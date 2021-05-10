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ФБР подтвердило, что хакеры из РФ атаковали трубопровод в США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ФБР подтвердило, что хакеры из РФ атаковали трубопровод в США

Хакерскую атаку на американский трубопровод Colonial Pipeline действительно провела группировка DarkSide.

Об этом заявили в понедельник в ФБР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"ФБР подтверждает, что группировка DarkSide несет ответственность за атаку на сеть Colonial Pipeline", - говорится в заявлении.

ФБР отмечает, что продолжает расследование происшествия.

Ранее о причастности данной группировки сообщало со ссылкой на источники агентство Associated Press. По информации собеседников агентства, целью атаки было вымогательство денежных средств.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия совершила хакерскую атаку на крупнейший трубопровод США, страна объявляла чрезвычайное положение, - CNN

В сообщении Associated Press говорилось, что речь идет о хакерской группировке, действующей с августа 2020 года. Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США, - 7 мая 2021 года. Его работа все еще не восстановлена.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+25
Нема довбонутим спокою. Самі по- людськи не живуть і іншим не дають.
Сподіваюсь, американці не забаряться з відповіддю.
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10.05.2021 20:33
+17
Пусть штаты в ответ выразят глубокое беспокойство. Им это не привыкать.
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10.05.2021 20:30
+13
Здається, Джохар Дудаєв казав, що головною метою "руського міру" є затягнення всіх до тієї вигрібної ями, яку вони називать "цивілізацією"... Не такими словами, але зміст саме той
Колись Кутузов, у 1812-му, сказав "Щоб врятувати Россію треба спалити Москву". На сьогодні актуально трішечки перефразувати: "Щоб врятувати світ треба знищити московію"
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10.05.2021 20:58
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Сдавайтесь людоедам, пустозвоны...
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10.05.2021 20:26 Ответить
Ну-ну ФБР підтвердило, що хакери з РФ атакували трубопровід у США - Цензор.НЕТ 6002
_Агент врага США стал их президентом. Действовал изнутри на уничтожение НАТО, которое единственно защищает Европу от расии. Разрушал изнутри США, попытался узурпировать власть и установить диктатуру, а когда проиграл потерпел поражение на выборах - устроил госпереворот, к счастью неудавшийся. И это далеко не полный список атак и нападений рашистов на Штаты, ответом на всё перечисленное по большей части стала лишь пустая болтовня и смешные санкции. В действительности адекватного ответа - эффективного - нет. Не потому что нет возможности - а потому что нет воли. Тряпки и слизняки там наверху.
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10.05.2021 21:26 Ответить
Точнее и не скажешь!(
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10.05.2021 21:41 Ответить
а шо, кнопку нажать слабО? ублюдки... ФБР подтвердило, что хакеры из РФ атаковали трубопровод в США - Цензор.НЕТ 6108 ФБР подтвердило, что хакеры из РФ атаковали трубопровод в США - Цензор.НЕТ 1884
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10.05.2021 20:27 Ответить
США сейчас живут в парадигме "РФ должна занять нашу сторону в борьбе с КНР" вместо "РФ должна закататься в радиоактивное стекло в назидание КНР".
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10.05.2021 21:44 Ответить
При чем здесь интернет к газопроводу? Если все стратегические штуки имеют закрытые внутренние сети.
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10.05.2021 20:29 Ответить
Видать, в Штатах рубильник называют интернетом... ФБР подтвердило, что хакеры из РФ атаковали трубопровод в США - Цензор.НЕТ 458
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10.05.2021 20:35 Ответить
Трубопровод не управляется рубильником с положением Вкл и Выкл. На его протяженности есть насосные станции, поддерживающие нужное давление. Управляются внутренней компьютерной системой у которой, естественно, есть выход в интернет.
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10.05.2021 20:57 Ответить
"...у которой, естественно, есть выход в интернет" - Это чтобы диверсантам было удобней, надо полагать.
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10.05.2021 21:02 Ответить
Цивилизованный мир живет понятиями удобства, а не обрубать интернет из-за диверсантов.
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10.05.2021 21:05 Ответить
Зачем у тебя дома дверь с замком? Неудобно же!
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10.05.2021 21:48 Ответить
Зручніше, ніж стіни без дверей і вікон.
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10.05.2021 22:52 Ответить
Это чтобы по интеренету управлять...В России - чукча на проводе....
https://www.youtube.com/watch?v=8i5l-NMx_S8
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11.05.2021 00:46 Ответить
Иран бы это давно проделал - ему терять нечего! То же самое касается воды и электрики, если там выход в интернет тоже есть
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10.05.2021 21:03 Ответить
А зачем это Ирану? Пакостить по всему миру прерогатива путлерашки.
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10.05.2021 21:08 Ответить
А ничего, что Иран под Штатовскими санкциями уже десятилетия?
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10.05.2021 21:13 Ответить
И что, еще раз говорю цивилизованные международные отношения, а не игра чапая шахматными фигурами потому доска тоже в клеточку.
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10.05.2021 21:20 Ответить
рассмешил. где иран, а где цивилизация? иран = паРаша, хотя тут можно поспорит, кто из них "цивилизованнее".
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10.05.2021 22:27 Ответить
И спорить не надо, однозначно Иран цивилизованнее.
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10.05.2021 22:30 Ответить
При чому тут Іран? Бєня купив у Штатах 13 сталеплавильних заводів, два хмарочоса офісних центрів, і це ще не все... Йому нічого не варто купити трійко компетентних хакерів. У нього тільки в Приватбанку було своїх тисяча програмістів ))
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10.05.2021 21:12 Ответить
не было там тысячи программистов и близко. а вот криминальные колл-центры на 1000 операторов были, и есть сейчас ФБР підтвердило, що хакери з РФ атакували трубопровід у США - Цензор.НЕТ 3111
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10.05.2021 22:31 Ответить
Нормальные схемы управления объектами с удаленным доступом предусматривают ограничение доступа (макадреса, порты входа, дополнительные условия...) со стороны управляющих элементов системы, сами управляющие элементы максимально закрыты от инета.

