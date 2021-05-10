Росія здійснила хакерську атаку на найбільший трубопровід США, країна оголошувала надзвичайний стан, - CNN
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Хакерську атаку на комп'ютерні системи одного з найбільших трубопровідних операторів США Colonial Pipeline Company здійснила злочинна група DarkSide, яку пов'язують з Російською Федерацією.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це CNN повідомив колишній високопоставлений чиновник зі сфери кібербезпеки.
"Злочинна група з Росії під назвою "DarkSide", як вважають, несе відповідальність за кібератаку з використанням програм-вимагачів на Colonial Pipeline", - пише видання.
За словами джерела, DarkSide зазвичай націлений на країни, які не говорять по-російськи.
Атака спонукала Білий дім сформувати на вихідних міжвідомчу робочу групу для підготовки до різних сценаріїв, включно з необхідністю вжиття додаткових заходів для пом'якшення будь-якого потенційного впливу на постачання палива, заявив у неділю офіційний представник Білого дому.
Bloomberg і The Washington Post також повідомили про імовірну причетність DarkSide до кібератаки.
Раніше повідомлялося, що США оголосили надзвичайний стан після атаки на комп'ютерні системи Colonial pipeline Company.
У суботу, 8 травня, компанія оголосила, що була змушена відключити частину своїх систем через атаку, проведену з використанням програми-вимагача. Йдеться про ransomware, зазвичай такі програми зашифровують файли на уражених комп'ютерах, а за розшифровку зловмисники вимагають сплату викупу
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Сеть, управляющая инфраструктурой должна быть изолирована от компьютеров секретуток и прочих пидокадровичек.
И никакой кулхакер ей тогда не навредит.
Не обьяснит.
на кошкахуже.
По сути идет кампания по блокировке на РФ Google и YouTube, и весь этот бутафорный «суд» затеян с целью оправдать такую блокировку этим так называемым «судом»…
До 20 мая Google должен исполнить решение Арбитражного суда Москвы и восстановить аккаунт «Царьграда» или подать апелляцию. В противном случае с ООО «Гугл» начнет взиматься прогрессивная судебная неустойка в пользу «Царьград медиа». Сначала она составит 100 тысяч рублей за каждый день, затем сумма будет увеличиваться каждую неделю в два раза. Кто занимался бизнесом в лихие 1990-е, хорошо знает как это называется - обыкновенная практика бандитов и рекетиров «ставить на счетчик». Только вот как это получится у фашистской россии? Подождем результатов и поржем вместе…
По подсчетам юридической фирмы Baker & McKenzie, которая выступала партнером Google в суде, через семь месяцев размер неустойки достигнет 94 триллиона рублей и почти сравняется с капитализацией материнской компании Google - Alphabet.
Если Google восстановит аккаунт российского телеканала, то нарушит санкционные ограничения в американской юрисдикции.
Найбільше , що можуть зробити - заборонити роботу Google та YouTube на території Москви , ну максимум - в усій РФ
І кому від того буде гірше
Москальські хакери перекваліфікуються і напишуть щось корисне ?
Перилистав інтернет - про страшні наслідки пишуть тільки на .РУ
ГОРДОН Новини СВІТ Російський суд вимагає від Google відновити акаунт телеканала "Царьград" у YouTube СВІТ
Дальше шпионская программа действовала автономно и собирала данные пользователи, одновременно создавая окно для несанкционированного доступа к системе. Все это повторялось многократно и во множестве сетей. Вполне возможно, что одной из жертв тех атак была и Colonial Pipeline, а злоумышленник уже давно имел доступ к совершенно критической инфраструктуре ее сети. А ведь этот злоумышленник уже идентифицирован и назван - хакерская группа ГРУ.
Конечно, группа могла обвалить сервер в любой момент, но мы же помним о том, что Путин - любитель гибридных войн и принципа «ихтамнет» и «а вы докажите». А ведь в таком случае, бойцам «невидимого фронта» был нужен только камуфляж, чтобы выглядеть, как кто-то из вымогателей. С учетом того, что DarkSide берет плату «за вход» или за предоставление соответствующего инструментария, а потом - процент от добычи, то это могло стоить совсем небольших денег. Ну а если выкуп не выплатили, то тем более уже ничего платить не нужно.
И вот в итоге мы наблюдаем точечный и хорошо рассчитанный удар по критической инфраструктуре США. Как известно, атаки на сети именно энергетической сферы - одна из визитных карточек российских правительственных хакеров. Достаточно вспомнить атаку россиян на объекты энергетической структуры Украины, которая уже преподается как некий классический пример таких атак на профильных кафедрах ВУЗов США. И вообще, у Путина - пунктик на энергетике и потому атаку на Colonial Pipeline надо рассматривать и под этим углом зрения.
Все будет зависеть от развязки этой ситуации. Следователям надо будет очень внимательно отнестись к моменту получения выкупа, а вернее - насколько тщательно злоумышленники продумали этот вариант. Отсюда будет следовать вывод о том, насколько реально они хотели получить выкуп или это была лишь видимость вымогательства. В свою очередь, это укажет на мотив данного преступления. Может оказаться, что выкуп был не нужен, а все это мероприятие - акт кибертерроризма или даже диверсия.
Неужели нельзя эту рассейскую мразоту поставить на место ?
Ведь это терроризм в чистом виде .