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Російського шпигуна посадили на 3 роки в Данії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Російського шпигуна посадили на 3 роки в Данії

Суд данського міста Аальборг засудив громадянина РФ Олексія Нікіфорова до 3 років позбавлення волі за шпигунство.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Слідство з'ясувало, що росіянин роками збирав інформацію про технологічну компанію Північної Ютландії SerEnergy A/S і Технічному університеті Данії (DTU).

36-річний інженер-хімік передавав інформацію російській спецслужбі за окрему плату.

Справу слухали в закритому режимі, і тому деталі його майже не розкривалися.

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Засуджений не визнав себе винним. Його адвокат Майкл Джул Еріксен, після короткої телефонної розмови зі своїм клієнтом заявив, що вирок буде оскаржено.

Росіянин перебуває під вартою з липня 2020 року.

Окрім позбавлення волі, його засуджено до депортації з Данії з постійною забороною на в'їзд.
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Топ коментарі
+12
Хоч три роки поживе як людина
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10.05.2021 20:39
+11
В Україні цієї гидоти тисячи!!)))
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10.05.2021 20:45
+7
Напоминает фильм "Хочу в тюрьму". Что за срок???
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10.05.2021 20:53
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Гут
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10.05.2021 20:35 Відповісти
не в санаторий кацапов нужно отправлять, а четвертовать ! иначе дела не будет ..
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10.05.2021 20:36 Відповісти
_Годами шпионил - посадили на три года. Ждите очередь из желающих к вам шпионами, дегенераты!
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10.05.2021 20:39 Відповісти
Хоч три роки поживе як людина
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10.05.2021 20:39 Відповісти
и это шо, ото и все? а в ню-йорке, там пара уже и грохать... отбирать недвижимость, выдворять, если не хотите кнопку... ужас Российского шпиона посадили на 3 года в Дании - Цензор.НЕТ 2798 Российского шпиона посадили на 3 года в Дании - Цензор.НЕТ 3941 Российского шпиона посадили на 3 года в Дании - Цензор.НЕТ 4359
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10.05.2021 20:42 Відповісти
модератор че такой злой?
ладно перефразирую: что за фигня? че такой срок смешной?!
так норм?
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10.05.2021 20:42 Відповісти
В Україні цієї гидоти тисячи!!)))
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10.05.2021 20:45 Відповісти
російськиx xакерів?
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11.05.2021 00:01 Відповісти
мало!!!
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10.05.2021 20:51 Відповісти
Принаймні ,більше ніж в Україні !!!)))
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10.05.2021 20:55 Відповісти
Напоминает фильм "Хочу в тюрьму". Что за срок???
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10.05.2021 20:53 Відповісти
Цікаве питання-А скількі кремлівських гнид осудили в Україні??? А не скількі,кремлівські гниди почувають себе в Україні ,як в рідній хаті !!!)))
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10.05.2021 20:54 Відповісти
ИДИ К ДЯДЕ !!! Я К ТВОЕМУ ГАЗОПРОВОДУ ПОДКЛЮЧУСЬ !)
Російського шпигуна посадили на 3 роки в Данії - Цензор.НЕТ 8127
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10.05.2021 20:58 Відповісти
надо было отрубить голову и отпустить на все четыри стороны
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10.05.2021 21:04 Відповісти
...он бі еще пару месяцев после этого шпионил для ГРУ рашки Російського шпигуна посадили на 3 роки в Данії - Цензор.НЕТ 8140
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11.05.2021 00:02 Відповісти
это будет самое счастливое время в его жалкой жизни
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11.05.2021 07:44 Відповісти
 
 