Это я тут выдал на уровне распальцвыки. В серьезных системах выход в соседние сети ограничен передачей данных наружу, но даже это не является панацеей(, хотя служит штличной гарантией от вмешательства извне.
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10.05.2021 21:33 Ответить
Ну а хакеры и нужны ломать систему защиты. Только толковые хакеры следов не оставляют в большинстве случаев. А ольгинские где только не обсирались.
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10.05.2021 21:36 Ответить
Есть невзламываемые стстемы. Взламываются системы с широким доступом.

Нарисуйте СВОЙ протокол обмена с жестким контролем (проверкой) пакетов обмена, закройте все дишние порты и вам будет счасИе. И хакеры пойдут к Факерам. Упрощенно, но по сути верно.
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10.05.2021 21:49 Ответить
Это уже проблемы компании-владельца. Я начинал комментировать с момента совета одного из читателей просто отключить интернет.
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10.05.2021 21:54 Ответить
Непуганные онЕ!
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10.05.2021 22:14 Ответить
Сейчас поднавалят санкций и увидим кто будет непуганный.
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10.05.2021 22:20 Ответить
Ви про чито? Я про кампании америки? А ви? Ви вааще текст читаете?
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10.05.2021 22:25 Ответить
Санкции США своим компаниям не назначают) А парашке в самое то место, откуда у них все растет.
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10.05.2021 22:33 Ответить
Пусть штаты в ответ выразят глубокое беспокойство. Им это не привыкать.
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10.05.2021 20:30 Ответить
у абамы тоже все углы пристреляны
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10.05.2021 21:01 Ответить
Интересно что в ответ США сделает?
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10.05.2021 20:30 Ответить
Станет перед неграми путлером на колени раком.
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10.05.2021 20:36 Ответить
Та у нас хрякеры вообще отдали трубопровод в пользу мертвечука в 2015-м. Хорошо хоть недавно по рукам надавали и вернули
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10.05.2021 20:31 Ответить
Пусть Зеленский выразит озабоченость.
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10.05.2021 20:33 Ответить
Нема довбонутим спокою. Самі по- людськи не живуть і іншим не дають.
Сподіваюсь, американці не забаряться з відповіддю.
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10.05.2021 20:33 Ответить
Здається, Джохар Дудаєв казав, що головною метою "руського міру" є затягнення всіх до тієї вигрібної ями, яку вони називать "цивілізацією"... Не такими словами, але зміст саме той
Колись Кутузов, у 1812-му, сказав "Щоб врятувати Россію треба спалити Москву". На сьогодні актуально трішечки перефразувати: "Щоб врятувати світ треба знищити московію"
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10.05.2021 20:58 Ответить
нужно срочно выразить озабоченность !
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10.05.2021 20:33 Ответить
это хорошо...выдрачивайте Байдена побольше)))
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10.05.2021 20:40 Ответить
я скажу так - ***** зассыт, если ракеты будут выпущены, славяне никогда не простят следующей войны...
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10.05.2021 20:48 Ответить
а я, а я, ... перубаю мачетами, хто там за последние 20 лет поселился в штатах!!! во ,***, отето работа... ФБР підтвердило, що хакери з РФ атакували трубопровід у США - Цензор.НЕТ 8942 ФБР підтвердило, що хакери з РФ атакували трубопровід у США - Цензор.НЕТ 7952 ФБР підтвердило, що хакери з РФ атакували трубопровід у США - Цензор.НЕТ 4010
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10.05.2021 20:57 Ответить
ЗА ЭТО ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ КАК МИНИМУМ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2 !!!
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10.05.2021 20:59 Ответить
НО ЛУЧШЕ ВСЕ РОССИЙСКИЕ ГАЗОПРОВОДЫ СРАЗУ !)
