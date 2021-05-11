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Джекпот Mega Millions $ 396 мільйонів може дістатися комусь вже сьогодні вночі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Американська лотерея Mega Millions у майбутньому тиражі у вівторок розіграє масштабний джекпот на суму $ 396 мільйонів (понад 10 мільярдів гривень), на сьогодні це найбільший джекпот у світі.

Офіційні білети лотереї Mega Millions можна придбати на сайті smartlottoshop.com (спецсайт бренду TheLotter), провідного у світі сервісу з продажу офіційних білетів лотерей світу.

"Відповідно до правил лотереї Mega Millions, вам не потрібно бути американським громадянином, щоб брати участь у тиражах американських лотерей", - пояснює Адріан Коореманс, представник пресслужби сайту.

  • Джекпот Мега Мільйонів досяг $ 396 млн, це понад 10 мільярдів гривень. Найближчий тираж відбудеться сьогодні, 11 травня.
  • Для вашої зручності сервіс запустив спецсайт smartlottoshop.com, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в € 4,15!
  • Перебуваючи в будь-якій точці світу, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!

Джекпот Mega Millions $ 396 мільйонів може дістатися комусь вже сьогодні вночі 01

Популярність лотереї США Mega Millions в останні тижні набирає більших обертів. З тих пір, як лотерея розіграла рекордний джекпот у розмірі 1,5 мільярда доларів у листопаді 2018 року, ім'я лотереї у всіх на вустах. Якщо ви замислюєтеся взяти участь у лотереї Powerball з України, ви можете купити білети онлайн, абсолютно законно і безпечно.

"Нам відомо, що люди люблять величезні джекпоти, і коли суми досягають таких розмірів, це стає національним феноменом," - заявив Гордон Меденіка, директор лотереї Мега Мільйони в Меріленді. "Всі починають розмірковувати про те, що вони зроблять з грошима в разі виграшу".

Чи законно грати в американські лотереї з-за кордону?

Алекс Гальвес, юрист і імміграційний експерт у США, підкреслює, що кожен може брати участь і вигравати призи американських лотерей, включно з Mega Millions: "Вам не обов'язково бути резидентом, щоб отримати лотерейний джекпот, тому що для уряду США важливо, щоб податки сплачувалися, і для цього не потрібно номер соціального страхування".

Расс Лопес, заступник директора зі зв'язків з громадськістю Каліфорнійської лотереї, додає: "Навіть людина без документів може купити білет і отримати приз, якщо він виграє в Mega Millions, йому не обов'язково бути громадянином, тому що необхідно мати на увазі, що жоден закон у Сполучених Штатах не забороняє іноземцю вигравати в лотерею".

Ви можете купувати білети цих (і не тільки) лотерей через інтернет, і брати участь в розіграшах нарівні з американцями. Беручи участь у лотереях онлайн на сайті smartlottoshop.com, ви можете бути впевнені в тому, що ваш білет буде куплений місцевим представником сервісу в ліцензованій точці продажу на території Штатів і не буде покидати меж США надалі. Таким чином, умови організаторів повністю дотримуються.

Прессекретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:

"Місцеві агенти в США куплять білети від вашого імені. За правилами Мега Мільйонів, ви не зобов'язані бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї".

Щоб купити білети Mega Millions через smartlottoshop.com, вам треба:

  1. Створити обліковий запис
  2. Вибрати Мега Мільйони зі списку, що містить приблизно 50 лотерей
  3. Заповнити номери (ви можете грати зі своїми номерами, або з випадковими числами)
  4. Додати до білета мультиплікатор "Megaplier" (за бажанням)
  5. Оплатити замовлення

Працівник сервісу, що перебуває у США, купить ваш фізичний білет. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення. Всі призи виплачуються повністю (після вирахування федеральних податків і податків штату). Сервіс не бере комісії з виграшів - оплата послуг здійснюється в момент покупки білета.

Купуйте білети на найближчий тираж Мега Мільйонів сьогодні, і можливо, масштабний джекпот у 396 мільйонів доларів дістанеться саме вам!

Новина публікується на правах реклами

Автор: Наталя Джума
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Джекпот Mega Millions $396 миллионов может достаться кому-то уже сегодня ночью - Цензор.НЕТ 4360
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11.05.2021 10:41 Відповісти
"Какое небо голубое!
Мы не сторонники разбоя,
На жадного, не нужен нож,
Ему покажеш медный грош
И делай с нит что хош!" - золотые слова! Есть куплетик и для 73%!!! =))))
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11.05.2021 10:52 Відповісти
а сколько платят за соучастие в мошенничестве такую "рекламу" ?
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11.05.2021 12:19 Відповісти
 
 