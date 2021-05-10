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Бразильського найманця Лусваргі, який воював за "ДНР", заарештовано на батьківщині

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Бразильського найманця Лусваргі, який воював за

Бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці підконтрольного Росії збройного угруповання "ДНР", заарештували на батьківщині за зберігання наркотиків і боєприпасів.

У його будинку знайшли 25 кілограмів марихуани, речовину, схожу на кокаїн, та 350 набоїв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу Радіо Свобода.

Лусваргі разом зі ще одним місцевим жителем зупинив у муніципалітеті Президенти-Пруденти поліцейський патруль. Спочатку він дав неправдиві свідчення про себе. Місцевий житель, який перебував поруч з ним, заявив поліцейським, що хотів купити у Лусваргі марихуану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бразильського терориста Лусваргі засудили до 13 років в'язниці за допомогу найманцям РФ

На допиті колишній бойовик "ДНР" зізнався, що вдома в нього зберігаються наркотики і набої. Повідомляється, що він добровільно передав ключ від свого житла поліцейським. Лусваргі заявив, що приїхав у муніципалітет Президенти-Пруденти в пошуках роботи. Наркотики і боєприпаси він зберігав удома нібито на прохання невідомих осіб. За це йому платили 3000 реалів на місяць (приблизно 570 доларів).

За версією правоохоронних органів України, Рафаель Лусваргі воював на боці "ДНР" з вересня 2014 року по травень 2015-го. Він був командиром роти, інструктором і розвідником, а також брав участь у бойових діях. До його обов'язків також входило вербування інших іноземців до збройних формувань підтримуваних Росією бойовиків.

Також читайте: Один із захисників донецького аеропорту на суді впізнав у Лусваргі терориста

У жовтні 2016 року Лусваргі був затриманий СБУ під час спроби в'їзду в Україну. У січні 2017 року суд засудив його до 13 років в'язниці за обвинуваченням у тероризмі та участі в незаконних збройних формуваннях. Влітку того ж року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу на перегляд.