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10.05.2021 21:04 Ответить
Підозрюю, що кацапські нафтопроводи керують я і регулюються самеивентилем, а не комп'ютером. 😁
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10.05.2021 21:53 Ответить
А ТРАНСПОРТИРОВКА !?)
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11.05.2021 22:11 Ответить
МОЖЕТ БУДЕТ ТАКАЯ ТЕМА, ЧТО ЕСЛИ ВЕСЬ РОССИЙСКИЙ ГАЗ ВЫЙДЕТ ВОЗДУХ ВМЕСТЕ С ОПРЕДЕЛЕННЫМ ВЕЩЕСТВОМ - БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ РОССИЯН УСНЕТ )))
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11.05.2021 22:13 Ответить
выражаю глубокую озабоченность и обеспокоенность
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10.05.2021 21:05 Ответить
ФБР підтвердило, що хакери з РФ атакували трубопровід у США - Цензор.НЕТ 6408....
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10.05.2021 21:10 Ответить
ЭТО ЛОГОВО САМЫХ ГЛАВНЫХ - СЦЫКУНОВ ))) КОТОРЫЕ ПРИКРЫВАЮТСЯ ПРОСТЫМИ ЛЮДЬМИ !!!
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11.05.2021 22:06 Ответить
В конце апреля 2021 года Министерство иностранных дел России подверглось кибератаке: анонимы похитили паспортные данные сотрудников, отчеты о работе, инструкции для переговоров и другие конфиденциальные документы. Вскоре этот архив появился на площадке Intel Repository ("Развед-репозиторий") в даркнете. Ее создатель под псевдонимом Spectre прокомментировал публикацию телеканалу Настоящее Время:
"Коррумпированное российское правительство однажды падет. Борьба за то, чтобы этот день наступил как можно скорее, идет прямо сейчас, и я хочу быть ее частью".
В утечке - документы из электронных почт российских посольств в Панаме и Бангладеш. Еще один взломанный ящик принадлежит Александру Геннадьевичу Шмуратову, - судя по открытым данным, человек с таким именем работает в валютно-финансовом департаменте МИД. К архиву приложены логины, пароли и сетевые адреса почт. Но самих писем в утечке нет, да и файлов - всего несколько сотен, все они поместились бы на оптическом диске.
Впрочем, и этого массива достаточно, чтобы составить некоторое впечатление о работе российских дипломатов.
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10.05.2021 21:17 Ответить
карлик может и не встретится с Байденом, если успеет натворить много дел. Придется на 22 июня встречаться опять с африканскими людоедами, хотя и они уже не хотят ехать к поклонникам дидов что видно из свежего ритуала пабедобесия. .
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10.05.2021 21:31 Ответить
Байден заявил о непричастности России к кибератаке на трубопровод в США-Президент США Джо Байден заявил об отсутствии свидетельств причастности России к хакерской атаке на оператора трубопровода Colonial Pipeline.«Пока что нет данных от наших работников разведки, чтобы Россия участвовала в этом», - отметил американский лидер. Байден также заявил, что Соединенные Штаты будут бороться с вирусами-вымогателями и намерены добиться координации усилий мирового сообщества в этом вопросе.
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10.05.2021 21:37 Ответить
Президент США Джо Байден заявил, что организаторы кибервзлома Colonial Pipeline могут находиться в России, хотя нет данных, чтобы российское государство было к ним причастно. "Я буду встречаться с президентом (России Владимиром) Путиным. Пока что нет данных от наших работников разведки, чтобы Россия участвовала в этом, хотя есть данные, что действующие лица по программам-вымогателям находятся в России. У них (России) есть некоторая часть ответственности за то, чтобы иметь с этим дело", - сказал Байден.
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10.05.2021 22:00 Ответить
Если у Байдена и есть такая информация (о том, что за нападением стоит не просто хакерская группировка из россии, а российское государство), то он её не сможет подтвердить официально - это будет casus belli, повод для войны. А война с русскими для Америки может стать ядерной. Поэтому, скорее всего, ответят зеркально где-нибудь (что-то в рф поламается с аналогичным глобальным уровнем проблемы), но типа "нас там нет".

