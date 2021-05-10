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Новини За кордоном
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кіберзлочин (620) Росія (47203) США (14468) хакер (828)

Росія здійснила хакерську атаку на найбільший трубопровід США, країна оголошувала надзвичайний стан, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія здійснила хакерську атаку на найбільший трубопровід США, країна оголошувала надзвичайний стан, - CNN

Хакерську атаку на комп'ютерні системи одного з найбільших трубопровідних операторів США Colonial Pipeline Company здійснила злочинна група DarkSide, яку пов'язують з Російською Федерацією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це CNN повідомив колишній високопоставлений чиновник зі сфери кібербезпеки.

"Злочинна група з Росії під назвою "DarkSide", як вважають, несе відповідальність за кібератаку з використанням програм-вимагачів на Colonial Pipeline", - пише видання.

За словами джерела, DarkSide зазвичай націлений на країни, які не говорять по-російськи.

Атака спонукала Білий дім сформувати на вихідних міжвідомчу робочу групу для підготовки до різних сценаріїв, включно з необхідністю вжиття додаткових заходів для пом'якшення будь-якого потенційного впливу на постачання палива, заявив у неділю офіційний представник Білого дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські хакери зламали сервер поліції Вашингтона і вимагали викуп, погрожуючи зливом інформації, - АР

Bloomberg і The Washington Post також повідомили про імовірну причетність DarkSide до кібератаки.

Раніше повідомлялося, що США оголосили надзвичайний стан після атаки на комп'ютерні системи Colonial pipeline Company.

У суботу, 8 травня, компанія оголосила, що була змушена відключити частину своїх систем через атаку, проведену з використанням програми-вимагача. Йдеться про ransomware, зазвичай такі програми зашифровують файли на уражених комп'ютерах, а за розшифровку зловмисники вимагають сплату викупу

Також дивіться: Кількість кібератак на Україну зростає: хакери "полюють" на органи держвлади, об'єкти інфраструктури та приватні фірми, - СБУ. ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+83
В москалів побєдобєсіє....

Вони якраз мстяться всьому розвинутому світові за свою нікчемність.
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10.05.2021 09:37
+64
Вимикайте їм вже свіфт!
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10.05.2021 09:38
+50
Якщо кацап комусь не насре під двері, то і дня не проживе.
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10.05.2021 09:41
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Так. А що, ***** перший раз напаскудив?
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10.05.2021 19:18 Відповісти
Задолбали.
Сеть, управляющая инфраструктурой должна быть изолирована от компьютеров секретуток и прочих пидокадровичек.
И никакой кулхакер ей тогда не навредит.
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10.05.2021 11:47 Відповісти
Неужели нет хакеров кроме русских. Почему им никто не отомстит? Который год уже срут на голову цивилизованному миру.
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10.05.2021 12:49 Відповісти
херово быть кацапом,скажи? Как раньше бен-Ладеном. Росія здійснила хакерську атаку на найбільший трубопровід США, країна оголошувала надзвичайний стан, - CNN - Цензор.НЕТ 4243
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10.05.2021 13:52 Відповісти
У русскіх родіна вєзьдє, а врагі - вєсь мір.
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10.05.2021 19:50 Відповісти
и спросить любого козломорда - А нахера?
Не обьяснит.
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10.05.2021 13:51 Відповісти
к 9 мая старались. Х##ло похоже Бидона уже прощелкал. "чрезвычайных положений" вводить и разговаривать тот может сколько хочет (это уже второе, правда лично не вводил?) главное, чтобы не рыпался. потренировался на кошках уже.
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10.05.2021 14:52 Відповісти
Смотри чтобы ***** твоё не удавилось на бункере
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10.05.2021 19:25 Відповісти
ВІДКЛЮЧИТИ КАЦАПІВ ВІД ЦИВІЛІЗАЦІЇ - СКІЛЬКИ МОЖНА ЗВОЛІКАТИ Росія здійснила хакерську атаку на найбільший трубопровід США, країна оголошувала надзвичайний стан, - CNN - Цензор.НЕТ 9188
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10.05.2021 16:30 Відповісти
Суд РФ поставил компанию Google на счетчик.. ну-ну Росія здійснила хакерську атаку на найбільший трубопровід США, країна оголошувала надзвичайний стан, - CNN - Цензор.НЕТ 6614


По сути идет кампания по блокировке на РФ Google и YouTube, и весь этот бутафорный «суд» затеян с целью оправдать такую блокировку этим так называемым «судом»…

До 20 мая Google должен исполнить решение Арбитражного суда Москвы и восстановить аккаунт «Царьграда» или подать апелляцию. В противном случае с ООО «Гугл» начнет взиматься прогрессивная судебная неустойка в пользу «Царьград медиа». Сначала она составит 100 тысяч рублей за каждый день, затем сумма будет увеличиваться каждую неделю в два раза. Кто занимался бизнесом в лихие 1990-е, хорошо знает как это называется - обыкновенная практика бандитов и рекетиров «ставить на счетчик». Только вот как это получится у фашистской россии? Подождем результатов и поржем вместе…