Після цього Лусваргі жив у Свято-Покровському Голосіївському монастирі в Києві. У 2018 році його схопили націоналісти і доставили в СБУ. У травні 2019 року суд знову засудив Лусваргі до 13 років в'язниці за обвинуваченням в участі в терористичних організаціях і незаконних збройних формуваннях на сході України. Того ж року він потрапив до списку обміну полоненими і був переданий "ДНР".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Хорошая новость. Я бы даже сказал, что новость приприятнейшая.
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10.05.2021 14:23
+15
Говорят, в бразильскую тюрьму лучше не попадать...
Лучше сразу умереть на улице.
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10.05.2021 14:22
+11
Националисты поймали и отвели в СБУ. И отдали в руки рашкованских агентов.
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10.05.2021 14:31
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Говорят, в бразильскую тюрьму лучше не попадать...
Лучше сразу умереть на улице.
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10.05.2021 14:22 Відповісти
Пойдет к гиве и моторыле. На концерт кобздона.
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10.05.2021 15:03 Відповісти
Бразильського найманця Лусваргі, який воював за "ДНР", заарештовано на батьківщині - Цензор.НЕТ 175
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10.05.2021 18:10 Відповісти
Че не состоялся))))
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10.05.2021 23:39 Відповісти
Хорошая новость. Я бы даже сказал, что новость приприятнейшая.
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10.05.2021 14:23 Відповісти
Раз наши отпустили....Типа теперь оправдываемся рукой судьбы.
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10.05.2021 15:26 Відповісти
Ну, отпустили действительно ваши, а вот мои бы сначала его глазное яблоко на его же седалище натянули, а уж потом и отпустили бы, в бразильское царствие небесное.
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10.05.2021 15:44 Відповісти
Кадыров, ты?
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10.05.2021 15:50 Відповісти
Борони Боже. Або ви з глузду з'їхали мені таке писати?
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10.05.2021 17:12 Відповісти
Карма настигла... А наш СЮД - САМЫЙ ГУМАННЫЙ СЮД у мЫрЭ...
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10.05.2021 19:01 Відповісти
ДОСИТЬ ПИСАТИ ЩО ВІДПУСТИВ СУД,ТЕРОРИСТІВ ВІДПУСКАЄ КОНКРЕТНИЙ СУДЯ, А НЕ БУДІВЛЯ.
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10.05.2021 19:44 Відповісти
Нет! Система!
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10.05.2021 20:32 Відповісти
Перед тем как отпустили, его в камере опустили и поломали руки. Читал статью , его адвокат плакался.Так что будет чей то синьоритой в бразильской тюрьме, опыт есть. Карма.
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11.05.2021 08:15 Відповісти
Главное, что бы Украине этого гада не выдали...
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10.05.2021 16:04 Відповісти
Тюрьма в Латинской Америке - это понадежней, чем камера на Лукьяновке (еще и платная, с повышенным комфортом). Даже подвал в лднр 5-звездочным отелем покажется.
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10.05.2021 14:27 Відповісти
Знаток бразильских камер?
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10.05.2021 16:17 Відповісти
Например.
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10.05.2021 16:32 Відповісти
Патриот постит известия. сру?
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10.05.2021 22:25 Відповісти
Достали, однако. Как содержат заключенных в Латинской Америке общеизвестно. Я ввел запрос в Гугл и дал ссылку на первое, что увидел.
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10.05.2021 22:39 Відповісти
От BBC пойдет?
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10.05.2021 22:49 Відповісти
Воевавший за "ДНР" бразильский наемник Лусварги арестован на родине/ Пример для Израиля , наёмники которой так же участвуют в войне на Донбассе на стороне террористов.
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10.05.2021 14:30 Відповісти
мудило, на боці ЗСУ також є/були ізраїльтяни Бразильського найманця Лусваргі, який воював за "ДНР", заарештовано на батьківщині - Цензор.НЕТ 8288
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10.05.2021 15:32 Відповісти
мудило, на боці ЗСУ також є/були ізраїльтяни .-Может, и были.И что с того, придурок.
Израиль-союзник Путина в его войне с Украиной. Как Япония была союзником Гитлера. /Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
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10.05.2021 18:05 Відповісти
Ничего удивительного в том, что Израиль действует против украинского народа. Так было всегда, во все времена жиды выступали союзниками Польши в борьбе против украинского народа, сыграли решающую роль в уничтожении украинского народа русской ордой в годы ими же установленного комунистического режима на территории бывшей Российской империи. Израиль отказался признать голодоор украинцев 1932 года и этому не нужно удивляться так как именно жиды этот голодомор и устроили. Бесчинства жидов в Украине не прекращаются и сейчас, именно они возглавляют грабеж украинского народа, разграбили все, что осталось после СССР, и приступили к грабежу украинских черноземов, протащив закон через своих прилсужников, о рынке земли.
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10.05.2021 20:41 Відповісти
Абсолюдное зло вы правы иногда устраивали им погромы они тикали молочник шолом алейхима.. но всегда приползали назад и вопили какие они обиженые
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11.05.2021 03:16 Відповісти
Националисты поймали и отвели в СБУ. И отдали в руки рашкованских агентов.
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10.05.2021 14:31 Відповісти
А прятала его так называемая "украинская" церковь...
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10.05.2021 15:39 Відповісти
телепортировался однако. вроде ж честно сидел и никуда не рыпался. наниматели постарались. видимо уж очень близко сидел
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10.05.2021 14:43 Відповісти
А кто судья Апелляционного суда, что освободил Рафаеля? Широкой души человечище, он бы и Гитлера освободил.
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10.05.2021 14:54 Відповісти
його на обмін віддали, тому типа "звільнили", всю ту кацапську нечисть, що на обмін віддавали, "звільняли" або запобіжний міняли або "умовно", щоб воно могло з тюрми вийти і так обмінювали. А по факту вироки і все діє, спробують потрапити в Україну зову, сядуть.
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11.05.2021 07:30 Відповісти
Неравнодушные к чему? К чему именно неравнодушные? К бразильским прелестям? Бразильського найманця Лусваргі, який воював за "ДНР", заарештовано на батьківщині - Цензор.НЕТ 2559

