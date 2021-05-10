Росія здійснила хакерську атаку на найбільший трубопровід США, країна оголошувала надзвичайний стан, - CNN

Хакерську атаку на комп'ютерні системи одного з найбільших трубопровідних операторів США Colonial Pipeline Company здійснила злочинна група DarkSide, яку пов'язують з Російською Федерацією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це CNN повідомив колишній високопоставлений чиновник зі сфери кібербезпеки.

"Злочинна група з Росії під назвою "DarkSide", як вважають, несе відповідальність за кібератаку з використанням програм-вимагачів на Colonial Pipeline", - пише видання.

За словами джерела, DarkSide зазвичай націлений на країни, які не говорять по-російськи.

Атака спонукала Білий дім сформувати на вихідних міжвідомчу робочу групу для підготовки до різних сценаріїв, включно з необхідністю вжиття додаткових заходів для пом'якшення будь-якого потенційного впливу на постачання палива, заявив у неділю офіційний представник Білого дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські хакери зламали сервер поліції Вашингтона і вимагали викуп, погрожуючи зливом інформації, - АР

Bloomberg і The Washington Post також повідомили про імовірну причетність DarkSide до кібератаки.

Раніше повідомлялося, що США оголосили надзвичайний стан після атаки на комп'ютерні системи Colonial pipeline Company.

У суботу, 8 травня, компанія оголосила, що була змушена відключити частину своїх систем через атаку, проведену з використанням програми-вимагача. Йдеться про ransomware, зазвичай такі програми зашифровують файли на уражених комп'ютерах, а за розшифровку зловмисники вимагають сплату викупу

Також дивіться: Кількість кібератак на Україну зростає: хакери "полюють" на органи держвлади, об'єкти інфраструктури та приватні фірми, - СБУ. ІНФОГРАФІКА