Россия совершила хакерскую атаку на крупнейший трубопровод США, страна объявляла чрезвычайное положение, - CNN
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Хакерскую атаку на компьютерные системы одного из крупнейших трубопроводных операторов США Colonial Pipeline Company совершила преступная группа DarkSide, которую связывают с Российской Федерацией.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом CNN сообщил бывший высокопоставленный чиновник из сферы кибербезопасности.
"Преступная группа из России под названием "DarkSide", как полагают, несет ответственность за кибератаку с использованием программ-вымогателей на Colonial Pipeline", - пишет издание.
По словам источника, DarkSide обычно нацелен на страны, не говорящие по-русски.
Атака побудила Белый дом сформировать на выходных межведомственную рабочую группу для подготовки к различным сценариям, включая необходимость принятия дополнительных мер для смягчения любого потенциального воздействия на поставки топлива, заявил в воскресенье официальный представитель Белого дома.
Bloomberg и The Washington Post также сообщили о предполагаемой причастности DarkSide к кибератаке.
Ранее сообщалось, что США объявили чрезвычайное положение после атаки на компьютерные системы Colonial Pipeline Company.
В субботу, 8 мая, компания объявила, что была вынуждена отключить часть своих систем из-за атаки, проведенной с использованием программы-вымогателя. Речь идет о ransomware, обычно такие программы зашифровывают файлы на пораженных компьютерах, а за расшифровку злоумышленники требуют уплату выкупа.
Пожалуйста, подождите...
Сеть, управляющая инфраструктурой должна быть изолирована от компьютеров секретуток и прочих пидокадровичек.
И никакой кулхакер ей тогда не навредит.
Не обьяснит.
на кошкахуже.
По сути идет кампания по блокировке на РФ Google и YouTube, и весь этот бутафорный «суд» затеян с целью оправдать такую блокировку этим так называемым «судом»…
До 20 мая Google должен исполнить решение Арбитражного суда Москвы и восстановить аккаунт «Царьграда» или подать апелляцию. В противном случае с ООО «Гугл» начнет взиматься прогрессивная судебная неустойка в пользу «Царьград медиа». Сначала она составит 100 тысяч рублей за каждый день, затем сумма будет увеличиваться каждую неделю в два раза. Кто занимался бизнесом в лихие 1990-е, хорошо знает как это называется - обыкновенная практика бандитов и рекетиров «ставить на счетчик». Только вот как это получится у фашистской россии? Подождем результатов и поржем вместе…
По подсчетам юридической фирмы Baker & McKenzie, которая выступала партнером Google в суде, через семь месяцев размер неустойки достигнет 94 триллиона рублей и почти сравняется с капитализацией материнской компании Google - Alphabet.
Если Google восстановит аккаунт российского телеканала, то нарушит санкционные ограничения в американской юрисдикции.
Найбільше , що можуть зробити - заборонити роботу Google та YouTube на території Москви , ну максимум - в усій РФ
І кому від того буде гірше
Москальські хакери перекваліфікуються і напишуть щось корисне ?
Перилистав інтернет - про страшні наслідки пишуть тільки на .РУ
ГОРДОН Новини СВІТ Російський суд вимагає від Google відновити акаунт телеканала "Царьград" у YouTube СВІТ
Дальше шпионская программа действовала автономно и собирала данные пользователи, одновременно создавая окно для несанкционированного доступа к системе. Все это повторялось многократно и во множестве сетей. Вполне возможно, что одной из жертв тех атак была и Colonial Pipeline, а злоумышленник уже давно имел доступ к совершенно критической инфраструктуре ее сети. А ведь этот злоумышленник уже идентифицирован и назван - хакерская группа ГРУ.
Конечно, группа могла обвалить сервер в любой момент, но мы же помним о том, что Путин - любитель гибридных войн и принципа «ихтамнет» и «а вы докажите». А ведь в таком случае, бойцам «невидимого фронта» был нужен только камуфляж, чтобы выглядеть, как кто-то из вымогателей. С учетом того, что DarkSide берет плату «за вход» или за предоставление соответствующего инструментария, а потом - процент от добычи, то это могло стоить совсем небольших денег. Ну а если выкуп не выплатили, то тем более уже ничего платить не нужно.
И вот в итоге мы наблюдаем точечный и хорошо рассчитанный удар по критической инфраструктуре США. Как известно, атаки на сети именно энергетической сферы - одна из визитных карточек российских правительственных хакеров. Достаточно вспомнить атаку россиян на объекты энергетической структуры Украины, которая уже преподается как некий классический пример таких атак на профильных кафедрах ВУЗов США. И вообще, у Путина - пунктик на энергетике и потому атаку на Colonial Pipeline надо рассматривать и под этим углом зрения.
Все будет зависеть от развязки этой ситуации. Следователям надо будет очень внимательно отнестись к моменту получения выкупа, а вернее - насколько тщательно злоумышленники продумали этот вариант. Отсюда будет следовать вывод о том, насколько реально они хотели получить выкуп или это была лишь видимость вымогательства. В свою очередь, это укажет на мотив данного преступления. Может оказаться, что выкуп был не нужен, а все это мероприятие - акт кибертерроризма или даже диверсия.
Неужели нельзя эту рассейскую мразоту поставить на место ?
Ведь это терроризм в чистом виде .