить
Ничего удивительного в том, что Израиль действует против украинского народа. Так было всегда, во все времена жиды выступали союзниками Польши в борьбе против украинского народа, сыграли решающую роль в уничтожении украинского народа русской ордой в годы ими же установленного комунистического режима на территории бывшей Российской империи. Израиль отказался признать голодоор украинцев 1932 года и этому не нужно удивляться так как именно жиды этот голодомор и устроили. Бесчинства жидов в Украине не прекращаются и сейчас, именно они возглавляют грабеж украинского народа, разграбили все, что осталось после СССР, и приступили к грабежу украинских черноземов, протащив закон через своих прилсужников, о рынке земли.
показать весь комментарий
10.05.2021 20:41 Ответить
Абсолюдное зло вы правы иногда устраивали им погромы они тикали молочник шолом алейхима.. но всегда приползали назад и вопили какие они обиженые
показать весь комментарий
11.05.2021 03:16 Ответить
Националисты поймали и отвели в СБУ. И отдали в руки рашкованских агентов.
показать весь комментарий
10.05.2021 14:31 Ответить
А прятала его так называемая "украинская" церковь...
показать весь комментарий
10.05.2021 15:39 Ответить
телепортировался однако. вроде ж честно сидел и никуда не рыпался. наниматели постарались. видимо уж очень близко сидел
показать весь комментарий
10.05.2021 14:43 Ответить
А кто судья Апелляционного суда, что освободил Рафаеля? Широкой души человечище, он бы и Гитлера освободил.
показать весь комментарий
10.05.2021 14:54 Ответить
його на обмін віддали, тому типа "звільнили", всю ту кацапську нечисть, що на обмін віддавали, "звільняли" або запобіжний міняли або "умовно", щоб воно могло з тюрми вийти і так обмінювали. А по факту вироки і все діє, спробують потрапити в Україну зову, сядуть.
показать весь комментарий
11.05.2021 07:30 Ответить
Неравнодушные к чему? К чему именно неравнодушные? К бразильским прелестям? Бразильського найманця Лусваргі, який воював за "ДНР", заарештовано на батьківщині - Цензор.НЕТ 2559

А граждане не могут быть националистами? А националисты - не граждане?
Чел, если Вам лично слово националисты не нравится - это не повод искажать истину.
показать весь комментарий
10.05.2021 15:06 Ответить
Xорошо в Бразилии платят за xранение мариxуаны и патронов - аж 570 долл в месяц Бразильського найманця Лусваргі, який воював за "ДНР", заарештовано на батьківщині - Цензор.НЕТ 2045 Можно жить Бразильського найманця Лусваргі, який воював за "ДНР", заарештовано на батьківщині - Цензор.НЕТ 6527
показать весь комментарий
10.05.2021 15:58 Ответить
От погуглив і узнав, що в них середня зп менше, ніж у нас - 463 бакси всього...
показать весь комментарий
10.05.2021 19:43 Ответить
Хочеться подякувати ДНР, за те що наставили молодого бразильця на правильну дорогу, Наркотики та зброя - це ознаки Русского Міра у Бразилії! Політика ПУТІН ФІРШТЕЙН у дії у Латинський Америці! Нехай бразильці скуштують, до чого веде RT, яке вони пустили на свої екрани!
показать весь комментарий
10.05.2021 18:50 Ответить
там зоны посуровее чем в Украине. этому дамбасскому наваросу там враз сделают самба ди жанейро и превратят в дикую обезьяну.
показать весь комментарий
10.05.2021 19:32 Ответить
Покатался, тварь?
Теперь - посиди!)))))))
показать весь комментарий
10.05.2021 19:45 Ответить
Дивно те, що цього покидька СБУ арештувало, виисунуло звинуувачення і передало до суду, його засудили на 13 років, а украінський апеляційний суд його відпустив і це падло вільно гуляло по Києву, аж поки націоналісти його випадково не побачили на вулиці і не відвели в СБУ знову. І наша, не украінська , прокуратура відкрила проти націоналістів карну справу за статтею "незаконе утримування людини" !!!!! Ну як вам, панове 80% ідіотів на це реагувати? Це завдяки вам Украіною правлять ось такі негідники і чинять свій суд над патріотами.
показать весь комментарий
10.05.2021 20:29 Ответить
Украина должна выявлять личности ВСЕХ боевиков воевавших против НЕЕ и значит априори нарушавшие мировое законодательство,и обявлять их в Интерпол. Чтобы эти дебилы и нелюди боялись и шагу сделать из своей страны. А еще лучше сделать как Израиль-уничтожать их и в их собственной стране где они будут прятатся от мирового правосудия. Удил хоть одного Украинца?-должен плохо спать всю жизнь и сдохнуть насильственной смертью!
показать весь комментарий
10.05.2021 20:56 Ответить
++++++ Люто плюсую !
показать весь комментарий
10.05.2021 23:23 Ответить
Схоже,найспокійніший час в його житті був саме у нас в Україні.Не стріляли,не дуже били,навіть годували.Хіба що лайку довелося про себе послухати,так він же все одно її не розумів.Морду дебільнувату навчився робити - так то робота над собою.
показать весь комментарий
10.05.2021 21:56 Ответить
Апелляционний суд Киева партиотов садит, сепаров отпускает. Про печерский "суд" я вообще молчу.
показать весь комментарий
10.05.2021 22:23 Ответить
Як то кажуть " доигрался хер на скрипке... очень музыку любил !"
показать весь комментарий
10.05.2021 23:20 Ответить
За ногу повісить. А як подохне зарить в скотомогильнику.
показать весь комментарий
10.05.2021 23:21 Ответить
2017 плюс 13 років дорівнює 2030 рік. Хто його поміняв на миротворчі понти? Влада зміниться і це питання буде підняте.
показать весь комментарий
10.05.2021 23:43 Ответить
Бразильский казачёк.Сколько такого говна по Украинской земле шляется.
показать весь комментарий
10.05.2021 23:51 Ответить
чому я не вірю в націоналістичні тусовки в Україні це те, що на геїв в них сила є, а такі от "монастирі" попалити кішка в кегебе напевно
показать весь комментарий
11.05.2021 00:30 Ответить
Бо геї після нападів глибоко стурбуються. А москало-попи можуть тітушню найняти і від3,14здити, і зшити кримінальну справу в кишеньковому прокацапленому суді і посадити
показать весь комментарий
11.05.2021 08:50 Ответить
"У 2018 році його схопили націоналісти Джерело: https://censor.net/ua/n3264345" це де статті пишуть цим журнашлюхам і дурналістам, на кацапії?
показать весь комментарий
11.05.2021 07:26 Ответить
Був Рафаель Лусваргі, сяде - і стане Рафаеллою Анусдрані
показать весь комментарий
11.05.2021 08:28 Ответить
 
 