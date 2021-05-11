Джекпот Mega Millions $396 миллионов может достаться кому-то уже сегодня ночью

Американская лотерея Mega Millions в предстоящем тираже во вторник разыграет масштабный джекпот на сумму $396 миллионов (свыше 10 миллиардов гривен), на сегодняшний день это крупнейший джекпот в мире.

Официальные билеты лотереи Mega Millions можно приобрести на сайте smartlottoshop.com (спецсайт бренда TheLotter), ведущего в мире сервиса по продаже официальных билетов лотерей мира.

"В соответствии с правилами лотереи Mega Millions, вам не нужно быть американским гражданином, чтобы принимать участие в тиражах американских лотерей", - объясняет Адриан Коореманс, представитель пресс-службы сайта.

Джекпот Мега Миллионов достиг $396 млн, это свыше 10 миллиардов гривен. Ближайший тираж пройдет сегодня, 11 мая.

Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт smartlottoshop.com, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,15!

Находясь в любой точке мира, вы можете официально принять участие в тираже!

Популярность лотереи США Mega Millions в последние недели набирает большие обороты. С тех пор, как лотерея разыграла рекордный джекпот в размере 1,5 миллиарда долларов в ноябре 2018 года, имя лотереи у всех на устах. Если вы задумываетесь принять участие в лотерее Powerball из Украины, вы можете купить билеты онлайн, совершенно законно и безопасно.

"Нам известно, что люди любят огромные джекпоты, и когда суммы достигают таких размеров, это становится национальным феноменом," – заявил Гордон Меденика, директор лотереи Мега Миллионы в Мэриленде. "Все начинают задумываться о том, что они сделают с деньгами в случае выигрыша."

Законно ли играть в американские лотереи из-за рубежа?

Алекс Гальвес, юрист и иммиграционный эксперт в США, подчеркивает, что каждый может участвовать и выигрывать призы американских лотерей, включая Mega Millions: "Вам не обязательно быть резидентом, чтобы получить лотерейный джекпот, потому что для правительства США важно, чтобы налоги уплачивались, и для этого не требуется номер социального страхования".

Расс Лопес, заместитель директора по связям с общественностью Калифорнийской лотереи, добавляет: "Даже человек без документов может купить билет и получить приз, если он выиграет в Mega Millions, ему не обязательно быть гражданином, потому что необходимо иметь в виду, что ни один закон в Соединенных Штатах не запрещает иностранцу выигрывать в лотерею".

Вы можете покупать билеты этих (и не только) лотерей через интернет, и участвовать в розыгрышах наравне с американцами. Участвуя в лотереях онлайн на сайте smartlottoshop.com, вы можете быть уверены в том, что ваш билет будет куплен местным представителем сервиса в лицензированной точке продаже на территории Штатов и не будет покидать пределов США впредь. Таким образом, условия организаторов полностью соблюдаются.

Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает:

"Местные агенты в США купят билеты от вашего имени. По правилам Мега Миллионов, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее".

Чтобы купить билеты Mega Millions через smartlottoshop.com, вам надо:

Создать учетную запись Выбрать Мега Миллионы из списка, содержащего приблизительно 50 лотерей Заполнить номера (вы можете играть со своими номерами, или со случайными числами) Добавить к билету мультипликатор "Megaplier" (по желанию) Оплатить заказ

Находящийся в США работник сервиса купит ваш физический билет. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление. Все призы выплачиваются полностью (после вычета федеральных налогов и налогов штата). Сервис не берет комиссии с выигрышей – оплата услуг осуществляется в момент покупки билета.

Купите билеты на ближайший тираж Мега Миллионов сегодня, и возможно, масштабный джекпот в 396 миллионов долларов достанется именно вам!

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