А граждане не могут быть националистами? А националисты - не граждане?
Чел, если Вам лично слово националисты не нравится - это не повод искажать истину.
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10.05.2021 15:06 Відповісти
Xорошо в Бразилии платят за xранение мариxуаны и патронов - аж 570 долл в месяц Бразильського найманця Лусваргі, який воював за "ДНР", заарештовано на батьківщині - Цензор.НЕТ 2045 Можно жить Бразильського найманця Лусваргі, який воював за "ДНР", заарештовано на батьківщині - Цензор.НЕТ 6527
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10.05.2021 15:58 Відповісти
От погуглив і узнав, що в них середня зп менше, ніж у нас - 463 бакси всього...
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10.05.2021 19:43 Відповісти
Хочеться подякувати ДНР, за те що наставили молодого бразильця на правильну дорогу, Наркотики та зброя - це ознаки Русского Міра у Бразилії! Політика ПУТІН ФІРШТЕЙН у дії у Латинський Америці! Нехай бразильці скуштують, до чого веде RT, яке вони пустили на свої екрани!
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10.05.2021 18:50 Відповісти
там зоны посуровее чем в Украине. этому дамбасскому наваросу там враз сделают самба ди жанейро и превратят в дикую обезьяну.
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10.05.2021 19:32 Відповісти
Покатался, тварь?
Теперь - посиди!)))))))
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10.05.2021 19:45 Відповісти
Дивно те, що цього покидька СБУ арештувало, виисунуло звинуувачення і передало до суду, його засудили на 13 років, а украінський апеляційний суд його відпустив і це падло вільно гуляло по Києву, аж поки націоналісти його випадково не побачили на вулиці і не відвели в СБУ знову. І наша, не украінська , прокуратура відкрила проти націоналістів карну справу за статтею "незаконе утримування людини" !!!!! Ну як вам, панове 80% ідіотів на це реагувати? Це завдяки вам Украіною правлять ось такі негідники і чинять свій суд над патріотами.
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10.05.2021 20:29 Відповісти
Украина должна выявлять личности ВСЕХ боевиков воевавших против НЕЕ и значит априори нарушавшие мировое законодательство,и обявлять их в Интерпол. Чтобы эти дебилы и нелюди боялись и шагу сделать из своей страны. А еще лучше сделать как Израиль-уничтожать их и в их собственной стране где они будут прятатся от мирового правосудия. Удил хоть одного Украинца?-должен плохо спать всю жизнь и сдохнуть насильственной смертью!
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10.05.2021 20:56 Відповісти
++++++ Люто плюсую !
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10.05.2021 23:23 Відповісти
Схоже,найспокійніший час в його житті був саме у нас в Україні.Не стріляли,не дуже били,навіть годували.Хіба що лайку довелося про себе послухати,так він же все одно її не розумів.Морду дебільнувату навчився робити - так то робота над собою.
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10.05.2021 21:56 Відповісти
Апелляционний суд Киева партиотов садит, сепаров отпускает. Про печерский "суд" я вообще молчу.
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10.05.2021 22:23 Відповісти
Як то кажуть " доигрался хер на скрипке... очень музыку любил !"
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10.05.2021 23:20 Відповісти
За ногу повісить. А як подохне зарить в скотомогильнику.
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10.05.2021 23:21 Відповісти
2017 плюс 13 років дорівнює 2030 рік. Хто його поміняв на миротворчі понти? Влада зміниться і це питання буде підняте.
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10.05.2021 23:43 Відповісти
Бразильский казачёк.Сколько такого говна по Украинской земле шляется.
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10.05.2021 23:51 Відповісти
чому я не вірю в націоналістичні тусовки в Україні це те, що на геїв в них сила є, а такі от "монастирі" попалити кішка в кегебе напевно
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11.05.2021 00:30 Відповісти
Бо геї після нападів глибоко стурбуються. А москало-попи можуть тітушню найняти і від3,14здити, і зшити кримінальну справу в кишеньковому прокацапленому суді і посадити
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11.05.2021 08:50 Відповісти
"У 2018 році його схопили націоналісти Джерело: https://censor.net/ua/n3264345" це де статті пишуть цим журнашлюхам і дурналістам, на кацапії?
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11.05.2021 07:26 Відповісти
Був Рафаель Лусваргі, сяде - і стане Рафаеллою Анусдрані
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11.05.2021 08:28 Відповісти
 
 