ФБР подтвердило, что хакеры из РФ атаковали трубопровод в США

Хакерскую атаку на американский трубопровод Colonial Pipeline действительно провела группировка DarkSide.

Об этом заявили в понедельник в ФБР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"ФБР подтверждает, что группировка DarkSide несет ответственность за атаку на сеть Colonial Pipeline", - говорится в заявлении.

ФБР отмечает, что продолжает расследование происшествия.

Ранее о причастности данной группировки сообщало со ссылкой на источники агентство Associated Press. По информации собеседников агентства, целью атаки было вымогательство денежных средств.

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В сообщении Associated Press говорилось, что речь идет о хакерской группировке, действующей с августа 2020 года. Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США, - 7 мая 2021 года. Его работа все еще не восстановлена.