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На аэродроме под Луганском зафиксировано скопление техники террористов, - ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

На аэродроме под Луганском зафиксировано скопление техники террористов, - ОБСЕ

На так называемых "военных парадах", которые прошли 9 мая во временно оккупированных Донецке и Луганске, военная техника находилась в нарушение Минских договоренностей.

Об этом сообщается в ежедневном отчете № 106/2021, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 10 мая 2021, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Миссия зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода: 6 танков, 11 противотанковых пушек, 40 гаубиц, 12 реактивных систем залпового огня, 3 зенитные ракетные комплексы и 3 противотанковые ракетные комплексы в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, а именно во время "военного парада" в жилом квартале Донецка и на территории аэродрома у н. п. Победное (19 км к югу от Луганска)", - говорится в отчете.

Кроме того, по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения миссия обнаружила 24 танка, 4 миномета и 10 зенитных ракетных комплексов на территории того же аэродрома под Луганском.

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Автор: Ірина Дашківська
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На аеродромі під Луганськом зафіксовано скупчення техніки терористів, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8073
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11.05.2021 10:00 Ответить
Ось так виглядала армія в 2014р.
А потім Порошенко її обікрав.
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11.05.2021 10:01 Ответить
ну так расхерачьте эти танчики беспилотами... На аеродромі під Луганськом зафіксовано скупчення техніки терористів, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4699
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11.05.2021 10:09 Ответить
Это техника расийской армии, оккупанта, а не каких-то там местных террористов!
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11.05.2021 10:10 Ответить
 
 