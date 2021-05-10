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Новости За рубежом
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Российского шпиона посадили на 3 года в Дании

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Российского шпиона посадили на 3 года в Дании

Суд датского города Аальборг приговорил гражданина РФ Алексея Никифорова к 3 годам лишения свободы за шпионаж.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Следствие выяснило, что россиянин годами собирал информацию о технологической компании Северной Ютландии SerEnergy A/S и Техническом университете Дании (DTU).

36-летний инженер-химик передавал информацию российской спецслужбе за отдельную плату.

Дело слушали в закрытом режиме, и поэтому детали его почти не раскрывались.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ задержала шпиона "ДНР" возле линии разграничения на Донбассе. ФОТОрепортаж

Осужденный не признал себя виновным. Его адвокат Майкл Джул Эриксен, после короткого телефонного разговора со своим клиентом заявил, что приговор будет обжалован.

Россиянин находится под стражей с июля 2020 года.

Кроме лишения свободы, он приговорен к депортации из Дании с постоянным запретом на въезд.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Хоч три роки поживе як людина
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10.05.2021 20:39
+11
В Україні цієї гидоти тисячи!!)))
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10.05.2021 20:45
+7
Напоминает фильм "Хочу в тюрьму". Что за срок???
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10.05.2021 20:53
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Гут
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10.05.2021 20:35 Ответить
не в санаторий кацапов нужно отправлять, а четвертовать ! иначе дела не будет ..
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10.05.2021 20:36 Ответить
_Годами шпионил - посадили на три года. Ждите очередь из желающих к вам шпионами, дегенераты!
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10.05.2021 20:39 Ответить
Хоч три роки поживе як людина
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10.05.2021 20:39 Ответить
и это шо, ото и все? а в ню-йорке, там пара уже и грохать... отбирать недвижимость, выдворять, если не хотите кнопку... ужас Российского шпиона посадили на 3 года в Дании - Цензор.НЕТ 2798 Российского шпиона посадили на 3 года в Дании - Цензор.НЕТ 3941 Российского шпиона посадили на 3 года в Дании - Цензор.НЕТ 4359
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10.05.2021 20:42 Ответить
модератор че такой злой?
ладно перефразирую: что за фигня? че такой срок смешной?!
так норм?
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10.05.2021 20:42 Ответить
В Україні цієї гидоти тисячи!!)))
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10.05.2021 20:45 Ответить
російськиx xакерів?
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11.05.2021 00:01 Ответить
мало!!!
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10.05.2021 20:51 Ответить
Принаймні ,більше ніж в Україні !!!)))
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10.05.2021 20:55 Ответить
Напоминает фильм "Хочу в тюрьму". Что за срок???
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10.05.2021 20:53 Ответить
Цікаве питання-А скількі кремлівських гнид осудили в Україні??? А не скількі,кремлівські гниди почувають себе в Україні ,як в рідній хаті !!!)))
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10.05.2021 20:54 Ответить
ИДИ К ДЯДЕ !!! Я К ТВОЕМУ ГАЗОПРОВОДУ ПОДКЛЮЧУСЬ !)
Російського шпигуна посадили на 3 роки в Данії - Цензор.НЕТ 8127
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10.05.2021 20:58 Ответить
надо было отрубить голову и отпустить на все четыри стороны
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10.05.2021 21:04 Ответить
...он бі еще пару месяцев после этого шпионил для ГРУ рашки Російського шпигуна посадили на 3 роки в Данії - Цензор.НЕТ 8140
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11.05.2021 00:02 Ответить
это будет самое счастливое время в его жалкой жизни
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11.05.2021 07:44 Ответить
 
 