По подсчетам юридической фирмы Baker & McKenzie, которая выступала партнером Google в суде, через семь месяцев размер неустойки достигнет 94 триллиона рублей и почти сравняется с капитализацией материнской компании Google - Alphabet. Росія здійснила хакерську атаку на найбільший трубопровід США, країна оголошувала надзвичайний стан, - CNN - Цензор.НЕТ 4248
Если Google восстановит аккаунт российского телеканала, то нарушит санкционные ограничения в американской юрисдикции.
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10.05.2021 17:54 Відповісти
Ви просто мені поясніть , як Арбітражний суд Москви може наложувати якісь штрафи на фактично провідні компанії в області інформатики світового значення Google та YouTube Росія здійснила хакерську атаку на найбільший трубопровід США, країна оголошувала надзвичайний стан, - CNN - Цензор.НЕТ 5500
Найбільше , що можуть зробити - заборонити роботу Google та YouTube на території Москви , ну максимум - в усій РФ Росія здійснила хакерську атаку на найбільший трубопровід США, країна оголошувала надзвичайний стан, - CNN - Цензор.НЕТ 4167
І кому від того буде гірше Росія здійснила хакерську атаку на найбільший трубопровід США, країна оголошувала надзвичайний стан, - CNN - Цензор.НЕТ 1610
Москальські хакери перекваліфікуються і напишуть щось корисне ? Росія здійснила хакерську атаку на найбільший трубопровід США, країна оголошувала надзвичайний стан, - CNN - Цензор.НЕТ 824
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10.05.2021 18:31 Відповісти
П.С. написав , а пізніше подумав - може якось може . Тим більше згадується якась невідома , але і явно не російська юридична фірма ...
Перилистав інтернет - про страшні наслідки пишуть тільки на .РУ Росія здійснила хакерську атаку на найбільший трубопровід США, країна оголошувала надзвичайний стан, - CNN - Цензор.НЕТ 2892
ГОРДОН Новини СВІТ Російський суд вимагає від Google відновити акаунт телеканала "Царьград" у YouTube СВІТ
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10.05.2021 18:50 Відповісти
Це як все одно коли Кремляндія вимагає від України пустити воду каналом в Крим після того як вона його окупувала. Брєд для кацапа це рідна мова.
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10.05.2021 20:58 Відповісти
А теперь вспомним две последние хакерские атаки, сотрясавшие США. Основной фазой этих массовых атак было внедрение своего вредоносного кода в легальные программы для отладки и мониторинга сетей, в том числе и правительственных. Использование этих программ было предусмотрено процедурами обслуживания сетей и оперировали ими только специалисты, имеющие доступ администратора, то есть - наивысший уровень допуска. И вот именно на таком уровне и внедрялся вредоносный код.
Дальше шпионская программа действовала автономно и собирала данные пользователи, одновременно создавая окно для несанкционированного доступа к системе. Все это повторялось многократно и во множестве сетей. Вполне возможно, что одной из жертв тех атак была и Colonial Pipeline, а злоумышленник уже давно имел доступ к совершенно критической инфраструктуре ее сети. А ведь этот злоумышленник уже идентифицирован и назван - хакерская группа ГРУ.
Конечно, группа могла обвалить сервер в любой момент, но мы же помним о том, что Путин - любитель гибридных войн и принципа «ихтамнет» и «а вы докажите». А ведь в таком случае, бойцам «невидимого фронта» был нужен только камуфляж, чтобы выглядеть, как кто-то из вымогателей. С учетом того, что DarkSide берет плату «за вход» или за предоставление соответствующего инструментария, а потом - процент от добычи, то это могло стоить совсем небольших денег. Ну а если выкуп не выплатили, то тем более уже ничего платить не нужно.
И вот в итоге мы наблюдаем точечный и хорошо рассчитанный удар по критической инфраструктуре США. Как известно, атаки на сети именно энергетической сферы - одна из визитных карточек российских правительственных хакеров. Достаточно вспомнить атаку россиян на объекты энергетической структуры Украины, которая уже преподается как некий классический пример таких атак на профильных кафедрах ВУЗов США. И вообще, у Путина - пунктик на энергетике и потому атаку на Colonial Pipeline надо рассматривать и под этим углом зрения.
Все будет зависеть от развязки этой ситуации. Следователям надо будет очень внимательно отнестись к моменту получения выкупа, а вернее - насколько тщательно злоумышленники продумали этот вариант. Отсюда будет следовать вывод о том, насколько реально они хотели получить выкуп или это была лишь видимость вымогательства. В свою очередь, это укажет на мотив данного преступления. Может оказаться, что выкуп был не нужен, а все это мероприятие - акт кибертерроризма или даже диверсия.
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10.05.2021 19:25 Відповісти
За последние пол года , это треться рашистская атака в США !
Неужели нельзя эту рассейскую мразоту поставить на место ?
Ведь это терроризм в чистом виде .
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10.05.2021 19:55 Відповісти
_Можно - и нужно! У безответственных и близоруких руководителей Запада просто нет на это воли, решимости.
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11.05.2021 01:44 Відповісти
з байденом все зрозуміло. всрався старик.
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10.05.2021 21:35 Відповісти
Американский спец айтишник Майкл Тэлен поставит быдло Мавзолея в стойло.....,кстати бывший РАБссиянец.....знает как работает контора путлерских Хмырей...
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11.05.2021 06:16 Відповісти
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