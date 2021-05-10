ФБР подтвердило, что хакеры из РФ атаковали трубопровод в США
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Хакерскую атаку на американский трубопровод Colonial Pipeline действительно провела группировка DarkSide.
Об этом заявили в понедельник в ФБР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"ФБР подтверждает, что группировка DarkSide несет ответственность за атаку на сеть Colonial Pipeline", - говорится в заявлении.
ФБР отмечает, что продолжает расследование происшествия.
Ранее о причастности данной группировки сообщало со ссылкой на источники агентство Associated Press. По информации собеседников агентства, целью атаки было вымогательство денежных средств.
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В сообщении Associated Press говорилось, что речь идет о хакерской группировке, действующей с августа 2020 года. Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США, - 7 мая 2021 года. Его работа все еще не восстановлена.
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_Агент врага США стал их президентом. Действовал изнутри на уничтожение НАТО, которое единственно защищает Европу от расии. Разрушал изнутри США, попытался узурпировать власть и установить диктатуру, а когда
проигралпотерпел поражение на выборах - устроил госпереворот, к счастью неудавшийся. И это далеко не полный список атак и нападений рашистов на Штаты, ответом на всё перечисленное по большей части стала лишь пустая болтовня и смешные санкции. В действительности адекватного ответа - эффективного - нет. Не потому что нет возможности - а потому что нет воли. Тряпки и слизняки там наверху.
https://www.youtube.com/watch?v=8i5l-NMx_S8
Это я тут выдал на уровне распальцвыки. В серьезных системах выход в соседние сети ограничен передачей данных наружу, но даже это не является панацеей(, хотя служит штличной гарантией от вмешательства извне.
Нарисуйте СВОЙ протокол обмена с жестким контролем (проверкой) пакетов обмена, закройте все дишние порты и вам будет счасИе. И хакеры пойдут к Факерам. Упрощенно, но по сути верно.
неграмипутлером на коленираком.
Сподіваюсь, американці не забаряться з відповіддю.
Колись Кутузов, у 1812-му, сказав "Щоб врятувати Россію треба спалити Москву". На сьогодні актуально трішечки перефразувати: "Щоб врятувати світ треба знищити московію"
"Коррумпированное российское правительство однажды падет. Борьба за то, чтобы этот день наступил как можно скорее, идет прямо сейчас, и я хочу быть ее частью".
В утечке - документы из электронных почт российских посольств в Панаме и Бангладеш. Еще один взломанный ящик принадлежит Александру Геннадьевичу Шмуратову, - судя по открытым данным, человек с таким именем работает в валютно-финансовом департаменте МИД. К архиву приложены логины, пароли и сетевые адреса почт. Но самих писем в утечке нет, да и файлов - всего несколько сотен, все они поместились бы на оптическом диске.
Впрочем, и этого массива достаточно, чтобы составить некоторое впечатление о работе российских дипломатов.
Поэтому и дипломатично выразился "пока что нет данных". Не сказал "нет", чтобы его как Трампа не обвиняли в потакании русским - сказал "пока что нет", типа "разбираемся". На Западе любят всё доказывать и аккуратно документировать. А тем временем ответка прилетит "без лишних задержек, но непублично".
На Западе хотят, чтобы рф сама упала, а не её "упали". То есть толкают к обрыву, но незаметно (санкциями разными, тактикой тысячи мелких порезов). Чтобы без ответного ядерного удара. Типа "сами развалились, мы тут причём". Вот только это игра в долгую. Мы можем и не дожить до финала . . . С 1939-1946 (присоединения Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии, Бессарабии, оккупации Восточной Европы) до воссоединения Германии и развала СССР в 1989-1991 тоже много кто не дожил . . .
Как-то так я это вижу.
И "Вот только это игра в долгую. Мы можем и не дожить до финала" - особо актуально.
И вдвойне актуально с тек. властью, избранной мудрым наридом
"По словам президента, пока нет указаний на то, что к кибератаке на Colonial Pipeline причастна Россия. Он заявил, что по-прежнему намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным."
_Т. е. это не расия, а так, детишки пошалили... самодеятельные хулиганы. В общем намерен спустить это путлеру с рук. Ничтожество! Ну а путлер теперь гарантированно зайдёт ещё дальше.
Все-таки, Достоевский гениальный писатель и знаток русской души, - он все это уже описал в "Записках из подполья". И финал будет тот же...
Сказано в 1946 году:
"За всю историю не было другой такой войны, которую человечество могло бы предотвратить столь легко, если бы своевременно приняло необходимые меры. И именно эта война оказалась самой страшной и разрушительной в истории, именно она опустошила необозримые пространства и привела к гибели бесчисленного множества людей...
Постепенно, одна за другой, все страны оказались втянуты в тот страшный водоворот событий. Мы, безусловно, не должны повторять свои ошибки.
Человечество не может быть в безопасности, пока Европа ослаблена и разобщена, пока в ней есть страны-диктаторы и страны-изгои.
Имея возможность в годы войны наблюдать за нашими русскими друзьями и союзниками, я пришел к убеждению, что ничто не вызывает у них такого восхищения, как сила, и ничто не вызывает такого презрения, как слабость, особенно в военной сфере... Мы вряд ли можем позволить себе столь серьезно рисковать своим будущим, пробуждая в наших политических оппонентах желание помериться с нами военной мощью. Если наши государства проявят слабость и нерешительность, если драгоценное время будет упущено, тогда всех нас ждет неминуемая катастрофа".
Уинстон Черчилль, фрагменты выступлений о Второй мировой войне и послевоенном мире с Россией от 16 ноября 1945 и 5 марта 1946 годов.
Об этом пишет CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного кибер-чиновника.
"Преступная группа из России под названием "DarkSide", как полагают, несет ответственность за кибератаку с использованием программ-вымогателей на Colonial Pipeline", - пишет издание.
По словам источника, DarkSide обычно нацелен на страны, не говорящие по-русски.
Везде рогатое кацапьё просто терроризирует весь мир , нет слов 😡