Поэтому и дипломатично выразился "пока что нет данных". Не сказал "нет", чтобы его как Трампа не обвиняли в потакании русским - сказал "пока что нет", типа "разбираемся". На Западе любят всё доказывать и аккуратно документировать. А тем временем ответка прилетит "без лишних задержек, но непублично".

На Западе хотят, чтобы рф сама упала, а не её "упали". То есть толкают к обрыву, но незаметно (санкциями разными, тактикой тысячи мелких порезов). Чтобы без ответного ядерного удара. Типа "сами развалились, мы тут причём". Вот только это игра в долгую. Мы можем и не дожить до финала . . . С 1939-1946 (присоединения Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии, Бессарабии, оккупации Восточной Европы) до воссоединения Германии и развала СССР в 1989-1991 тоже много кто не дожил . . .

Как-то так я это вижу.
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10.05.2021 23:21 Ответить
+++
И "Вот только это игра в долгую. Мы можем и не дожить до финала" - особо актуально.
И вдвойне актуально с тек. властью, избранной мудрым наридом
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10.05.2021 23:56 Ответить
Там хоть регистрируют хакерские атаки, а база данных болезней е-хилс имени шиксы Супрун, с потрохами пациентов и их врачей, распространяется всем заинтересованным разведкам, без шума и пыли. Был пациент и нет пациент, диджитализация на мелочь не разменивается.
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10.05.2021 21:56 Ответить
Вот вот, атаковали трубу, и перепахали поле у фермеров в Юте!
ФБР підтвердило, що хакери з РФ атакували трубопровід у США - Цензор.НЕТ 3269
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10.05.2021 21:59 Ответить
ФБР подтвердило. И?! Дальше что,после подтверждения?! Может меры принимать пора???
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10.05.2021 22:00 Ответить
Вот что сказал Байден (Голос Америки)
"По словам президента, пока нет указаний на то, что к кибератаке на Colonial Pipeline причастна Россия. Он заявил, что по-прежнему намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным."
_Т. е. это не расия, а так, детишки пошалили... самодеятельные хулиганы. В общем намерен спустить это путлеру с рук. Ничтожество! Ну а путлер теперь гарантированно зайдёт ещё дальше.
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10.05.2021 22:09 Ответить
Почему до сих пор не слышно воя с кацапские болот в ответ на атаку хакеров США на инфраструктуру РФ ?!
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10.05.2021 22:03 Ответить
амеры- терпилы, вас скоро ихтамнеты пи..дить начнут реально дома притом))..доводитесь с ними хороводы..)) ФБР підтвердило, що хакери з РФ атакували трубопровід у США - Цензор.НЕТ 5014
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10.05.2021 22:14 Ответить
Существует мнение, что DarkSide имеет связь с Россией или иной русскоговорящей страной, поскольку она не атакует сайты, написанные на русском и компании, расположенные в странах СНГ.
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10.05.2021 22:37 Ответить
На Западе хакерство умерло потому что все находится под колпаком спецслужб.
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10.05.2021 22:48 Ответить
Читал откровения девушки переехавшей из Казахстана в Эстонию. Ее шокировало что европейцы боятся даже смотреть фильмы на пиратских сайтах. То что в совке считается обычным делом.)
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10.05.2021 22:52 Ответить
Вот последствия правления Трампа - эта скотина имела доступ ко всем секретам.
