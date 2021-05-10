Бразильського найманця Лусваргі, який воював за "ДНР", заарештовано на батьківщині

Бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці підконтрольного Росії збройного угруповання "ДНР", заарештували на батьківщині за зберігання наркотиків і боєприпасів.

У його будинку знайшли 25 кілограмів марихуани, речовину, схожу на кокаїн, та 350 набоїв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу Радіо Свобода.

Лусваргі разом зі ще одним місцевим жителем зупинив у муніципалітеті Президенти-Пруденти поліцейський патруль. Спочатку він дав неправдиві свідчення про себе. Місцевий житель, який перебував поруч з ним, заявив поліцейським, що хотів купити у Лусваргі марихуану.

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На допиті колишній бойовик "ДНР" зізнався, що вдома в нього зберігаються наркотики і набої. Повідомляється, що він добровільно передав ключ від свого житла поліцейським. Лусваргі заявив, що приїхав у муніципалітет Президенти-Пруденти в пошуках роботи. Наркотики і боєприпаси він зберігав удома нібито на прохання невідомих осіб. За це йому платили 3000 реалів на місяць (приблизно 570 доларів).

За версією правоохоронних органів України, Рафаель Лусваргі воював на боці "ДНР" з вересня 2014 року по травень 2015-го. Він був командиром роти, інструктором і розвідником, а також брав участь у бойових діях. До його обов'язків також входило вербування інших іноземців до збройних формувань підтримуваних Росією бойовиків.

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У жовтні 2016 року Лусваргі був затриманий СБУ під час спроби в'їзду в Україну. У січні 2017 року суд засудив його до 13 років в'язниці за обвинуваченням у тероризмі та участі в незаконних збройних формуваннях. Влітку того ж року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу на перегляд.

Після цього Лусваргі жив у Свято-Покровському Голосіївському монастирі в Києві. У 2018 році його схопили націоналісти і доставили в СБУ. У травні 2019 року суд знову засудив Лусваргі до 13 років в'язниці за обвинуваченням в участі в терористичних організаціях і незаконних збройних формуваннях на сході України. Того ж року він потрапив до списку обміну полоненими і був переданий "ДНР".