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10.05.2021 22:40 Ответить
ФБР підтвердило, що хакери з РФ атакували трубопровід у США - Цензор.НЕТ 2388
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10.05.2021 22:43 Ответить
Чую, на підході нові "палєзниє санкції", а то і щось покруче! Дави цих виродків, США!
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10.05.2021 22:58 Ответить
плешивый выпрашивает=)
Все-таки, Достоевский гениальный писатель и знаток русской души, - он все это уже описал в "Записках из подполья". И финал будет тот же...
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10.05.2021 23:03 Ответить
Это уже похоже на брошенную перчатку...
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10.05.2021 23:17 Ответить
История повторяется. Вечно? Будет ли адекватный ответ?
Сказано в 1946 году:
"За всю историю не было другой такой войны, которую человечество могло бы предотвратить столь легко, если бы своевременно приняло необходимые меры. И именно эта война оказалась самой страшной и разрушительной в истории, именно она опустошила необозримые пространства и привела к гибели бесчисленного множества людей...
Постепенно, одна за другой, все страны оказались втянуты в тот страшный водоворот событий. Мы, безусловно, не должны повторять свои ошибки.
Человечество не может быть в безопасности, пока Европа ослаблена и разобщена, пока в ней есть страны-диктаторы и страны-изгои.
Имея возможность в годы войны наблюдать за нашими русскими друзьями и союзниками, я пришел к убеждению, что ничто не вызывает у них такого восхищения, как сила, и ничто не вызывает такого презрения, как слабость, особенно в военной сфере... Мы вряд ли можем позволить себе столь серьезно рисковать своим будущим, пробуждая в наших политических оппонентах желание помериться с нами военной мощью. Если наши государства проявят слабость и нерешительность, если драгоценное время будет упущено, тогда всех нас ждет неминуемая катастрофа".
Уинстон Черчилль, фрагменты выступлений о Второй мировой войне и послевоенном мире с Россией от 16 ноября 1945 и 5 марта 1946 годов.
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11.05.2021 00:03 Ответить
Так это психология гопника-он борзеет только до момента,когда получит в рыло. Поэтому надо бить на упреждение и с хорошим запасом-остужает сразу.
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11.05.2021 00:29 Ответить
Атаку совершила преступная группа DarkSide.
Об этом пишет CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного кибер-чиновника.
"Преступная группа из России под названием "DarkSide", как полагают, несет ответственность за кибератаку с использованием программ-вымогателей на Colonial Pipeline", - пишет издание.
По словам источника, DarkSide обычно нацелен на страны, не говорящие по-русски.
Везде рогатое кацапьё просто терроризирует весь мир , нет слов 😡
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11.05.2021 00:46 Ответить
Выражаю озабоченность!
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11.05.2021 01:19 Ответить
А чого чекали американці від терористів № 1 в світі? Біжіть до них на переговори, вони вам ще не таке витворять, бо іншого вони не вміють - тільки гадити. А коли їм світ дав нові комп'ютера і інтернет - то вони будуть гадити по-великому і на всіх.
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11.05.2021 07:33 Ответить
кацапня колись хвалилась, що купила декілька суперкомп'ютерів у майкософта, продали, а тепер дивуються, що хакерські атаки влаштовують.
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11.05.2021 07:34 Ответить
 
 